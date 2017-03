Feuerwehr hat nun auch Pferde im Fuhrpark

Neu-Isenburg - Lange wurde über die konkreten Anforderungen gestritten, immer wieder bei den Ausstattungsmerkmalen nachjustiert und optimiert. Heute endlich können die freiwilligen Helfer der Feuerwehr in Isenburg ihre ersten zwei Pferde in Dienst nehmen: „Whisky“ und „Teddy“. Insgesamt soll die Reiterstaffel am Ende drei Stuten und drei Wallache umfassen.

Die Verbesserung der Ausrückzeiten ist der Hauptgrund, warum bei der Wehr nun teilweise umgesattelt wird. Unter anderem sei beispielsweise durch die Erschließung des Neubaugebiets Birkengewann die Verkehrssituation auf der Friedhofstraße teilweise sehr chaotisch – obwohl die Stadt zum Beispiel durch die Ausweitung der Parkverbote schon gut reagiert habe. Auch auf der Autobahn soll der Einsatz der Pferde Vorteile bringen – viele Verkehrsteilnehmer haben ja nach wie vor Kenntnisdefizite, was die Bildung einer Rettungsgasse angeht. „Mit Whisky und Teddy kommen wir einfach schneller durch", sagt Christina Bernhard. Die 24-jährige Feuerwehrfrau teilt sich gemeinsam mit Marie Podien (23) das neu geschaffene Amt der „Pferdewartin" (Stadtbrandinspektor Stefan Werner: „Zwei passionierte Reiterinnen – die ideale Besetzung").

Stute „Whisky“ (21 Jahre, aus Tschechien) und Wallach „Teddy“ (zwölf Jahre, aus Bayern) sind mit sogenannten Allwetterhufen ausgestattet. Nicht nur, dass somit ein Einsatz bei nahezu jeder Witterung möglich ist, die verbauten Hufeisen sind außerdem auf fast jedem Belag nutzbar. Gerade in den engen Gassen des Alten Orts mit dem dort verlegten Kopfsteinpflaster sei das von Vorteil. Die Eisen erfüllen aber auch auf matschigem Waldboden ihren Zweck. Eine Einschränkung gibt’s allerdings für die neue Reiterstaffel: Die Pferde dürfen wegen der fehlenden Beleuchtungseinrichtungen nur tagsüber eingesetzt werden. „Die Gemeindeunfallversicherung hat das zur Bedingung gemacht“, erläutert der Stadtbrandinspektor.

Und warum Wallache und keine Hengste? „Der Löschmittelvorrat eines Wallachs ist einfach größer", so Stefan Werner bei der Übergabe der Tiere zu den Gründen, „im Schnitt fasst die Blase zehn Prozent mehr als die eines nicht kastrierten Hengsts. Außerdem wollen wir dadurch den sehr ausgeprägten Sexualtrieb der Tiere in den Griff bekommen. Der könnte natürlich gerade im Einsatzfall zum Problem werden." Und dann wäre der ganze Zeitvorteil dahin.

Abschließend bittet Pferdewartin Marie Podien noch um Verständnis bei der Bevölkerung – denn bei den ersten Übungseinsätzen kam es nämlich leider immer wieder vor, dass Neu-Isenburger Fotos von den Feuerwehrfrauen und den Pferden machen wollten. „Uns ist klar, dass sich die Leute erst an den Einsatz der vierbeinigen Lösch- und Unfallhelfer gewöhnen müssen. Aber während eines richtigen Einsatzes geht das natürlich nicht“, erklärt Podien. Vorsorglich hat die Wehr gleichzeitig mit Indienststellung der beiden ersten Pferde eigens eine Begleithündin beschafft. Dalmatiner-Dame „Penny“ ist zwar erst fünf Monate alt, kennt sich in der Hugenottenstadt aber schon sehr gut aus. Sie soll als Lotsenhündin unter anderem dann helfen, wenn die Pferde in unübersichtlichen Verkehrs- und Einsatzsituationen den Überblick verlieren sollten. (hov)