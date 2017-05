Früher eine Fabrik für Würstchen

Neu-Isenburg - Die Stadt hat ein weiteres Unternehmen anlocken können. Die Kraft-Gruppe zieht mit ihrem Standort Rhein-Main weg vom Kaiserlei-Kreisel in Offenbach an die Martin-Behaim-Straße im Gewerbegebiet Ost. Der Neubau entsteht auf einem Traditionsgrundstück. Von Holger Klemm

Auf dem Gelände sind gestern Vormittag schon die ersten Wände des Erdgeschosses zu sehen. Die Bauarbeiter unterbrechen ihre Tätigkeiten für eine kurze Zeit, um dem offiziellen Spatenstich für den neuen Standort des Handwerksunternehmens beiwohnen zu können. Am 1. Januar sollen bereits die 90 Mitarbeiter von Offenbach nach Neu-Isenburg ziehen. „Am Kaiserlei-Kreisel wurde es uns zu eng, außerdem waren wir zur Miete untergebracht. Hier bauen wir selbst“, berichtet Geschäftsführer Markus Leonhardt.

+ So sieht der Lageplan des ehemaligen Geländes der Fleischfabrik Wirth zwischen Martin-Behaim- und Carl-Friedrich-Gauß-Straße aus. Wo früher Frankfurter Würstchen hergestellt wurden, hat die Firma MW Trockenbau (rechts) bereits ihren Platz gefunden. Im Entstehen befindet sich das Gebäude der Firma Kraft (links oben). In Kürze folgt der Bau für RS Consult. © Grafik: Devoc Entwicklungsgesellschaft Inhaber Ulrich Kraft, der eigens aus Ludwigsburg zum offiziellen Startschuss in die Hugenottenstadt gekommen ist, lobt die wirtschaftsfreundliche Atmosphäre der Stadtverwaltung. So habe es große Unterstützung aus dem Rathaus, beispielsweise bei Behördengängen, gegeben. Das sind Worte, die Bürgermeister Herbert Hunkel gerne hört. Er verweist darauf, dass auf dem Grundstück früher die Fleischwarenfabrik Wirth ihre berühmten Frankfurter Würstchen hergestellt hat. Mit der Firma Kraft beziehe nun erneut ein Traditionsunternehmen einen Teil des Geländes.

Das Handwerksunternehmen mit Sitz in Ludwigsburg, in den Bereichen Maler, Ausbau, Fassade und Beton tätig, ist seit 1993 auch im Rhein-Main-Gebiet präsent und kann vier bis sechs Gewerke aus einer Hand anbieten. „Das wird von den Kunden immer mehr gefordert“, berichtet Kraft. Angeboten werden Maler- und Lackierarbeiten, Tapeten und Anstrich, Innenputz, Brandschutzarbeiten, Treppenhausrenovierungen, Fassadenputz und Wärmedämmverbundsysteme, Trockenausbau und vieles mehr. Mit dem Unternehmen verbunden ist die Handwerkerkooperation ARTA mit 450 Mitarbeitern. Über die gleiche Anzahl verfügt die Kraft-Gruppe.

Das dreistöckige Gebäude entsteht auf 2900 des insgesamt 11.000 Quadratmeter großen Wirth-Geländes. Dahinter entsteht ein viergeschossiger Bau für die RS Consult GmbH mit mehr als 100 Mitarbeitern. Bereits 2016 wurde auf einem weiteren Teil das Gebäude der MW Trockenbau GmbH & Co KG eingeweiht.

Damit ist das gesamte Gelände der ehemaligen Fleischwarenfabrik vollständig vermarktet. Darüber hinaus verweist die Stadt darauf, dass das Gewerbegebiet im Osten der Stadt einer Fläche von 18 Hektar – entlang der Martin-Behaim-, der Carl-Friedrich-Gauß- und der Wernher-von-Braun-Straße – mittlerweile fast vollständig bebaut und verwertet ist. Anfang bis Mitte der 90er Jahre hatten sich damals verstärkt Entwickler daran gemacht, moderne und hochwertige Bürohäuser in diesem Bereich zu erstellen und zu vermieten. Dabei wurden auch alte Flächen revitalisiert.

Weiteres Plus für das Gewerbegebiet Ost ist der geplante Anschluss an die Regionaltangente West, die in unmittelbarer Nähe enden soll. Das war für die Kraft-Gruppe eine Entscheidungshilfe, wie Ulrich Kraft mitteilt. „Am Kaiserleikreisel hatten wir direkten Anschluss an die S-Bahn.“ Durch die RTW könnten die Mitarbeiter auch den neuen Standort bequem mit dem ÖPNV erreichen.