Frischer Wind fürs Musikspektakel

Von: Barbara Hoven

Wem gelingt die beste Open-Doors-Fotostory? Mit gezücktem Smartphone werben Michael Kercher (von rechts), seine Frau Brigitte und Dirk Peter, Geschäftsführer der Agentur „Butter und Brot“, für die „Selfie-Wall-Challenge“, eine von diversen Neuerungen, die sie sich für die 31. Auflage des Isenburger Musikspektakels ausgedacht haben. © postl

Klinkenputzen fürs Neu-Isenburger Festival – das kennt Michael Kercher gut. Und wenn das Gewinnen von Sponsoren für das diesjährige Musikspektakel Open Doors für ihn als Organisator in diesen komplizierten Zeiten mit multiplen Krisen wieder eine Aufgabe der schwierigen Art war, wie Kercher freimütig zugibt, so ist es ihm doch gelungen, einige Leckerli für das Musikereignis an Land zu ziehen. Dessen 31. Auflage steigt vom 21. bis 23. Juli.

Neu-Isenburg - Das Konzept weicht aber, wie schon bei der Jubiläumsausgabe 2022, vom über Jahre gewohnten ab: So wird die Frankfurter Straße aus Kosten- und infrastrukturellen Gründen auch diesmal nicht gesperrt und zur Festmeile. Vielmehr soll „an allen Ecken und Enden der Stadt“ ein Programm geboten werden, das „noch vielfältiger, bunter, schriller, aber auch kulturell anspruchsvoller als je zuvor“ daherkomme, wie nun bei der Magistratspressekonferenz zu erfahren ist.

Viele Gastronomen dabei

Neben den drei Hauptbühnen rund um das Areal der Hugenottenhalle beteiligen sich viele Gastronomen – „so feiert man im Kempinski in Gravenbruch zur Schänkendisco ähnlich fröhlich wie am Bahnhof bei der Kaffeefahrt oder im Biergarten des Treffpunkts, und von der Rollschuhbahn geht es über das Naturfreundehaus weiter zum Weltladen und über das Robert-Maier-Haus zur S-Bar, um nur einige zu benennen“, so Kercher. Leichter machen soll das eine von mehreren Neuerungen: ein eigens dafür eingerichteter, kostenfreier Shuttle-Bus der Stadtwerke.

Wie gewohnt ist kein Eintritt fällig. Das liegt vor allem auch daran, dass das Open Doors nicht nur von der Stadt – mit 70 000 Euro – unterstützt wird. Sondern diesmal auch erneut vom Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main.

Auftreten werden nach aktuellem Planungsstand rund 45 Bands. Neben klassischen Lokalmatadoren wie Paddy goes to Holyhead oder den Quietschboys, Gypsys oder RyffHuntR gibt es diesmal neben einem Bandcontest viele ambitionierte Nachwuchsmusiker aus Neu-Isenburg, eine Inklusions-Kapelle und eine funkelnde Travestieshow.

Musikschule mit im Boot

Auch die Isenburger Musikschule ist neu mit im Boot und präsentiert Anspruchsvolles für das Ohr bei einem Tag der offenen Tür (dazu: Infokasten). Und quasi um zu zeigen, wie weit man es bringen kann, wenn man beharrlich an seinem Talent arbeitet, wird der bei „The Voice of Germany“ bekannt gewordene Eros Atomus mit seiner Band auftreten.

Ansonsten reicht das Programm „von Klassik bis Jazz, von Rockabilly über Rock bis Pop, von Funk bis Soul, von Country bis Irish Folk“. Polka-Grooves steuern Gastone bei und Balkan-Beats gibt’s von Shantel & the Bucovina Soundbar. Freunde der lauten Feierei sollen bei den Mühlenbachtalern und der Frankfurter Oktoberfest Band mit Alan Best auf ihre Kosten kommen. Nicht fehlen darf auch eine Aftershow-Party, unterstützt vom DJ-Duo Buffalo & Wallace.

Um dem etwas in die Jahre gekommenen Festival frischen Wind zu verpassen, haben sich Kercher, seine Frau Brigitte und Dirk Peter, Geschäftsführer der Agentur „Butter und Brot“, weitere Neuerungen einfallen lassen. Vor allem in Sachen Social Media wolle man aufrüsten, das sei ja „in den Vorjahren verpasst worden“, merkt Peter an. Deshalb gibt’s diesmal zum Beispiel eine Selfie-Wall-Challenge zur Frage: Wem gelingt die beste Open-Doors-Fotostory? An mehreren Bühnen werden dafür Selfie-Walls mit Festival-Motiven aufgebaut. Jeder Besucher (über 16 Jahre), der Selfies auf den Festival-Kanälen postet, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. „Und die Preise haben es in sich“, kündigt Kercher an. So gebe es zum Beispiel VIP-Tickets für ein Champions League-Spiel oder ein Konzert im Deutsche Bank Park zu gewinnen, Einkaufsgutscheine oder ein Fahrrad. Die Macher hoffen, mit Aktionen wie dieser auch neue Zielgruppen zu erreichen und Publikum jeden Alters anzuziehen – will sagen: den Spagat zu schaffen, neue Leute einzubeziehen und zugleich treue Fans, „die mit dem Open Doors alt geworden sind wie ich selbst“ (Kercher), nicht zu enttäuschen.

Mitmachchor

Nicht nur Brigitte Kercher freut sich besonders auf den erstmals geplanten Mitmachchor für Jedermann. Ein weiteres neues Format ist der Talentwettbewerb mit dem Titel „Neu-Isenburg sucht das Megatalent“. Egal, ob Sängerin, Tänzer, Gruppen, Comedians oder Akrobaten – den Talenten sind keine Grenzen gesetzt, jeder soll mitmachen können bei der Aktion, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Als Slogan fürs 31. Festival haben die Macher „Do you speak music?“ ausgewählt. Denn – um es mit dem großen Stevie Wonder zu sagen: „Musik ist eine Welt für sich, in einer Sprache, die wir alle verstehen“. hov

Live-Stream Erstmals in der Geschichte des Open Doors wird auf dem Kanal digitalcharity.de eine Liveübertragung direkt vom Fest gesendet. Unter dem Livestream kann über einen Button bequem vom Handy für die diesjährige Charity-Aktion gespendet werden. Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens gehen die Spendeneinnahmen 2023 an die örtliche Musikschule. Im Rahmen des Open Doors öffnet sie übrigens ihre Tore für jeden, der sich für musikalische Bildung interessiert. In den Räumlichkeiten der Musikschule werden die anstehenden Projekte vorgestellt. Auf dem Festival wird des Weiteren ein spezieller Charity-Cocktail kredenzt, von dem pro verkauftem Getränk zwei Euro der Musikschule zugute kommen. hov

Infos im Internet

open-doors-festival.de