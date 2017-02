Tagsüber sind Helfer immer öfter Mangelware

Neu-Isenburg - „Auch, wenn wir von Großbränden verschont blieben, so gab es doch mehr als genug zu tun.“ Wehrführer Jochen Müller fasste bei der Jahreshauptversammlung der Kernstadtfeuerwehr in diesem Satz zusammen, was in Zahlen so aussieht:

574 Einsätze, verteilt auf 106 Feuermeldungen, 319 Hilfeleistungen und 149 Fehlalarme, sorgten für die ehrenamtlichen Helfer 2016 für mehr Arbeit als im Vorjahr. Drei Brände hob Müller hervor: Einen Dachstuhlbrand an der Offenbacher Straße im April und einen Zimmerbrand in der Körnerstraße im August, bei dem es ein Todesopfer zu beklagen gab. Einen hohen Sachschaden verursachte der Fassadenbrand am Facharztzentrum Mitte Oktober. Für einen erheblichen Anteil am Einsatzaufkommen bei den Hilfeleistungen sorgten die Großbaustelle auf der A3 und auch einige Unwetter. Von letztgenannten blieb Isenburg selbst zwar weitgehend verschont, die Feuerwehrleute mussten aber in den Nachbarkommunen Dietzenbach, Heusenstamm und Offenbach unterstützend tätig werden.

Ganz neue Erfahrungen im Bereich der überörtlichen Zusammenarbeit werden darüber hinaus seit Mitte Oktober gesammelt: Der Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises legte seinerzeit fest, dass die Isenburger Wehr bei Feuermeldungen in den nördlichen Bereichen des Dreieicher Stadtteils Sprendlingen ab der Alarmierungsstufe „F2“ (beispielsweise Zimmer- oder Wohnungsbrände) grundsätzlich sofort zur Unterstützung in die Nachbarkommune ausrücken muss. Aufgrund der Lage des Sprendlinger Feuerwehrhauses sei dort die gesetzliche Hilfsfrist mit den örtlichen Kräften nicht immer zu halten.

Müller sagte dazu: „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Maßnahme auch nicht immer geeignet ist, die gesetzliche Hilfsfrist einzuhalten, weil das Fahrzeug aus Neu-Isenburg meist zeitgleich mit den ersten Sprendlinger Einheiten am Einsatzort eingetroffen ist.“ Die beschriebene Vorgehensweise ist in den Augen Müllers auch deshalb unverständlich, weil die Sprendlinger Helfer beispielsweise selbst mit einem Fahrzeug in Dietzenbach aushelfen sollen, wenn es dort brennt oder einen Verkehrsunfall gegeben hat. „Meine Theorie: Irgendwann fahren wir alle im Kreis, weil jede Feuerwehr gerade bei den Nachbarn ‘zu Gast’ ist, um dort sprichwörtlich die Kohlen aus dem Feuer zu holen“, so Müller.

Nach den vom Wehrführer in seinem letzten Jahresbericht geäußerten Befürchtungen, dass in Isenburg berufsbedingt tagsüber immer weniger Helfer für Einsätze zur Verfügung stehen, konnte trotz diverser Bemühungen die Situation nicht verbessert werden. So sei versucht worden, aus den Reihen einpendelnder Erwerbstätiger für die Tagstunden ausgebildete Feuerwehrleute zu rekrutieren, die woanders wohnen, aber tagsüber mithelfen könnten. „Zwar gab es hier ein paar Meldungen, einen Zuwachs für die Tagesalarmstärke gab es allerdings nicht“, erläuterte Müller. Hier wiederum sei die Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Feuerwehren benachbarter Kommunen möglicherweise bald sogar geboten.

Um die zahlreichen Aufgaben bewältigen zu können, kann sich die Wehr in der Kernstadt mit Stand zum Jahresende 2016 auf insgesamt 101 aktive Ehrenamtliche verlassen. Das auch die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt ist, machte Jugendfeuerwehrwart Marius Seeger deutlich: In seinem Jahresbericht war die Rede von insgesamt 20 Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren, darunter drei Mädchen, die durch umfassende Ausbildung auf die Arbeit in der Einsatzabteilung vorbereitet werden.

Auch der Erste Stadtrat Stefan Schmitt war zur Versammlung gekommen. Er bedankte sich für die uneigennützige Arbeit der Ehrenamtler, aber auch für die gute Beratung, die die Wehr aktuell beispielsweise bei sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebiets Birkengewann der Stadtverwaltung leiste. - nn

