Drei Tage, 40 Bands, elf Bühnen: 26. Open-Doors-Festival mit Soli-Button

Neu-Isenburg - Noch knapp zwei Monate, dann regiert in der Hugenottenstadt wieder die Musik: Vom 20. bis 22. Juli steigt die 26. Auflage des Open-Doors-Festivals mit diesmal 40 Bands auf elf Bühnen. Größte Neuerung: Nach wiederholten Diskussionen um die Frage, ob die Sause künftig Eintritt kosten soll, kommt nun ein Soli-Button. Von Barbara Hoven

Nein, Absperrungen samt Kassenhäuschen wird es auch 2018 nicht geben. Das wäre wohl auch gar nicht umsetzbar angesichts der Tatsache, dass die große Auswahl an Programm-Offerten sich auf viele Orte im Stadtgebiet verteilt. Die Besucher werden aber erstmals gebeten, mit fünf Euro dem Musikfestival mit Stadtfestcharakter unter die Arme zu greifen. Und zwar, indem sie auf freiwilliger Basis einen Open-Doors-Button kaufen – und damit zeigen, dass sie die Kulturveranstaltung, die nach wie vor ihresgleichen in der Region sucht, unterstützen.

Zwei Euro von den Einnahmen fließen als Spende in die Charity-Aktion zugunsten der Kinderhilfestiftung, die anderen drei an die Stadt. Der Magistrat hofft, so wenigstens einen Teil der Kosten – 75.000 Euro gab die Stadt für die Sause zuletzt aus – abzufangen. Denn die waren in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen immer weiter gestiegen.

Was das Angebot angeht an diesem Juli-Wochenende, das Neu-Isenburg wieder drei Tage lang zur Musikhauptstadt Hessens machen will, so wollen die Macher um Open-Doors-Organisator Michael Kercher und sein Team der Agentur „12 Löwen“ wieder ein „multikulturelles Bühnenprogramm“, auffahren, das nahezu keine Wünsche offen lasse. „Nicht nur ganze Familien, sondern auch Freunde handgemachter Livemusik, Tanzfanatiker und Nachtschwärmer werden angesprochen“, wie Dominik Stotzem, Koordinator des Festivals, es gestern bei der Programmvorstellung formuliert.

Mehr als 40 Bands verschiedener Stilrichtungen heizen dem Publikum ein. Feierwütige Partybands dürfen mit den größten Rock- und Pop-Hits aus der Musikgeschichte genau so wenig fehlen wie authentische Tribute-Rock-Shows, Jazz und Weltmusik, Salsa und Folk. Die City wird mit Ständen und insgesamt elf Bühnen belebt (von mehreren Open-Air-Spielstätten bis hin zur Kneipe) und die Frankfurter Straße gesperrt, damit sich die Gäste besser zu Fuß zwischen den Auftritten der Bands bewegen können.

In der „Food-Zone“ gibt es laut Ankündigung Leckereien aus aller Herren Länder, mehr als 60 Food-Trucks, Buden, Stände und Kinderattraktionen laden zum Bummeln und Schmausen ein.

Insgesamt, so berichtet Stotzem gestern, stehe die 26. der letztjährigen Jubiläumsauflage „eigentlich in nichts nach“; auch wenn es in der Vorbereitung „neben vielen lachenden auch ein paar weinende Augen“ gegeben habe.

Dass die Macher im Vergleich zu den Vorjahren das Programm abspecken mussten, liegt beispielsweise auch daran, dass sich kein Sponsor für die traditionelle Charity-Bühne beim Bier Müller hat finden lassen. „Dennoch werden viele fantastische Bands für großartige Stimmung auf und vor den Bühnen sorgen – wir setzen hier auf Qualität statt Quantität“, schreibt Michael Kercher im Vorwort zum 2018er-Begleitheft mit allen Infos rund ums Musikspektakel.

Darin gibt es auch eine Doppelseite über eine andere Neuerung – nämlich „die vielleicht außergewöhnlichste Festival-Location Neu-Isenburgs“, die in diesem Jahr zu den möglichen Anlaufstellen für Open-Doors-Besucher gehört. Die Rede ist vom Vereinsgelände des Orplid Frankfurt an der Offenbacher Straße.

Der FKK-Verein ist erstmals mit von der Partie und möchte zum Festival „mit einem besonders an Kinder und Jugendliche gerichteten und interaktiven Musikprogramm in Kombination mit dem paradiesischen Vereinsgelände den perfekten Samstagnachmittag für Familien“ beisteuern. (Fürs Protokoll: Nacktheit ist für Besucher natürlich keine Pflicht). Unter anderem wird bei Orplid das Trio Julietta zu hören sein. Dessen Gitarrist Deff Ballin wurde unter anderem als Mitglied von „Geier Sturzflug“ bekannt.

Aber auch sonst sind viele lokal und darüber hinaus bekannte Namen und Gruppen mit dabei: Paddy Goes To Holyhead, Quietschboys, Ryffhuntr, Purple Rising oder Stereo Coffee, um nur einige zu nennen.

Was den Obolus angeht, gibt es übrigens dann doch noch eine Einschränkung in Sachen Freiwilligkeit. Nur, wer sich den Button an die Brust heftet, erhält exklusiven Eintritt in die Huha zum Charity-Konzert am Freitag, wenn The Gypsys Orchestra spielt, und zur Aftershow-Party am Samstag ab 23 Uhr.

Den roten Button kann man übrigens auch schon vor dem Festival im Ticket-Shop in der Hugenottenhalle, im Rathaus und beim Bürgeramt kaufen.

