Fesche Hasen schmeißen sich in Schale

Michelle Kramer liebt ihren Job. Neben Eiern von Straußen, Gänsen, Emus und Nandus gestaltet sie auch Jakobsmuscheln mit ihren fantasievollen Motiven. © air

Bunt gefärbte Eier gehören zum Osterfest wie das Amen in der Kirche. Im Christentum, in antiken Kulturen und Religionen hat das Ei eine besondere symbolische Bedeutung. Es verkörpert Fruchtbarkeit und erinnert an die Auferstehung Jesu. Ostereier sind so bunt wie das Leben und die Fantasie der Menschen, die sie anmalen und gestalten. Die Neu-Isenburgerin Michelle Kramer hat viele Ideen, wie ein Ei schöner werden kann.

Neu-Isenburg - Die Designerin kreiert auf der harten Schale ganz spezielle Bilder und schafft mit viel Leidenschaft und wenig Farbe natürliche Kunstwerke.

Kein Ei gleicht dem anderen. „Das sind alles handgemachte Unikate“, sagt die 51-Jährige und greift nach einem Straußenei, auf dem ein Leopardenkopf mit grünen Blättern auf dem Haupt zu sehen ist. Seit 2016 betrachtet Michelle Kramer ausgeblasene Eier von Straußen, Gänsen, Emus und Nandus als eine natürliche Leinwand.

Viel Erfahrung

Als gelernte Mode-Designerin in der Fashion-Welt hatte sie viel Erfahrung damit, ein Schnittmuster für ein Kleid oder einen Hosenanzug auf einer zweidimensionalen Unterlage wie Papier oder Stoff zu kreieren. Doch als sie vor sieben Jahren das erste Mal ein Straußenei in den Händen hielt und mit einem Stift Linien zeichnen wollte, geriet das bewährte Koordinatensystem mit rechts und links, oben und unten auf einmal durcheinander. Michelle Kramer spricht von einer dritten Dimension, die hinzugekommen sei, wie ein Raum, in dem es vorn und hinten gibt. Das Kunstwerk entsteht außen auf der glatten Schale und hat doch Tiefgang.

Das erste Ei war eine schwere Geburt. Es habe rund drei Monate gedauert, bis sie zufrieden gewesen sei und aus dem ovalen Naturprodukt eine runde Sache wurde. Michelle Kramer stammt aus Essen und hat früher, bevor sie in der Fashion-Abteilung von Neckermann, Adler oder Amazon beschäftigt war, auch im Schmuckgeschäft ihrer Eltern gearbeitet. Die Affinität zu Perlen und glitzernden, glänzenden Steinen haftet auch an den Schalen. Glattgeschliffene Cabochons verschönern viele Straußeneier.

Wie auf dem Laufsteg

Der Brauch besagt, dass an Ostern Hasen die bunten Eier verstecken. Auf den Kunstwerken von Michelle Kramer stehen Hasen im Rampenlicht und halten manchmal Möhren in den Pfoten. Viele Langohren haben sich auf den Straußeneiern in Schale geschmissen. Sie sehen aus wie aus dem Ei gepellt und kommen daher wie Models auf dem Laufsteg. Sie tragen schicke Kleidung, Hosen, Röcke, Pullover, Mäntel, Handtaschen, oft Sonnenbrillen und immer ragen oben zwei lange Ohren bis zur ovalen Spitze des Eies.

Als das kreative Geschäft mit den Eiern so richtig ins Rollen kam, hat sich die Künstlerin selbstständig gemacht. Sie vertreibt ihre Produkte weltweit in ihrem Online-Shop. Neulich sei eine Lieferung an die Adresse „Broadway, New York“ gegangen und auch die TV-Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger schmückt ihr Zuhause mit Werken von Michelle Kramer.

„Ich bin eine One-Woman-Show“, sagt die Mutter einer 24-jährigen Tochter und ergänzt: „Mein Mann Frank und ich sind kleines Team.“ Sie bringe Kreativität und Online-Affinität mit, ihr Mann sei für Vertrieb und Strategie zuständig. Er habe auch den passenden Namen für das Geschäft mit den kleinen Kunstwerken auf großen Eiern gefunden: „Ei-nzigartig“.

Erfolgsrezept

Zu ihrem Erfolgsrezept gehören Leidenschaft, Fantasie und handwerkliche Fähigkeiten. Mit ihren Kreationen – sie entstehen nicht nur auf vier Eiersorten, sondern auch auf Jakobsmuscheln – baut die Designerin eine Brücke zu verschiedenen Herstellern von Luxusgütern und Mode-Labels wie etwa Dolce & Gabbana, Gucci oder Dior. Sie nennt ihre Fashion-Eggs „Dolc.ei“, „Gucc.ei“ oder Di.ei“ und schenkt mit der Collection „ei.di“ einem der bekanntesten Models eine Hommage: Heidi Klum.

Eine Ikone aus der Modewelt darf als Porträt auf dem Straußenei selbstverständlich nicht fehlen, die Modehaus-Gründerin Coco Chanel. Da es schade wäre, nur an Ostern Eier zu bemalen oder zu gestalten, wählt Michelle Kramer auch zeitlose Motive. Leuchtendes Beispiel ist die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die gleich in verschiedenen Varianten verewigt wurde und auch als Straußenei-Lampe erhältlich ist.

Bei der Bearbeitung der Schale greift sie zu bunten Stiften, Pinseln, nutzt Pigment-Pulver, Porzellanfarben und arbeitet auf der Basis von Decoupage, einer Art Serviettentechnik. Dabei wird das leicht zerreißbare Material zugeschnitten, aufgeklebt und lackiert.

Michelle Kramer liebt die Arbeit mit den Natureiern: „Von ihnen geht ein ganz besonderer Zauber aus, der mich bestärkt und mich zu neuen kreativen Gedanken herausfordert.“

» ei-nzigartig.com

Von Achim Ritz

Dieses von Michelle Kramer gestaltete Straußenei ist ringsum besetzt mit echten Federn. © -air