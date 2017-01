Feuerwehr rückt 2016 insgesamt 574 Mal aus

Letzter Einsatz führt in brennende Gaststätte

Neu-Isenburg - Auf insgesamt 574 Einsätze kam die Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg im zu Ende gegangenen Jahr 2016. Auch in der Silvesternacht mussten die ehrenamtlichen Helfer viermal ran.

Rund zehn Einsatzkräfte hatten sich Silvester ab 18 Uhr zur Bereitschaft im Feuerwehrhaus eingefunden. Sie waren zwei Mal gefordert. Zum letzten Einsatz im Jahr 2016 ging es um 22.24 Uhr in eine Gaststätte in der Herzogstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich in einem Abluftmotor ein Brand entwickelt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, waren die Flammen allerdings bereits gelöscht. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurden die betroffenen Räume belüftet und noch mit einer Wärmebildkamera nach eventuell versteckten Glutnestern gesucht. Der Einsatz von 20 Feuerwehrleuten, es waren weitere Helfer alarmiert worden, und fünf Fahrzeugen war um 23.15 Uhr beendet.

Der erste Einsatz im neuen Jahr führte die Feuerwehr um 0.27 Uhr in die Richard-Wagner-Straße. Eine Anwohnerin hatte einen brennenden Müllcontainer gemeldet. Tatsächlich brannte dort eine kleinere Menge Müll. Das Feuer wurde ausgetreten, die sechs Feuerwehrleute konnten mit ihrem Fahrzeug bereits nach wenigen Minuten wieder zurück zur Feuerwache.

Nach Ende der offiziellen Bereitschaft um 3 Uhr in der Nacht mussten die Feuerwehrleute noch zwei weitere Male ausrücken. Während nach der Meldung einer brennenden Mülltonne um 5.43 Uhr in der Christian-Stock-Straße nur noch ein abgebrannter Feuerwerkskörper vorgefunden wurde, waren die Tätigkeiten bei dem anderen Einsatz umfangreicher. Die Kollegen aus Langen hatten „nachbarschaftliche Löschhilfe“ angefordert. Mit einem Teleskopmast wurden die Kollegen bei dem Dachstuhlbrand am Lutherplatz unterstützt (siehe Langen-Seite). Außerdem standen weitere Helfer auf der Feuerwache Langen für eventuelle weitere Einsätze bereit.

Das zu Ende gegangene Jahr brachte eine höhere Zahl an Einsätzen als 2015. Damals musste die Feuerwehr 481 Mal ausrücken. Der Trend der vergangenen Jahre – weniger klassische Feuereinsätze, dafür mehr technische Hilfeleistungen – setzt sich auch weiterhin fort. 2016 standen insgesamt 341 Hilfeleistungen 233 Feuermeldungen gegenüber. (hok)

