Eisschicht zu dünn: Bulldogge bricht auf Teich ein und geht unter

Neu-Isenburg - Schock für eine Hundebesitzerin in Neu-Isenburg: Ihr Hund bricht auf einem leicht zugefrorenen Weiher ein und geht unter.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr in den Bansapark gerufen. Mehrere Zeugen erzählten ihnen, dass hier eine Bulldogge einem Kleintier hinterher gejagt hatte und dabei auf den leicht zugefrorenen Weiher geraten war. Die dünne Eisschicht hielt dem Tier aber nicht stand. Der Hund brach ein, die Besitzerin versuchte ihn zwar noch zu erreichen, musste ihren Versuch aber erfolglos abbrechen. Während sich ein Rettungsdienst um die unverletzte Frau kümmerte, suchten die Feuerwehrleute den Weiher ab. An den tieferen Stellen kam auch ein Boot zum Einsatz. Obwohl der gesamte Teich abgesucht wurde, musste die Aktion kurz vor 18 Uhr dann leider erfolglos abgebrochen werden. Von dem Hund fehlte bis dahin jede Spur. (jo)

