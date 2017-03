Abriss des Kirchturms ab April

Neu-Isenburg - Die katholische Kirchengemeinde Sankt Christoph in Gravenbruch baut sich eine Zukunft: Wie berichtet, stehen bauliche Veränderungen auf dem Gemeindegrundstück an, die auch das Bild des Stadtteils rund um den Dreiherrnsteinplatz verändern werden.

+ Die Visualisierung links zeigt einen Blick in die Zukunft: Das weiße Gebäude ist der geplante neue Wohnkomplex mit 20 barrierefreien Mietwohnungen. © Grafik: GSW (p) Mittlerweile liegt ein zeitlicher Fahrplan für das Projekt vor; mit der Rodung der Bäume am Rand des Grundstücks ist auch schon ein erster Schritt der konkreten Umsetzung sichtbar. Ein sensibles Thema für viele Bürger. In einem mehrjährigen Prozess haben sich die Gemeinderäte bekanntlich damit befasst, eine Lösung für die Sicherung der Immobilien und des Gemeindehaushalts zu finden. Das Ergebnis: Nicht genutztes Gelände soll verpachtet und mit einem Wohnkomplex bebaut werden. Dazu muss jedoch der marode Kirchturm weichen. Denn die Gemeinde wird einen Teil des Kirchengeländes an einen Investor, das Gemeinnützige Siedlungswerk Frankfurt (GSW), im Erbbaurecht verpachten. Dieser wird dort einen viergeschossigen Wohnkomplex mit 20 barrierefreien Mietwohnungen bauen und diesen später auch als Vermieter betreiben. „Die entsprechenden Verträge sind mittlerweile unterschrieben und rechtskräftig“, berichtet gestern die Gemeinde. Zur Erinnerung das Geplante in Kürze: Im Zuge dieses Bauprojektes wird der Kirchturm abgetragen und der tiefer gelegene Teil des Kirchenvorplatzes zum Parkplatz des Wohnkomplexes umbaut. Die Sakristei wird zum Teil abgerissen und die verlorene Fläche durch einen Anbau zurückgewonnen. Das Außengelände der Kirche wird in Teilen neu gestaltet.

Erste sichtbare Zeichen der Veränderung gibt es mittlerweile auch: In Vorbereitung auf die Baumaßnahmen und der damit verbundenen Verlegung einer Fernwärmeleitung der EVO sind bereits Ende Februar die Bäume am Rand des Grundstücks gerodet und die Hecken entfernt worden. Wie Projektsprecher Andreas Frieler mitteilt, liegt der Gemeinde mittlerweile folgende grobe Zeitplanung des GSW vor, die mit dem Projektteam abgestimmt sei: Der Kirchturm soll im April und Mai abgerissen und die Fernwärmeleitung verlegt werden. Von Juli bis September stehen dann der Abriss von Teilen der Sakristei und der Anbau eines neuen Gebäudeteils an. „In diesem Zeitraum wird die Tageskapelle als Sakristei genutzt und steht als öffentlicher Gebetsraum nicht zur Verfügung“, berichtet die Gemeinde.

Ab August soll dann der Bau des neuen Wohnkomplex beginnen und gut ein Jahr dauern. Läuft alles nach Plan, sollten die neuen Wohnungen zum Jahreswechsel 2018/2019 bezugsfertig sein. Die Gemeinde weist darauf hin, dass mit Beginn der Baumaßnahmen der tiefer gelegene Teil des Kirchenvorplatzes nicht mehr öffentlich zugänglich sein wird. Später, wenn der Wohnkomplex fertig ist, wird dieser dauerhaft wegfallen – da dort private Parkplätze für die Bewohner der neuen Wohnungen entstehen. „Fragen zu einer möglichen Anmietung von Wohnungen oder zum konkreten Zeitplan kann die Pfarrgemeinde nicht beantworten, da sie weder Bauherr noch Vermieter der Wohnungen ist“, ergänzt Frieler. Das GSW habe indes angeboten, eine Informationsveranstaltung abzuhalten, sobald detaillierte Infos vorliegen.

Diskutiert wird im Stadtteil bereits über die Frage, was mit dem Kirchturmkreuz passieren wird. „Die Räte der Gemeinde sind gleicher Meinung, dass das Kreuz erhalten werden soll, um es später auf dem Dach der Kirche wieder zu installieren“, berichtet Frieler. Die GSW habe der Gemeinde zugesichert, das Kreuz – soweit möglich – zu erhalten. Ob es später auf dem Dach der Kirche aufgestellt werden könne, sei vom derzeit nicht bekannten materiellen Zustand sowie seiner Größe und seinem Gewicht abhängig. „Dazu muss durch das Kirchenbauamt des Bistums die Statik des Kirchendaches geprüft werden“, erläutert der Projektsprecher. Die endgültige Entscheidung liege folglich nicht in der Hand der Gemeinde. Sollte das Kreuz nicht erhalten oder auf dem Kirchendach installiert werden können, so strebe der Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit dem Bistum eine Ersatzlösung an.

Das Projekt stellt so oder so einen schweren Einschnitt für die Gemeinde dar – der jedoch aus Sicht der Verantwortlichen unumgänglich ist, um eine gute (finanzielle) Basis für die Zukunft zu schaffen. (hov)