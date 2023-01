Flotter Start ins neue Jahr mit dem Lauftreff Neu-Isenburg

Zum Neujahrslauf des Lauftreffs kamen viele Interessierte. Leiter Jürgen Oestreich (Dritter von links) freut sich über die Resonanz. © postl

Es ist eine schöne Tradition, dass der Lauftreff gleich am 1. Januar einen Neujahrslauf veranstaltet. Auch dieses Mal kamen viele Interessierte in den Sportpark.

Neu-Isenburg - Am Nachmittag zuvor noch beim Silvesterlauf in Frankfurt, am Morgen danach schon wieder beim traditionellen Neujahrslauf des Lauftreffs Neu-Isenburg. „Alles kein Problem, Laufen ist für mich Lebenselixier“, meint Jasmin Weber. Die Frankfurterin ist begeisterte Langläuferin, hat die Altersklassenwertung beim Mainlauf-Cup gewonnen und kommt zumindest jeden Sonntag zum Training der „Schnelleren“ nach Neu-Isenburg.

Nicht minder begeistert ist die Isenburgerin Jutta Woest. „Ich laufe seit 1981 und es ist vor allem die Gemeinschaft, die mich begeistert“, erklärt Woest. Und in einer Gruppe will man sich keine Blöße geben. „Es gibt auch Motivation von den anderen“, nennt Jutta Woest die Gründe, weshalb sie den Lauftreff so gut findet.

Wie gut das regelmäßige Laufen für die Fitness ist, das belegt Dr. Wolfgang Pistor. „Meine Finger trainiere ich beim Musizieren, den Rest beim Laufen,“ meint der 87-Jährige, der im Orchester der Philharmonischen Gesellschaft Geige spielt. Seit 40 Jahren nutzt er die Angebote des Lauftreffs. Erstmals seit langer Zeit nicht dabei ist der langjährige Leiter Burkard Ammon, der kürzlich seinen 85. Geburtstag beging. „Er feiert mit seiner Frau derzeit auf einer Flusskreuzfahrt“, berichtet sein Nachfolger Jürgen Oestreich.

„Ich freue mich, dass wieder so viele gekommen sind, und begrüße euch im neuen Jahr“, heißt er alle willkommen. „Und ich glaube, wir machen den Run Up vom April gleich mit, wer weiß, ob es dann so warm ist“, zielt Oestreich auf den wärmsten Start des Jahres beim Lauftreff ab. Das Thermometer zeigte 14 Grad. Diesmal gibt es nur zwei Gruppen, die Schnellen und die Walker. „Lauft eine Stunde, dann treffen wir uns wieder hier“, meint Oestreich, der diesmal nicht mitläuft, sondern den „Neujahrsumtrunk“ vorbereitet. „Ich habe zwar heißen Punsch dabei, aber eigentlich wäre ein kühles Getränk heute wohl passender – aber das gibt es auch“, so der Lauftreff-Leiter.

Unter den Läuferinnen und Läufern gibt es recht erfolgreiche „Langstreckler“. So gewann Ullrich Lelarge die Mainlauf-Cup-Wertung der Altersklasse M50. Jürgen Oestreich wurde durch Corona etwas aus der Bahn geworfen. „Ich habe 32 Marathons absolviert und den Frankfurt Marathon 13-mal gefinisht, aber jetzt fehlt mir immer noch der letzte Push zur früheren Leistung“, berichtet er. Er will perfekt vorbereitet an den Start gehen und nicht auf der Strecke nicht leiden.

Etwas Sorgen macht sich der Leiter um den Nachwuchs: „Die Jüngsten sind so Mitte 40, darunter kommt kaum was nach. Freilich gibt es auch Jüngere, diese organisieren sich aber anders – über Social Media-Kanäle. „Mit dem Lauftreff verbinden sie eine feste Struktur, so wie mit einem Verein – und das ist für viele nicht mehr zeitgemäß“, weiß Oestreich. Er will versuchen, mit speziellen Lauf-Events auch die jüngere Generation zu gewinnen.

Trainingszeiten

In den Wintermonaten gelten folgende Trainingszeiten: Mittwoch, 16 Uhr, Laufen, Walking, Nordic Walking; Donnerstag, 10 Uhr, Internationaler Lauftreff für Frauen; Samstag, 16 Uhr, Laufen, Walking, Nordic Walking, Sonntag, 9 Uhr, Laufen Long Slow Distance.

Von Leo F. Postl