Doppelter Namenszusatz für Neu-Isenburg?

Von: Barbara Hoven

Teilen

So könnte es aussehen, das Ortsschild „Hugenotten- und Waldenserstadt“ Neu-Isenburg. Heute Abend befasst sich das Parlament mit dem Thema. © privat

Neue Wendung in Sachen Namenszusatz: Der Antrag Neu-Isenburgs, sich auch ganz offiziell Hugenottenstadt nennen zu dürfen, erwies sich wiederholt als problematisch. Jetzt sagt das Hessische Staatsarchiv: Hugenotten- und Waldenserstadt würde gehen.

Neu-Isenburg – Ein Satz mit x: Das war wohl nix. So endete bislang jeder Versuch Neu-Isenburgs, sich auch ganz offiziell einen Beinamen zu geben, den Bürger, Verwaltung und unsere Zeitung im Alltag ohnehin benutzen: Hugenottenstadt. So, wie Darmstadt die Wissenschaftsstadt ist, Lorsch die Karolingerstadt, Seligenstadt die Einhardstadt. Allein: Das zuletzt im November 2021 in einem gemeinsamen Antrag von SPD und FDP angestoßene Vorhaben erwies sich als komplizierter als gedacht.

Historischer Bezug

Grundlage eines solchen Titels ist Paragraf 13 der Hessischen Gemeindeordnung. Einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht, jedoch auch keine festen Voraussetzungen. In jedem Fall sollte der historische Bezug vorhanden sein, nach Möglichkeit ein Alleinstellungsmerkmal.

Die grundlegenden Voraussetzungen seien zwar gegeben, denn Neu-Isenburg sei „in besonderem Maße mit der Ansiedlung der Hugenotten in deutschen Territorien verknüpft und auch das Interesse, die Erinnerung an diese Tatsache wach zu halten, besteht ohne Zweifel“, urteilte Anfang 2022 das zuständige Hessische Staatsarchiv Darmstadt in einer Stellungnahme. Das Problem des Neu-Isenburger Antrags war zuletzt aus Sicht der Fachleute jedoch, dass den Namen Hugenottenstadt auch Friedrichsdorf und Bad Karlshafen beanspruchen könnten – die Hervorhebung Neu-Isenburgs zuungunsten dieser weiteren Hugenottenstädte rein aus dem historischen Kontext sei mindestens problematisch.

Aus der Versenkung

Ein Statement, mit dem sich damals längst nicht jeder Stadtverordnete zufrieden geben mochte. So wurde angeregt, doch noch einmal alle Besonderheiten zusammenzufassen und einfach nochmals beim Staatsarchiv oder dem Land nachzuhaken.

Ein gutes Jahr ist seither vergangen. Jetzt kommt das Thema wieder aus der Versenkung – und hat für heute Abend erneut den Weg gefunden auf die Tagesordnung der Stadtverordneten.

Anlass ist ein weiteres Schreiben aus Darmstadt, das die Kommunalpolitiker kurz vor der Sitzung des Kulturausschusses vergangene Woche erreicht hatte – diesmal mit einer Botschaft, die zu verkünden sich Bürgermeister Gene Hagelstein sichtlich freute und die ganz kurz gefasst lautet: Hugenotten- und Waldenserstadt würde als Namenszusatz gehen.

Neu-Isenburg sei in besonderem Maße mit der Ansiedlung der Hugenotten in deutschen Territorien verknüpft, habe seine besondere Ausprägung der Stadtentwicklung aber auch durch die waldensischen Zuwanderer erhalten, schreiben die Fachleute. Und: Diese Verbindung mit den Hugenotten und Waldensern sei „auch aktuell ein identitätsstiftendes Element für die Stadt Neu-Isenburg.“ So sei sie 2008 Gründungsort gewesen und seitdem auch Sitz des Trägervereins Hugenotten- und Waldenserpfad, einer 1800 Kilometer langen, von der EU anerkannten europäischen Kulturroute, nennt das Staatsarchiv ein Beispiel. Engagiert zeige sich Neu-Isenburg auch bei der Deutschen Waldenservereinigung und habe bereits 1955 und 2001 die Hugenottentage der Deutschen Hugenottengesellschaft ausgerichtet. Auch die Straßennamen Hugenottenallee, Waldenserstraße und Valkenierstraße sowie der Name „Hugenottenhalle“ spiegeln aus Sicht der Fachleute das Bewusstsein für die historische Verbindung zu Hugenotten und Waldensern in Neu-Isenburg bis in die Gegenwart.

Gute Begründung

Fazit: Die Verleihung der amtlichen Zusatzbezeichnung „Hugenotten- und Waldenserstadt“ sei für Neu-Isenburg gut zu begründen. Und in diesem Fall liege auch keine Hervorhebung zuungunsten anderer Orte vor. Denn Friedrichsdorf und Bad Karlshafen wiesen zwar wie gesagt hugenottische, aber keine waldensische Prägung auf, wie sie eben für Neu-Isenburg nachweisbar sei. Auch eine Benachteiligung der waldensischen Gründung Dornholzhausen könne nicht festgestellt werden, da Dornholzhausen keine vergleichbare hugenottische Prägung habe.

Für die Sitzung des Stadtparlaments heute soll der Antrag dem Vernehmen nach geändert werden: Angeregt wird nun, dass Neu-Isenburg künftig die Ergänzung Hugenotten- und Waldenserstadt trägt. Der Magistrat soll beauftragt werden, den Zusatz beim hessischen Innenministerium zu beantragen.

Doch in trockenen Tüchern ist damit noch nichts. Gibt erst das Parlament und dann irgendwann auch das Ministerium grünes Licht, dann muss der Kämmerer Mittel für die Umsetzung in den Haushalt einstellen, etwa für geänderte Ortsschilder.

Von Barbara Hoven