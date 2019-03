Neu-Isenburg – Die Stadt ist der Initiative „Kompass“ beigetreten. Erklärtes Ziel ist es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Isenburger zu stärken. Wie es darum steht, wird nun per groß angelegter Umfrage abgeklopft. Von Barbara Hoven

Manchmal ist ein Spitzenplatz keine gute Nachricht. In den vergangenen Jahren war das zum Beispiel immer wieder mal so im Frühjahr, wenn das Polizeipräsidium Südosthessen die Kriminalstatistik für sämtliche Kreis-Kommunen vorlegt. Denn trotz eines deutlichen Rückgangs der Kriminalitätsrate über die vergangenen zehn Jahre – und trotz diverser Präventionsprojekte – war Neu-Isenburg mehrfach die Stadt mit einer der höchsten (oder gar der höchsten) Raten im Kreis. Was auch daran liegt, dass in der Hugenottenstadt schon wegen ihrer Lage in Flughafennähe tags wie nachts einfach mehr los ist als in anderen Kommunen wie Heusenstamm.

„Um die Sicherheit in der Stadt weiter zu verbessern“, ist Neu-Isenburg im Juni 2018 der Sicherheitsinitiative „Kompass“ beigetreten. Erklärtes Ziel ist es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Isenburger zu stärken. Vor allem, indem Polizei, Kommune, aber auch Bürger, Vereine und Verbände aktiver als bisher zusammenarbeiten.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention. Im Kompass-Programm sollen nach einer Analyse der Probleme vor Ort Maßnahmen vereinbart und umgesetzt werden. Als wichtig gilt dabei, dass möglichst viele Bürger an Bord geholt werden oder zumindest danach gefragt werden, wo sie Handlungsbedarf sehen. So sollen passgenaue Lösungen geschaffen werden. Hanau etwa, eine der Modellstädte, hat bisher zum Beispiel die Videoüberwachung an heiklen Punkten ausgeweitet.

Nun geht’s auch in Isenburg ganz konkret an die erste „Kompass“-Maßnahme: Im März startet eine repräsentative Befragung, die von der Professur für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen entwickelt wurde, die das Vorhaben zusammen mit der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung auch wissenschaftlich begleiten wird.

Etwa zehn Prozent der knapp 40.000 Bürger Isenburgs, die älter als 14 Jahre sind und die nach dem Zufallsverfahren aus dem kommunalen Melderegister ausgewählt wurden, erhalten den Fragebogen per Post, wie Bürgermeister Herbert Hunkel erläutert. Die Briefe sollen laut Stadtsprecherin Cornelia Doebel noch Anfang März – voraussichtlich nächste Woche – rausgehen.

Per Zugangscode kann der Fragebogen auch online ausgefüllt werden. Die Stadt betont, die Befragung erfolge absolut anonym. „Ziel ist es, Kenntnisse über die Sicherheitslage in Neu-Isenburg aus Sicht der Bürger zu gewinnen. Je mehr Menschen mitmachen, desto detaillierter wird unser Bild für die nächsten Gespräche mit der Polizei“, so Hunkel und Erster Stadtrat Stefan Schmitt.

Was genau in dem vierseitigen Fragebogen alles abgeklopft wird, wollen die Initiatoren vorab bewusst nicht sagen – man wolle vermeiden, dass die Befragten vorab beeinflusst werden. Das Spektrum reiche von allgemeinen Fragen (wie „Gibt es einen Ort in dem Stadtteil, in dem Sie wohnen, an dem Sie sich unsicher fühlen – und warum?“ oder „Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Straftaten?“) bis hin zur Frage, welche bereits vorhandenen Präventionsprojekte den Bürgern bekannt sind. Nach der Auswertung aller Antworten sollen die Ergebnisse bei „Sicherheitskonferenzen“ erörtert werden und in konkrete Maßnahmen fließen.

In den Modellkommunen Maintal und Hanau, in denen das Programm im Dezember 2017 gestartet ist, ist die Resonanz auf „Kompass“ offenbar sehr positiv. Andrea Pillmann von der Stabsstelle Prävention in der Stadt Hanau wie auch Frank Maisinger, Präventionsbeauftragter der Stadt Maintal, hatten nach etwa sieben Monaten Erfahrung im Kreishaus in Dietzenbach berichtet, dass sie sich jederzeit wieder für „Kompass“ entscheiden würden. „Bei uns in der Stadt haben sich 2000 Bürger an der Fragebogenaktion zu den Sicherheitsthemen beteiligt“, berichtete Pillmann.