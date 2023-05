Immer mit ganzem Herzen bei der Sache

Wird im Stadtteil fehlen: Mehr als vier Jahrzehnte war Joachim Reinhard als Gemeindepädagoge in der evangelischen Kirchengemeinde Gravenbruch im Einsatz. Das Bild entstand kürzlich beim Besuch des Kaffeestübchens für Senioren. © -privat

Er ist eigentlich aus der evangelischen Kirchengemeinde Gravenbruch und dem Dekanat Dreieich-Rodgau nicht wegzudenken. Doch am Samstag, 3. Juni, wird sich Gemeindepädagoge Joachim Reinhard in den Ruhestand verabschieden. Bei einem festlich-fröhlichen Gottesdienst um 18 Uhr in der Kirche am Dreiherrnsteinplatz, den sie gemeinsam mit Gemeindepfarrerin Barbara Friedrich gestaltet, wird die stellvertretende Dekanin Birgit Schlegel den 66-Jährigen offiziell aus dem Dienst entlassen.

Neu-Isenburg - „Mit ganzem Herzen, viel Energie und Ideen war Joachim Reinhard über 40 Jahre als Gemeindepädagoge unterwegs. Unzählige Menschen, junge wie ältere, hat er in Bewegung gebracht, sie motiviert, sich etwas zuzutrauen, Projekte anzugehen und sie in ihren Anliegen unterstützt. Alles weit über die Grenzen der Kirche vor Ort und in der Region hinaus“, lobt Schlegel. „Das zeigt mir, dass diese Arbeit eben nicht nur für Menschen in der Kirche, sondern für die ganze Gesellschaft von großer Relevanz ist. Dafür bin ich sehr dankbar“, so die stellvertretende Dekanin, die im Dekanat für den Gemeindepädagogischen Dienst zuständig ist.

Zivildienst in der Gemeinde

Aufgewachsen in Neu-Isenburg, legte Joachim Reinhard 1975 das Abitur an der Goetheschule ab und studierte anschließend an der Frankfurter Goethe-Universität Soziologie und Pädagogik. Nach seinem Examen 1981 leistete Reinhard seinen Zivildienst in der evangelischen Kirchengemeinde Gravenbruch und überzeugte dort mit seinem Engagement. Direkt im Anschluss bot ihm der Kirchenvorstand die freie Stelle in der Jugendarbeit an.

Seit dem 1. Januar 1983 ist der gebürtige Offenbacher als Gemeindepädagoge im Isenburger Stadtteil und im Kirchenkreis tätig. Sein Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendarbeit: Ferienfreizeiten, Studienfahrten, internationale Begegnungen, Konfirmandenunterricht, Kinder- und Jugendgruppen, offene Angebote, Stadtteil- oder Open-Air-Kino und vieles mehr hat er initiiert oder begleitet.

Berufsbegleitend absolvierte Reinhard Mitte der 80er-Jahre an der Evangelischen Hochschule Darmstadt eine dreijährige sozialtherapeutische Zusatzausbildung. Seither berät er Jugendliche und Eltern in Erziehungsfragen und bei Krisen.

Ein Glücksgriff

„Er war ein Glücksgriff“, zitiert Kirchenvorsteher Christoph Fuhr die Worte des damaligen Gravenbrucher Pfarrers Holger Mingram bei Reinhards 25. Dienstjubiläum. „Das werden alle bestätigen können, die mit ihm zu tun hatten“.

Seit 1992 plant und leitet Reinhard gemeinsam mit den Dekanatsjugendreferenten die deutsch-ägyptischen Jugendbegegnungen mit mehr als 800 Teilnehmern in deren über 30-jähriger Geschichte. Weitere Studienfahrten mit jungen Menschen führten nach Polen und Israel.

