Einbrecher in Zeppelinheim auf Beutezug

Zeppelinheim - In gleich zwei Fällen machten Ganoven am Wochenende Zeppelinheim unsicher. Der Polizei wurden ein Einbruch und ein misslungener Einbruchsversuch gemeldet.

Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt, und hoffen auf Hinweise von Zeugen (Tel.: 069/8098-1234). Ein ziemliches Durcheinander hinterließen die bislang unbekannten Einbrecher in der Admiral-Rosendahl-Straße. Dort hatten sie sich ein Firmengebäude als Tatort ausgewählt und gelangten am Freitag – nach 20 Uhr – auf bisher unbekannte Weise in die Firma. Drinnen schauten sich die Diebe in allen Räumen im Erdgeschoss intensiv um. Sie brachen einen Tresor auf und sackten daraus Bargeld ein. Der Einbruch wurde am Sonntag gegen 15.45 Uhr entdeckt. Der entstandene Sachschaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird, ist laut Polizei „um ein Vielfaches höher als das Diebesgut“. Von der Tatzeit her unterscheidet sich der zweite Vorfall, der sich zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag ebenfalls in der Admiral-Rosendahl-Straße ereignete. Das Aufhebeln an der Eingangstür der Firma misslang den vermeintlichen Tätern dort jedoch. (hov)

