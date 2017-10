Projektideen gegen Gewalt und Extremismus sind gefragt

Neu-Isenburg - Gemeinsam gegen Gewalt und Extremismus vorgehen und ein friedliches Miteinander fördern – das sind die Ziele des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Neben dem Kreis Offenbach und Nachbarn wie der Stadt Langen profitiert nun auch Neu-Isenburg von dem Programm, durch dessen Gelder Einzelmaßnahmen in Sachen Demokratieförderung und Gewaltprävention umgesetzt werden sollen. Dazu nehmen die Verantwortlichen bei der Stadt nun Vorschläge entgegen.

Die Anregung, dass die Hugenottenstadt sich für das Programm bewerben könnte, stammt noch von Paola Fabbri Lipsch, der langjährigen Leiterin des Integrationsbüros (die mittlerweile neue berufliche Wege in Frankfurt geht). Jetzt freue er sich, dass es geklappt hat mit der Aufnahme, sagt Bürgermeister Herbert Hunkel. „Da gibt es jetzt einen ganzen Strauß von Möglichkeiten.“ In Isenburg seien bereits viele Bürger mit beispielhaftem Engagement in Vereinen und Initiativen tätig. „Sie zu stärken und weitere Mitstreiter zu gewinnen, ist uns ein wichtiges Anliegen“, so Hunkel.

Unterstützung dabei kommt auch von Isenburgs Frauenbeauftragter Gabriele Loepthien, die „Demokratie leben!“ schon lange im Kreis begleitet und gut kennt. „Es kommt was Sichtbares dabei zustande“, das habe ihr an diesem Programm schon immer gut gefallen, sagt Loepthien. Außerdem würden dabei auch Personen eingebunden, „die sonst nicht so stark teilhaben“.

Durch „Demokratie leben!“ unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Initiativen, Vereine und engagierte Bürger in ganz Deutschland, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einsetzen. Allein im Jahr 2017 beträgt die bundesweite Fördersumme 104,5 Millionen Euro.

Bis voraussichtlich Ende 2019 ist nun auch Isenburg mit im Boot. In diesem Jahr stehen dafür bis zu 68.000 Euro an Fördermitteln in Aussicht, im nächsten Jahr bis zu 100.000 Euro. Deshalb rufen die Stadt und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) nun die Isenburger auf, Ideen einzureichen für Projekte, „die zum Ziel haben, demokratische Kompetenzen zu stärken, das friedliche Zusammenleben zu fördern oder gegen Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen“.

Gesammelt werden die Vorschläge ab sofort im Jugendbüro, sie können per Mail (demokratie-leben.neuisenburg @mail.de) oder schriftlich (an die Postadresse Hugenottenallee 88) geschickt werden. Im Jugendbüro wird in Kürze eine Koordinationsstelle eingerichtet, die als Anlaufstelle für Interessierte fungiert und wo eigene Ideen im persönlichen Gespräch vorgestellt und weiter entwickelt werden können.

Es können sich sowohl Leute melden, die ein Projekt selbst angehen wollen, als auch solche, die einfach nur einen Hinweis geben möchten, was ihrer Ansicht nach angepackt werden soll. „Dies können zum Beispiel Workshops, Kulturprojekte oder Diskussions- und Infoveranstaltungen sein“, erläutert der Magistrat. Vereine können Gewaltpräventionsprojekte mit ihren Jugendabteilungen aufs Gleis setzen, die Schulen in Kooperation mit der Anne-Frank-Gedenkstätte ein Bildungsangebot rund um die Themen religiöse Vielfalt, Diskriminierung und Menschenrechte organisieren oder einen theaterpädagogischen Workshop anbieten, Initiativen Schulungen für ihre Ehrenamtlichen finanzieren und mehr.

Mit der Aufgabe, die Koordinationsstelle für „Demokratie leben“ in Neu-Isenburg aufzubauen und zu betreiben, hat die Stadt die Awo beauftragt. Deren Leute haben damit bereits Erfahrung im Kreis. Die eingegangenen Anträge werden in einem Begleitausschuss erörtert, den die Stadt jetzt einrichten muss. Sitzen werden darin unter anderem Vertreter der IG Vereine, der Schulen und Kirchen, der Polizei, ein Vertreter des Violence Prevention Network (VPN) sowie Inge Gruber aus Zeppelinheim, Wolfgang Simon aus Gravenbruch und Vertreter der Stiftung Jugend & Beruf. Der Magistrat entscheidet, welche Projekte umgesetzt werden.

Wer Inspirationen braucht für Projektideen, kann einen Blick nach Langen werfen: Dort wurden im vergangenen Jahr 13 Projekte mit den Mitteln des Bundesprogramms verwirklicht. Zum Beispiel haben an einer Schule Kinder bei Theater-Workshops des Vereins „Creative Change“ gelernt, was Demokratie bedeutet. An einer anderen beschäftigte sich der Nachwuchs mit Kinderrechten und bemalte gemeinsam mit einem Künstler einen Bauwagen. An mehreren Schulen gab es in Langen Projekttage über Sexismus und Homophobie für die jungen Frauen und Männer aus der Mittel- und Oberstufe.

Auf große Resonanz bei Jugendlichen stieß der Besuch eines Aussteigers aus der Nazi-Szene, der bei einer Vortragsreihe der Awo von seinen Erlebnissen berichtete und auf die Gefahr von rechtsradikalen Gedanken aufmerksam machte. (hov)

