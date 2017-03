Farbe im Luderbach: Verursacher gefunden

Neu-Isenburg - Mittlerweile ist das Wasser wieder klar, auch der Verursacher – der laut Bürgermeister Herbert Hunkel nicht aus Isenburg stammt – ist gefunden.

Doch bis es so weit war, hat der „Umwelteinsatz“ an Luderbach und Jacobiweiher vielen Helfern viel Arbeit beschert. Wie berichtet, hatte eine weiße Flüssigkeit im Bachlauf für Aufregung gesorgt; später stellte sich heraus, dass es sich um Acrylfassadenfarbe handelte, die von einer Handwerkerfirma bei der Renovierung einer Tiefgarage in einen Gully eines Regenwasserkanals in der Martin-Behaim-Straße geleitet worden war.

„Die Zusammenarbeit der Frankfurter Behörden und der Stadtentwässerung einerseits und dem DLB, der Feuerwehr und dem THW in Isenburg andererseits klappte problemlos“, betonen gestern Bürgermeister Herbert Hunkel und Erster Stadtrat Stefan Schmitt – und richten ein großes Dankeschön an alle Helfer. Dank gelte auch dem DLB-Mitarbeiter André Daffner, der „mit stoischer Ruhe“ den Einsatz beim DLB koordiniert habe. Gleich nach der Feuerwehr war der DLB am Dienstag vergangener Woche gerufen worden, da die Ursache im Regenwasserkanalnetz lag.

Obwohl die Helfer alle Hebel in Bewegung setzten, das verschmutzte Wasser aus dem Bachlauf abzusaugen und die Verunreinigung mit Sandsäcken vom Jacobiweiher fernzuhalten, war dies nicht vollständig gelungen. „In detektivischer Kleinarbeit“ habe man parallel zu den Sicherungsmaßnahmen umgehend nach dem Verursacher gesucht. Am Tag darauf waren zwei Kanalsaug- und Spülfahrzeuge im Einsatz, um das angestaute Wasser rauszuholen und ins Störfallbecken des DLB zu bringen. Weil die mobile Technik allein nicht weiter kam, wurde das THW mit Spezialgerät zu Hilfe gerufen.

So sei es gelungen, das verfärbte Wasser aus dem Bach abzupumpen. Am Donnerstag und Freitag wurde das Regenwasserkanalnetz, das von der weißen Flüssigkeit verschmutzt wurde, gereinigt – insgesamt etwa zwei Kilometer Kanalrohr. „Und es musste schnell gehen, da für Samstag viel Regen vorhergesagt war“, so Daffner. Damit waren aber noch immer nicht alle Arbeiten erledigt. Bei den letzten Reinigungsarbeiten sei schließlich am Samstag der Regen behilflich gewesen, der den Kanal spülte. Bei Fragen: Steffen Ullbrich vom DLB ist unter 06102/781146 erreichbar. (hov)