Festnahme nach Tumult auf der A661

Großeinsatz auf der Autobahn

Neu-Isenburg - Großeinsatz auf der A661 für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Autobahnmeisterei: Wie die Polizei auf Nachfrage berichtete, war ein Auto am Sonntag gegen 22 Uhr auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Neu-Isenburg und Dreieich beim Spurwechsel in die Leitplanke geraten, ein zweites Auto wurde dabei berührt, ein drittes sicherte die Unfallstelle ab und ein viertes fuhr noch in die Unfallstelle hinein.