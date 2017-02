Elektromobilität: Ruf nach besserer Förderung

Neu-Isenburg - Appell nach Berlin aus dem Neu-Isenburger Rathaus: Bürgermeister Herbert Hunkel (parteilos) hat sich mit dem Ruf nach einer differenzierteren Förderung für den Ausbau der kommunalen Elektromobilität an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt gewandt.

Die bestehenden Angebote seien noch zu unattraktiv. Hunkels Botschaft lautet zusammengefasst: Die Unterstützung des Verkehrsministeriums für Elektromobilität vor Ort in den Kommunen reiche nicht aus, noch immer seien die Stromer daher eine Randerscheinung auf der Straße. Doch der Reihe nach. Mit der bis 2019 laufenden Förderrichtlinie zur batterieelektrischen Elektromobilität vom 9. Juni 2015 unterstützt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur über alle Verkehrsträger gezielt die kommunalen Akteure beim Aufbau der Elektromobilität. Damit soll der Markthochlauf von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben vorangetrieben werden – samt der dafür notwendigen Infrastruktur. Ein Schwerpunkt ist dabei „die Förderung der Beschaffung von Elektrofahrzeugen im kommunalen Kontext“; so steht es auf der Homepage des Bundesverkehrsministerium.

Und damit zum Anlass von Hunkels Schreiben: Der Magistrat, so berichtet der Bürgermeister, habe sich intensiv mit diesem Förderaufruf auseinandergesetzt, da in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt vier Fahrzeuge des Fuhrparks ersetzt werden sollen. Seit September 2015 sei ein Elektroauto zu Testzwecken für den täglichen Einsatz im Fahrzeugpool der Stadt. Mit guten Ergebnissen: „Gerade im Innenstadtverkehr hat sich der Mitsubishi Electric Vehicle bestens bewährt“, berichtet der Magistrat. Der Elektro-Dienstwagen spare im Vergleich zum herkömmlichen Fahrzeug rund 1 300 Kilogramm CO2 pro Jahr. Der Gesamtverbrauch liege bei 12,5 kWh auf 100 Kilometer.

Bei einer Gegenüberstellung der Listenpreise geeigneter Fahrzeuge mit herkömmlichem Verbrennungsmotor und den Listenpreisen vergleichbarer Elektroautos würden jedoch – selbst nach Abzug des Investitionskostenzuschusses – Mehrkosten von 38 025 Euro bei der Anschaffung von vier Autos auf die Stadt zukommen. „Die vorgesehene Förderung ist daher zu unattraktiv, das Angebot der Hersteller beschränkt und hochpreisig“, kritisiert der Rathauschef. Deshalb habe er das Schreiben an Alexander Dobrindt aufgesetzt – sozusagen als Hoffnung auf mehr Unterstützung.

Hunkel schlägt dem Bundesverkehrsminister darin vor, ein differenzierteres Förderkonzept vorzulegen, damit der Ausbau der Elektromobilität auch für Kommunen attraktiver wird. Insbesondere sollten seiner Meinung nach Kommunen, die über ein Klimaschutzkonzept verfügen, besonders gefördert werden.

„Die Stadt Neu-Isenburg sieht in der Elektromobilität den richtigen Weg zum nachhaltigen Klimaschutz und will diesen auch im kommunalen Klimaschutzkonzept verankern“, schreibt Hunkel. Voraussetzung für die Durchsetzung der abgasfreien Alternative seien allerdings bezahlbare Angebote. Im ganzen Kreis Offenbach, so hat der Magistrat erfahren, sei der Anteil an E-Fahrzeugen immer noch ziemlich gering: Von Oktober 2015 bis Ende vergangenen Jahres seien im gesamten Kreis 56 Elektro-Fahrzeuge zugelassen worden.

Seit August 2016 bietet das Carsharing-Unternehmen App2Drive in Kooperation mit der Stadt auch ein Elektroauto zum Mieten an: Der weiße Renault Zoe steht in der Regel neben normalen Mietautos auf dem Parkplatz vorm Rathaus in der Hugenottenallee. Die Auswertung werde demnächst vorgelegt, nach erster Schätzung ist die Nachfrage laut Hunkel jedoch gut. Die Stadt hat eigens eine Ladesäule für das E-Auto aufgebaut. Weitere Ladestationen befinden sich auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes sowie am Isenburg-Zentrum. Der Einkauftstempel bietet eine „Elektro-Tankstelle“ pro Parkhaus – gegen Entgelt. (hov)

Rubriklistenbild: © dpa