Im Einsatz für die Sicherheit

Neu-Isenburg - Beobachten, feststellen und melden – mit diesen Stichworten lässt sich die Arbeit der freiwilligen Polizeihelfer beschreiben. In Neu-Isenburg sind zehn im Einsatz. Im Jahresbericht ziehen die Stadt und die Polizeistation eine positive Bilanz. Von Holger Klemm

Mit den Helfern werde das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöht.

Einer der zehn ist Salah Laasri, der in seiner blauen Uniform mit der Aufschrift „Freiwilliger Polizeidienst“ seit zehn Jahren in Neu-Isenburg unterwegs ist. Bis zu 25 Stunden im Monat läuft der in den 70er Jahren aus Marokko gekommene Mann in seiner Freizeit durch die Straße, zeigt Präsenz und spricht mit den Bewohnern. „Die Bürger freuen sich, wenn sie uns sehen“, betont er. Laasri und seine Kollegen nehmen aber nicht nur Hinweise entgegen und leiten diese an die Polizeistation weiter, sondern geben auch Tipps beispielsweise zum Schutz vor Einbrüchen und Diebstählen. Wenn sie gekippte oder offene Fenster sehen, werden die Bewohner auf die Gefahren hingewiesen.

Insgesamt umfasst das Team zwei Frauen und acht Männer, von denen ein Großteil einen Migrationshintergrund haben. „Das passt gut zu einer internationalen Stadt wie Neu-Isenburg“, meint Erster Stadtrat Stefan Schmitt. Auch Ronald Ehmann, der als neuer stellvertretender Dienststellenleiter den freiwilligen Polizeidienst koordiniert, hebt die multinationale Zusammensetzung als eine Stärke des Teams hervor. Neben Deutsch sind Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Arabisch und Polnisch vorhanden.

Die Polizeihelfer überwachen Schulen, Kitas, Spielplätze und Parkanlagen, gehen routinemäßig Streife durch Wohngebiete in der Kernstadt und den Stadtteilen oder gehen Verkehrsverstößen nach. Auch bei großen Veranstaltungen wie dem Lumpenmontagszug, beim Altstadtfest oder jüngst beim Open Doors sind sie im Einsatz. „Da wurden wir von Jugendlichen gefragt, was wir machen“, berichtet Laasri, der so auch für seine Tätigkeit werben konnte. Aus dem Jahresbericht geht aber auch hervor, dass es manchmal von Jugendlichen kritische Stimmen und Äußerungen wie „Freizeitpolizist“ oder „Sie haben mir gar nichts zu sagen“ gibt.

Mit zehn Polizeihelfern konnte die Stadt im vergangenen Jahr das Kontingent voll ausschöpfen. An 207 Tagen waren sie im Einsatz. 2016 waren es 175 und 2015 146. Die Einsatzdauer betrug jeweils zwei bis vier Stunden. Insgesamt wurden 1645 Stunden geleistet im Vergleich zu den Vorjahren mit 1181 und 1325 Stunden. Die Helfer führten 1 200 Gespräche und gingen 130 Hinweisen auf Ordnungswidrigkeiten nach. Zu den Themen der Gespräche gehörten Fahrraddiebstähle und Wohnungseinbrüche sowie Informationen über aktuelle Betrugsmaschen. Die Stadt hat 2017 11 002 Euro für die Polizeihelfer aufgewendet.

„Wir werden so auch darauf hingewiesen, wo etwas im Argen liegt oder Handlungsbedarf besteht“, betont Schmitt. Das können fehlende Verkehrsschilder, Markierungen oder auch defekte Ampeln sein. Manchmal kommen die Hinweise parallel ebenfalls von den Stadtkümmerern.

„Die freiwilligen Polizeihelfer sind seit der Einführung im Jahr 2004 ein wichtiger Baustein unserer Kommunalprävention“, führt der Erste Stadtrat weiter aus. Er freut sich, dass 2017 im Vergleich zum Vorjahr die Einsatzstunden um 40 Prozent gesteigert werden konnten, da alle zehn Stellen besetzt waren. Mit der Teilnahme am Präventionsprogramm „Kompass“ des Landes erhofft sich die Stadt seinen Angaben nach eine weitere positive Entwicklung wie beispielsweise durch den zusätzlichen „Schutzmann vor Ort“, den das Land im Rahmen des Programms schon in anderen Städten eingesetzt hat.