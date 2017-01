Falschparker behindern Winterdienst

Neu-Isenburg - Hat zwar eine ganze Weile gedauert, doch mittlerweile ist er doch da, der Winter. Die Mitarbeiter des städtischen Dienstleistungsbetriebs (DLB) schreckt das nicht – waren sie doch für Tage wie diese gut gerüstet.

„Im Salzlager liegen 300 Tonnen Streusalz bereit und weitere 100 Tonnen im zentralen Lager in Wiesbaden“, berichtet gestern Erster Stadtrat Stefan Schmitt. „Das Team des DLB ist mit Hochdruck im Einsatz, um für freie Fahrt auf den Straßen und für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen“, betont Schmitt. In Nächten wie der von Montag auf Dienstag beispielsweise, wo für hiesige Verhältnisse ordentlich Schnee runter kam, habe man die wichtigsten Straßen und Kreuzungen noch in der Nacht geräumt.

„Wettervorhersagen hatten den Schneefall angekündigt, sodass sich unsere Mitarbeiter auf den Einsatz vorbereiten konnten und dementsprechend in Rufbereitschaft waren. Mit Einsetzen des Schneefalls starteten wir sofort die Räum- und Streuarbeiten“, erklärt auch DLB-Chefin Petra Klink. 15 Mitarbeiter stehen für den Wintereinsatz in Neu-Isenburg bereit, bei Bedarf kann das Team aufgestockt werden. Zur Zeit sind zwei Groß- und fünf Kleinfahrzeuge im Wintereinsatz. Priorität haben Rettungswege, Hauptverkehrswege, Steigungen und Brücken sowie Kreuzungen. Sie werden zuerst geräumt und gesichert.

Schmitt dankt gestern dem DLB, „die Leute arbeiten toll“. Er berichtet aber auch von einem neuen Phänomen, mit dem die Winterdienstler derzeit zu kämpfen hätten: Falschparker machten den großen Fahrzeugen immer wieder, vor allem auch nachts, das Durchkommen schwer. „Falsch geparkte Fahrzeuge erschweren häufig die Schneeräumung und Glättebeseitigung. Das kostet wertvolle Zeit“, heißt es von der Stadt. „Nur wenn der Winterdienst und alle Verkehrsteilnehmer gut zusammenarbeiten, kann die Mobilität und Sicherheit auf den Straßen von Neu-Isenburg gewährleistet werden“, appeliert der Erste Stadtrat an alle Bürger.

Winter, Frost und Schnee: Die schönsten Bilder unserer Leser Zur Fotostrecke

Die Stadt erinnert in diesem Zusammenhang auch noch einmal daran, dass für das Räumen und Streuen der Gehwege bei Schnee und Glätte in Isenburg gemäß der städtischen Satzung die Anlieger beziehungsweise Grundstückseigentümer verantwortlich sind: „Die Verkehrssicherheit muss an Wochentagen in der Regel bis 7 Uhr morgens, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr hergestellt sein und tagsüber jeweils bis 20 Uhr aufrechterhalten werden. Nachts gibt es weder auf Straßen noch auf Gehwegen eine generelle Winterdienstpflicht. Wenn es keine Anlieger gibt, übernimmt die Stadt auf Gehwegen die Winterdienstaufgaben.“ (hov)

Rubriklistenbild: © dpa