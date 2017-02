Dieb versteckt sich im Lichtschacht

Neu-Isenburg - Zeugen melden am frühen Sonntagnachmittag der Polizei, dass in der Alicestraße am Sportpark ein Dieb sein Unwesen treibt. Als die Streife eintrifft, heißt es, dass der Täter in den Keller des Sportheims verschwunden ist.

Dort trafen die Beamten auf einen 29-Jährigen, der sich in einem Lichtschacht liegend offensichtlich verstecken wollte. Der wegen Drogen- und Eigentumsdelikten hinreichend bekannte Mann aus Pfungstadt wurde vorläufig festgenommen. Auf dem Boden unter dem Schacht fanden die Polizisten zwei Autoschlüssel sowie einen iPod. Er wird nun beschuldigt, eine Tür zur Umkleidekabine eingetreten und die Sachen von den Sportlern gestohlen zu haben. Außerdem wurde versucht, eine weitere Kabinentür einzutreten. Der Verdächtige muss sich nun wieder einem Strafverfahren stellen. (kl)