Carsten Preuß bezeichnet den Kollegen als „die tragende Säule unserer Jugendbegegnung“ und betont: „In all dieser Zeit habe ich von seinem Erfahrungs- und Wissensschatz im Bereich internationaler Jugendarbeit profitiert.“ Der Dekanatsjugendreferent stellt anerkennend fest: „Joachims Fähigkeit, schwierige Zusammenhänge zu durchschauen und daraufhin die richtigen Entscheidungen zu treffen, gepaart mit seinem feinen Sinn für Humor, sorgen für gutes Gelingen und viel Spaß in der Zusammenarbeit. Durch seine freundliche, einfühlsame und unaufdringliche Art kommt er auch bei den Jugendlichen immer wieder sehr gut an.“

Fast jedes Jahr organisierte und führte „Jo“ Reinhard zusammen mit Ehrenamtlichen Sommerfreizeiten im Ausland, meist mit Selbstversorgung, oft an der kroatischen Adria. Aber auch Ungarn, Frankreich, Italien oder Spanien finden sich auf der Liste der Destinationen.

Es lag ihm stets am Herzen, junge freiwillig Engagierte zu gewinnen und auszubilden. „Meistens waren 25 bis 30 Jugendliche ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde tätig“, erinnert er sich. Sie begleiteten die Kinder- und Jugendgruppen, den Konfi-Unterricht, die Freizeiten, halfen bei Gemeindefesten und waren in der Gemeindejugendvertretung aktiv. „Mir war es immer wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sie ernst zu nehmen – egal, welcher Altersgruppe sie angehören“, erklärt der Pädagoge den regen Zulauf.

Filmring gegründet

Im September 1988 gründete Reinhard zusammen mit einigen Jugendlichen den Filmring Gravenbruch, der einmal im Monat den Gravenbrucher Gemeindesaal in ein Kino verwandelt. Rund 350 Kinoabende haben seitdem dort stattgefunden. „Das Angebot wurde im Stadtteil und darüber hinaus hervorragend angenommen“, zieht er Bilanz: „Wenn man die Corona-Pandemie ausklammert, kamen im Durchschnitt rund 60 Filminteressierte zu den Kinoabenden.“ Hinzu kommt das Open-Air-Kino im Sommer, das bis zu 500 Filmfans an den Dreiherrnsteinplatz lockt. Seit 2004 ist das Jugendzentrum Gravenbruch beim Filmring als Kooperationspartner mit von der Partie. In den vergangenen 35 Jahren, so Reinhard, habe sich die Altersgruppe des Publikums eklatant verändert. So verzeichnet er seit zwei Jahrzehnten geradezu einen Boom der 60- bis 85-Jährigen.

Seit 40 Jahren setzt sich Reinhard in der Mitarbeitendenvertretung (MAV) – vergleichbar mit einem Betriebs- oder Personalrat – für die Belange der kirchlich Beschäftigten ein. Zwei Dekaden war er Vorsitzender der MAV Neu-Isenburg. Seit sieben Jahren ist er Vorsitzender der MAV Dreieich, zuständig für die rund 300 kirchlich Beschäftigten in Dreieich, Egelsbach, Langen und Neu-Isenburg. Von 1992 bis 1996 war er Mitglied der Gesamtmitarbeitendenvertretung (GMAV) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). 30 Jahre lang, von 1992 bis 2022, gehörte er als von der GMAV berufenes Mitglied der arbeitsrechtlichen Schlichtungsstelle der EKHN an.

„Ich liebe meinen Beruf und mache meine Arbeit hier sehr gerne“, gibt der angehende Ruheständler, der verheiratet ist und einen erwachsenen Sohn hat, unumwunden zu. Daher hatte er seinen Dienstauftrag auch um ein Jahr verlängert, allerdings mit reduziertem Stellenumfang von 50 Prozent.

Bis Ende Juni wird er seine Aufgaben noch wahrnehmen. Für seine Nachfolge wird demnächst eine halbe Stelle ausgeschrieben.

Von Stephanie Kunert

Als Mitveranstalter des deutsch-ägyptischen Jugendaustauschs ist Reinhard ebenfalls seit Jahrzehnten engagiert. Hier sieht man ihn mit Ephraim aus dem ägyptischen Port Said 2007 beim Ausflug auf die Zugspitze. © -privat