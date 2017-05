Freibad startet in die Saison: Schneller Griff zum Handtuch

Umziehen und losplanschen

+ © Postl Das Wasser war wohltemperiert, die Luft aber recht frisch: Die allerersten Gäste tummeln sich gestern im 22 Grad warmen Wasser – darunter auch Verena Kajnath mit ihrem Reiseschaf. © Postl

Neu-Isenburg - Was macht man am besten, wenn die Wassertemperatur doppelt so hoch ist wie die Lufttemperatur? Klar, man springt schnell in die „warmen Fluten“.