Dritter Kleinkunstsommer mit feinem Programm

Von: Barbara Hoven

Teilen

Ein bisschen Festival-Feeling in idyllischer Kulisse: Alle Veranstaltungen sind als Picknickkonzerte im Garten der Villa am See angesetzt. Archivfoto: privat © -

Die Kunstbühne Neu-Isenburg tut es wieder – diesmal etwas kleiner zwar und auf einen Ort und ein langes Wochenende konzentriert, aber mit einem Programm, das reichlich spätsommerlichen Kulturgenuss bei freiem Eintritt verspricht: Der KleinKunstSommer 2023 wartet vom 8. bis 10. September mit einem hochkarätigen Programm auf.

Neu-Isenburg - „Durch ständig wechselnde Auflagen und Fördermöglichkeiten erfinden wir unseren KleinKunstSommer jedes Jahr neu“, berichtet Miruna Costa, die für das Programm der Kunstbühne – bekanntlich eine Sparte des Kulturforums FFK – zuständig ist.

„Unter dem Motto ‚Wer wir sind‘ präsentieren wir diesmal internationale, nationale und lokale Künstler im stimmungsvollen Garten der Villa am See im Gravenbruchring.“

Für die sechs Veranstaltungen, alle als zwanglose Picknickkonzerte konzipiert, wird kein Ticket benötigt, Besucher können einfach Decken oder Klappstühle mitbringen. Es sind aber auch Sitzgelegenheiten vorhanden. Vor Ort sind Getränke und kleine Snacks erhältlich. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Weltmusik und Diskussion

Den Auftakt gestaltet am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr die vierköpfige Band Mala Isbuschka mit ihrem einzigartigen Mix aus exotischer und traditioneller Musik vom Orient zum Okzident. Bandgründer Markus Wach wechselt bei den Auftritten nicht selten zwischen mehr als acht Zupfinstrumenten.

Begleitet wird diese Ereignis junger Weltmusik von einer Podiumsdiskussion zum Thema „Die Schönheit der Vielfalt“ mit dem deutsch-ägyptischen Regisseur, Autor und Dozent Samir Nasr und dem Europaabgeordneten Michael Gahler (CDU). „Wer sich vor zu viel Intellektualität fürchtet, hält sich einfach an das Buffet“, verweisen die Macher auf einen weiteren Programmpunkt – denn auch für kulinarische Höhepunkte ist gesorgt: „Spezialitäten aus aller Welt, zubereitet vom Internationalen Frauentreff Neu-Isenburg, sorgen dafür, dass dieser Abend auch wirklich alle Sinne reizt“, kündigt die Kunstbühne an. Die Gruppe mit Frauen aus unterschiedlichen Nationen trifft sich regelmäßig im Stadtteilzentrum West zum gemütlichen Beisammensein, zu Vorträgen, Sprachkursen und Ausflügen. Für den Kulturabend bereiten sie ein Buffet vor, „das die Vielfalt der Köstlichkeiten ferner Länder in Neu-Isenburg präsentiert“, schreibt Costa.

Mord mit Muttern

Am Samstag, 9. September, folgt vormittags ein Blick auf die Neu-Isenburger Herkunft: Deutsch-französisch inspirierte Musik mit Harfe, Dudelsack und Gesang von Daniela Heiderich entführen ab 11 Uhr in eine zarte Welt aus traditionellen Tänzen, Liedern und Eigenkompositionen der Künstlerin.

Dazu bildet die abendliche Lesung mit Marie-Luise Marjan – vor allem bekannt als Mutter Beimer aus „Die Lindenstraße“ – den düster-ironischen Kontrapunkt: Die „Mutter der Nation“ liest ab 18 Uhr Geschichten des „Königs des Kurzkrimi“, Ralf Kramp, in denen den Lesern und Zuhörern meuchelnde Putzfrauen, die Gräber der Dahingeschiedenen zählende Witwen und vergifteter Bohnenkaffee begegnen. „Wer seinem Partner danach noch traut, ist selber schuld“, heißt es in der Einladung augenzwinkernd.

Oper Open Air

Am dritten Tag des KleinKunstSommers wird es bunt: Das Juliana Da Silva Quartett und einer der gefragtesten Saxofonisten weltweit, Tony Lakatos, heizen den Gästen mit brasilianischer Samba und Jazz ordentlich ein. Das Konzert beginnt um 11 Uhr.

Wer danach nicht beschwingt nach Hause tanzt, bleibt gleich sitzen, bis das Minifestival ab 17 Uhr mit dem aus den vergangenen Jahren erfolgreich etablierten Opernabend „Oper Open Air“ den Schlusspunkt setzt: Die vier jungen Künstler Nora Friedrichs (Sopran, Deutschland), Elizabeth Reiter (Sopran, USA), Michael Porter (Tenor, USA) und Anthony Robin Schneider (Bass, Neuseeland), die sich durch gemeinsame Auftritten an der Oper Frankfurt kennen, stoßen zu den vertrauten Klängen des Trinkliedes aus La Traviata mit ihren Neu-Isenburger Zuhörern an. hov

Infos im Internet

kb-ni.de/kleinkunstsommer

Vier Musiker, 15 Länder, 20 Instrumente: Das junge Weltmusik-Ensemble Mala Isbuschka entführt den Zuhörer auf eine musikalische Reise durch ferne Regionen. © -