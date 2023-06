Geldautomatensprengung in Neu-Isenburg: Täter rasen mit Audi von Tatort davon

Von: Sebastian Richter

Bei einer spektakulären Geldautomatensprengung in Neu-Isenburg entkommen die Täter unerkannt. Die Polizei fahndet nach drei maskierten Personen und einem schwarzen Audi.

Neu-Isenburg - In den frühen Morgenstunden des Samstags (10. Juni) wurden die Bewohner der Frankfurter Straße in Neu-Isenburg unsanft aus dem Schlaf gerissen, als in einer örtlichen Bankfiliale ein Geldautomat gesprengt wurde. Derzeit ist noch unklar, wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ebenso steht die genaue Höhe des Sachschadens an dem Gebäude noch nicht fest.

Zeugen berichten von drei dunkel gekleideten und maskierten Personen, die nach der Tat mit einem schwarzen Audi mit Frankfurter Kennzeichen in Richtung der Autobahn A661 geflohen sind. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen verlief die Suche nach den Tätern vorerst ergebnislos.

Die Fensterscheibe der Bank wurde stark beschädigt. Techniker untersuchen den Tatort. © Marc Webersinn/5Vision.news

Geldautomat in Neu-Isenburg gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Dafür suchen die Beamten nach Hinweisgebern. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden. (spr)

