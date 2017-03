Autos gemietet und nicht zurückgegeben

Neu-Isenburg / Offenbach - Ein Prozess dauert in der Regel nur kurz, wenn der Sachverhalt klar ist, der Angeklagte geständig, der Staatsanwalt und der Verteidiger in ihren Plädoyers d’accord gehen. Von Stefan Mangold

Vor dem Schöffengericht in Offenbach verurteilt gestern Richter Manfred Beck einen Isenburger Großhandelskaufmann wegen Unterschlagung von geleasten Fahrzeugen ohne viel Federlesen zu 900 Euro Geldstrafe. Am liebsten berichten manche Medien über erfolgreiche Geschäftsleute, die als Pizza-Boten anfingen und mittlerweile als millionenschwere Firmeneigentümer den gesetzlichen Mindestlohn beklagen. Auch Unternehmer, die einmal ganz weit oben standen und ganz tief sanken, haben beste Chancen, in Talkshows ihre Geschichte zu erzählen.

Für die Mehrheit der Selbstständigen, bei denen es ganz simpel nicht so lief, wie bei der Gewerbeanmeldung erhofft, steht ein Mann aus Neu-Isenburg. Der Staatsanwalt unterteilt seine Anklage in zwei Punkte. Zum einen soll der 56-Jährige im Oktober 2014 der Aufforderung einer Leasingfirma nicht nachgekommen zu sein, die Autos zurückzugeben. Das Unternehmen wurde vorstellig, weil die monatliche Zahlung ausgefallen war.

Im Mai 2015 wiederholte sich das Spiel auf ähnliche Weise mit einem Auto-Vermieter. Auch hier reagierte der Angeklagte auf die Rückgabeforderung gar nicht. Letztlich fehlten für bestimmte Zeiten insgesamt sieben Autos. Er habe tatsächlich nicht gewusst, wo welcher PKW gerade mit welchem Subunternehmer über die Straßen rollt. Wobei mit „Subunternehmer“ auch Scheinselbstständige gemeint sein könnten, eine im Transportgeschäft nicht unübliche Beschäftigungsform.

Der Mann, der nach dem Abitur eine Lehre als Großhandelskaufmann abschloss, gründete ein Unternehmen, das sich darauf spezialisierte, bestimmte Gerätschaften zu bestimmten Institutionen zu bringen. Es dauerte jedoch nicht lange, da verlor der Isenburger seinen Hauptkunden. Auf dessen dauerhaft sprudelnde Aufträge fußte seine Selbstständigkeit.

Die Polizei fahndete schließlich nach den Fahrzeugen. Auf der Autobahn winkten sie einen seiner Fahrer heraus. Der wunderte sich, wie ihm geschieht, als er sich mit Handschellen auf dem Rücken bäuchlings auf dem Boden liegen sah. Schließlich wusste der Fahrer – ob Subunternehmer oder Angestellter bleibt offen – nichts davon, ein unterschlagenes Auto zu lenken. Letztlich konnten die Eigentümer wieder alle Fahrzeuge in Empfang nehmen.

Der Angeklagte bezieht jetzt Hartz IV und sitzt auf einer Forderung von 139.000 Euro, die sich vor allem aus den nicht erfüllten Verträgen addiert. Wie es zum partiellen Verschwinden der Autos kam, erklärt der Mann plausibel, der früher stets im Angestelltenverhältnis gearbeitet hatte: „Mir ist die Geschichte über den Kopf gewachsen, ich hatte jede Form von Überblick verloren.“

Nach dieser Erfahrung wolle er in Zukunft davon Abstand nehmen, den eigenen Laden zu führen. Der Staatsanwalt wertet zugunsten des Angeklagten, er habe mit der Tat die Hoffnung verbunden, „den Betrieb doch noch am Laufen zu halten“. Außerdem seien alle Autos wieder aufgetaucht. Er fordert 90 Tagessätze á zehn Euro. Rechtsanwalt Mario Galvano freut sich über so viel Harmonie. Er schließt sich dem Plädoyer des Anklägers an. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Das bleibt auch so. Richter Beck verhängt die geforderten 90 Tagessätze mit je zehn Euro. Das entspricht gerade noch dem Strafmaß, das im Führungszeugnis unerwähnt bleibt.

