Neu-Isenburg - Kultur lebt von Veränderung – aktuelles Zeitgeschehen, Konflikte und Innovationen werden aufgegriffen und mit den Mitteln der Kunst umgesetzt.

Vor diese Hintergrund soll in diesem Jahr das Thema „Flucht“ ein Schwerpunkt der Arbeit des städtischen Kulturbüros sein. Ein besonderes Angebot ist das Rollenspiel-Projekt „GESCHICHTEn erLEBEN“, das Christian Kunz, der Leiter der Isenburger Museen, initiiert hat. Nach dem Erfolg des Sommertheaters „Eine Stadt macht Geschichte“ im vergangenen Jahr im Alten Ort gibt es im März ein Rollenspiel-Projekt im Haus zum Löwen. In einem interaktiven Spiel können die Besucher in fiktive Rollen schlüpfen – dabei sollen aktuelle Fluchtbewegungen in Verbindung zur hugenottischen Gründungsgeschichte Isenburgs gesetzt werden.

„Wir können die Besucher so aus ihrer Komfortzone locken und werden Fluchterfahrungen nachspielen“, kündigt Kunz an. Es handele sich um eine Art Improvisationstheater und um das erste LARP-Projekt (Live Action Role Playing) in einem deutschen Museum. Das Ganze geht am Samstag, 25. März, von 10 bis 15 Uhr und 16 bis 21 Uhr über die Bühne. Ein Planungstreffen für alle Mitspieler findet am kommenden Sonntag, 5. Februar, von 10 bis etwa 14. 30 Uhr im Stadtmuseum statt. Dabei werden Spielszenen entwickelt und Rollen vergeben; Textlernen ist nicht notwendig. Eine Anmeldung ist für das Planungstreffen wie auch Rollenspiel nötig – per Mail an christian. kunz@stadt-neu-isenburg.de. (hov)

