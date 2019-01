Drei Einsätze der Feuerwehr in der Silvesternacht

Neu-Isenburg – Auch in der Silvesternacht wurde die Neu-Isenburger Feuerwehr gefordert. Zum letzten Einsatz 2018 rückten die Helfer um 23. 07 Uhr aus.

In der Küche eines Hauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße ließen sich wegen eines technischen Defekts die Herdplatten nicht ausschalten. Durch Ausschalten der Sicherung wurde die Gefahr gebannt. Der erste Einsatz im neuen Jahr führte um 1.46 Uhr nach Zeppelinheim. Im Amselweg brannte im Freien eine Waschmaschine, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber bereits gelöscht war.

Um 4.45 Uhr befreite die Wehr in einem Haus am Buchenbusch zwei Menschen aus einem stehen gebliebenen Aufzug. Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet. In der Nachbarstadt Dreieich musste die Feuerwehr in der Silvesternacht nur einmal ausrücken. (fm)

Spektakuläre Feuerwehr-Übung mit Explosionen: Fotos Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa