Für mehr Bewegung an der Brüder-Grimm-Schule in Neu-Isenburg

Schulleiterin Birgit Ingenfeld schneidet das Band durch und eröffnet die Anlage, es applaudieren unter anderem Landrat Oliver Quilling und Bürgermeister Gene Hagelstein. © -postl

Auf dem rückwärtigen Gelände der Brüder-Grimm-Schule in Neu-Isenburg in der Nähe des Bolzplatzes steht jetzt eine neue Attraktion, die Kinder und Jugendliche in Bewegung bringt: Schulleiterin Birgit Ingenfeld, Landrat Oliver Quilling und Bürgermeister Gene Hagelstein haben gestern die Calisthenics-Anlage auf dem Schulhof eröffnet.

Neu-Isenburg - Der Begriff Calisthenics kommt aus dem Griechischen und bedeutet gute Kraft. Die Sportgeräte bestehen aus Stangen in verschiedenen Höhen und Positionen, die Barren und Reck nachempfunden sind. Das Besondere an der Anlage: Das Training läuft – anders als in Fitness-Studios – ganz ohne eine externe Last wie etwa eine Hantel, sondern nur mit dem eigenen Körpergewicht.

Schule kann manchmal ein Kraftakt sein, doch an dieser neuen Sportanlage zeigt sich das im positiven Sinne. „Da können sich die Schülerinnen und Schüler austoben“, freut sich vor allem Erhan Dogan. Der Diplom-Sozialpädagoge hat es geschafft, die erste Calisthenics-Anlage an eine Schule im Kreis Offenbach zu holen. „Ich habe einfach mal einen Antrag gestellt, diesen entsprechend begründet – und es hat geklappt“, erzählt Dogan, Die Sportanlage bietet den Grimm-Schülern ein großes Spektrum an individuellen Trainingsmöglichkeiten.

„Ich freue mich und die ganze Schulgemeinde freut sich über diese tolle Anlage“, sagt die Schulleiterin. „Die Schülerinnen und Schüler sitzen viel, hier können sie sich – unter besonderer Anleitung – entsprechend den Kopf wieder frei machen“, betont Ingenfeld und bedankt sich bei Landrat Quilling, dem Schul-Dezernenten des Kreises.

„Viele Jugendliche kennen die Geräte schon aus dem Sportpark an der Alicestraße. Dort haben wir vor etwa drei Jahren eine Calisthenics-Anlage für Kraftübungen und Fitness installiert. In Zusammenarbeit mit der städtischen Jugendförderung bietet Diplom-Sozialpädagoge und Trainer Erhan Dogan Kurse an. Er wird die Kinder und Jugendlichen künftig auch an der BGS beim ganzheitlichen und funktionellen Training anleiten und in Schwung bringen“, berichtet Bürgermeister Hagelstein beim Besuch der Haupt- und Realschule mit Förderstufe. Und ergänzt: „Ich finde es beachtenswert, was sich hier an meiner ehemaligen Schule in den letzten Jahren getan hat, dies ist ein weiterer Beleg dafür, wie man sich an der Grimm-Schule engagiert.“

Der Landrat lobt ebenfalls das besondere Engagement von Pädagogen, Schulsozialarbeit, Förderverein und Elternbeirat an der BGS. „Was auf den ersten Blick nicht so spektakulär aussieht, hat immerhin 47 000 Euro gekostet – aber sie haben es auch verdient“, so Quilling. Viel Geld floss zunächst in die Vorbereitung des Untergrundes mit dem Entfernen des Pflasterbelags und der Herstellung eines Bodenbelages, der sowohl als Fallschutz dienen soll, aber auch wetterfest ist. „Wir wissen, dass Calisthenics sich in den letzten Jahren regelrecht zu einer Trendsportart entwickelt hat und sind sicher, dass diese Anlage hier an genau der richtigen Stelle steht“, meint der Landrat. „Calisthenics umfasst das gesamte Repertoire des klassischen Geräteturnens und ermöglicht auch akrobatische Übungen, die individuell gestaltet werden können, dabei ist Fantasie gefragt.“

Bei Calisthenics wird praktisch jeder Muskel beansprucht, von der Schulter über Bauch und Rücken bis hin zu den Waden. Um die Verletzungsgefahr zu mindern, wurden die Geräte auf einem Weichboden platziert.

Die Schüler hätten die Anlage schon in den ersten Tagen begeistert angenommen, berichtet Ingenfeld. Bei der geplanten Calisthenics-AG wolle man künftig ein auf die Geräte abgestimmtes Sportprogramm anbieten, das allen Altersgruppen offensteht. Zunächst werden daran laut Ingenfeld Schüler teilnehmen, die schon Erfahrung mit den Geräten gemacht haben und bestimmte Übungen bereits beherrschen. Sie sollen ihr Können später in den Pausen als Multiplikatoren an alle Interessierten weitergeben und für Sicherheit beim Sport sorgen.

Um den Calisthenics-Sport in Neu-Isenburg zu fördern, hat Erhan Dogan schon eine Jugend-Gruppe unter „Neu-Isenburg Calisthenics“ zusammengeführt und an der BGS will er die Calisthenics-AG betreuen. „Der eigene Körper ist der beste Trainingspartner, das erspart das Fitness-Studio“, betont er und verweist darauf, dass Calisthenics auch das Selbstbewusstsein stärke.

An der Brüder-Grimm-Schule spielen Angebote zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten eine große Rolle. Alle sollten sich mehr bewegen und langes Sitzen vermeiden, um den bei Kindern immer häufiger auftretenden Rückenbeschwerden vorzubeugen. Die Schule bietet deshalb mit dem Spieleverleih viele Möglichkeit einer bewegten Pause an. Ausgeliehen werden können zum Beispiel Softbälle, Badminton- und Tischtennis-Sets, Springseile, Frisbees oder Balanceboards. lfp

Praxistest fürs Foto: Adam Kmiec und Kalvi Kuki zeigen, wie man die Calisthenics-Anlage nutzen kann. © postl