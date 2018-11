Traum von der Eislaufbahn in Neu-Isenburg liegt auf Eis

Auf Kufen über den Rosenauplatz? An der Idee, den Platz zwischen IZ und Hugenottenhalle charmant auf Eis zu legen, wird zwar weiter gearbeitet, aber in diesem Winter wird es nichts mehr damit. Foto: Jost

Neu-Isenburg - Der Traum von Pirouetten drehenden Eisprinzessinnen auf einer weihnachtlich geschmückten Eisbahn auf dem Rosenauplatz, deren Mütter an einer der gemütlichen Holzbuden rund um die Bahn entspannt einen Glühwein trinken und dabei den Kleinen beim Schlittschuhlaufen zuschauen, wird sich in diesem Winter für Neu-Isenburg noch nicht erfüllen. Von Nicole Jost und Barbara Hoven

Nur wenige Wochen vor der Adventszeit teilt Erster Stadtrat Stefan Schmitt (CDU) auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass sein Wunsch nach einer vorweihnachtlichen Schlittschuhbahn auf dem zentralen Platz zwischen Isenburg-Zentrum und Hugenottenhalle in diesem Winter noch nicht verwirklicht werden kann.

Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte Schmitt die Idee eingebracht, die Eislaufbahn für diesen Winter in die Tat umzusetzen. Mit Mohammed Younis, Geschäftsführer des in Neu-Isenburg ansässigen Immobilienunternehmens Schoofs, hat der Erste Stadtrat einen Partner an Bord, der eine solche Eisbahn, das Rondo in Hanau, selbst schon realisiert hat. Vor einem Steinheimer Fachmarktzentrum ließ die Firma Schoofs das Schlittschuhvergnügen aufbauen, und dort drehten zahlreiche Winterfreunde ihre Runden.

„Aber uns war und ist auch klar, dass eine Schlittschuhbahn auf dem Rosenauplatz eine teure Angelegenheit ist. Und daran scheitert das Projekt in diesem Jahr noch“, sagt Schmitt. Rund 120 000 bis 130 000 Euro kostet es, eine Eislaufbahn inmitten der Stadt aufzubauen. Neben der Infrastruktur und der Kühltechnik braucht es Sicherheitspersonal, damit auch nachts kein Unfug an der Fläche passiert. Viele Einnahmen könne er nicht gegenrechnen, betont Schmitt, schließlich solle der Winterspaß ja für die Isenburger bezahlbar bleiben.

Die Stadt dürfe mit den Kosten nicht belastet werden. Schon bei der Entwicklung der Idee war klar, dass in Zeiten von Haushaltskonsolidierungen und Steuererhöhungen kein städtisches Geld in das weihnachtliche „Winterwonderland“ vorm IZ fließen darf.

Gemeinsam mit Younis und der Geschäftsführung des IZ hat Schmitt Sponsoren gesucht. „Wir haben auch einige Partner gefunden und schon einiges an Geld für ein solches Projekt zusammen. Aber es reicht eben noch nicht“, bedauert Schmitt. Er kündigt aber an, dass er weiter daran arbeite, dass „sein Baby Schlittschuhbahn auf dem Rosenauplatz“ im nächsten Winter in die Tat umgesetzt wird.

Nach wie vor auf sich warten lassen auch die neuen Sitzbänke auf dem Rosenauplatz – ebenfalls so ein Dauerbrennerthema in Isenburg. Die Bänke hatte die Stadt im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau“ beim Fördermittelgeber als vorgezogene Maßnahme angemeldet. „Wenn dies bewilligt wird, soll unmittelbar mit der Umsetzung begonnen werden. Erwartungsgemäß werden die Bescheide im Oktober zugestellt“, hatte Bürgermeister Herbert Hunkel Ende September berichtet. Allein: Bisher, so bestätigt der Rathauschef auf Anfrage, sei der erhoffte Förderbescheid noch nicht im Rathausbriefkasten gelandet.

Archivfotos

Rund 1600 Starter beim 42. Hugenottenlauf: Bilder Zur Fotostrecke

Bereits im April hatte der Magistrat Standorte und Modellvarianten für die Bänke auf dem Rosenauplatz beraten. Auf Anregung von Bürgern sollen dort nun übrigens auch Bänke mit Rückenlehnen aufgestellt werden. Die geschätzten Kosten dafür liegen laut Hunkel bei rund 25 000 Euro. Insgesamt sollen als Umrandung der Baumquartiere sechs Bänke aufgestellt werden; in direkter Nähe zur Wassersprühanlage sollen zwei sogenannte Sitzwürfel Platz für eine ganze Familie bieten.

Was der Stadt noch wichtig ist: Die Bänke sollen zwar befestigt werden, es soll aber auch möglich sein, sie ohne großen Aufwand kurzfristig zu entfernen – „zum Beispiel bei Festen, Märkten und anderen Veranstaltungen“.