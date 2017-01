CDU zieht Bilanz zum Auftakt der Tansania-Koalition

Neu-Isenburg - Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen: Neun Monate nach der Kommunalwahl erklärt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Stefan Schmitt, dass die „innovative Lösung des Viererbündnisses“ von CDU, Grünen, FDP und FWG im Stadtparlament die Nagelprobe bestanden habe. Für 2017 stehen viele Punkte auf der Agenda, außerdem hat der Stadtverband wichtige Personalentscheidungen getroffen.

„Keiner von uns kann sein Wunschprogramm umsetzen, aber es ist uns gelungen, die größtmögliche Schnittmenge zu finden. Und das in Zeiten, in denen unser Haushalt uns zu deutlichen Einschnitten gezwungen hat“, betonte der CDU-Parteichef mit Blick auf die Koalition. Auch bei Gewerbesteuereinnahmen von 68 Millionen Euro seien Kürzungen in Höhe von zehn Prozent für alle notwendig, das Ziel müsse ein ausgeglichener Haushalt sein. „Das tut natürlich weh und es ist nicht so, dass wir keine Beschwerden gehört haben. Gerade bei der Grundsteuer gab es durchaus Briefe und Anrufe im Rathaus. Und auch für die Konkurrenzsituation mit Eschborn ist die Erhöhung der Gewerbesteuer nicht gut, schließlich sei die Steuer ein entscheidendes Kriterium – zumal diese Erhöhungsankündigung genau in die Verlängerung von Mietverträgen mit großen Firmen fiel“, so Schmitt. Aber die Christdemokraten sind überzeugt, dass die Erhöhung von 320 auf 345 Punkte vertretbar sei. Bei der Erhöhung der Kindergartengebühren sei der ganz große Aufschrei ausgeblieben – „auch weil wir bei der Qualität unserer Kinderbetreuung ganz hoch ansetzen und bei der Zertifizierung aller Einrichtungen gut dabei sind“, ergänzte Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner.

Ein wichtiges Thema für das neue Jahr sei die innere Sicherheit für Neu-Isenburg. „Wir wollen dieses Themenfeld nicht den Populisten überlassen und sachliche Diskussionen führen“, kündigte Schmitt an. „Wilden Aktionismus“ brauche es nicht. Volkmar Meyer, Leiter der Polizeistation, habe ihm bestätigt, dass die Menschen in der Stadt ruhig und sicher wohnen können. „Das ist schon mal eine wichtige Aussage. Das Thema Videoüberwachung sollten wir dennoch angehen“, sagte der Parteichef. Es gebe schon Kameras in einigen Tiefgaragen und in den Höfen zwischen der Brüder-Grimm-Schule, Isenburg könne aber auch von anderen Städten lernen. So habe Rödermark beispielsweise sehr erfolgreiche Konzepte an den Bahnhöfen umgesetzt. Schmitt regte für Isenburg eine Stabstelle Sicherheit an.

Fraktionsvorsitzender Patrick Föhl ging auf die Verkehrssituation in der Stadt ein und brachte gleich zwei mögliche Umgehungsstraßen ins Gespräch. Zum einen könnte die bereits angesprochene Verlängerung der Rathenaustraße bis zur B 43 Isenburg Entlastung von Durchfahrtsverkehr bringen und eine zweite Möglichkeit sei eine nördliche Umfahrung parallel der A3, um den Verkehr aus der Karlstraße und dem Gravenbruchring heraus zu halten. Diese Idee sei ebenfalls nicht ganz neu, die Planung gab es unter dem Titel „Nordtangente“ in den späten 70er Jahren schon einmal. Sie sei damals an der Ablehnung der Stadt Frankfurt gescheitert. „Beide Straßen hätten einen Waldverlust zur Folge, aber selbst die Grünen sehen das als Option“, sagte Föhl.

Zum Thema Haus Dr. Bäck, dessen Abgabe an die Gewobau für Aufruhr gesorgt hatte, betonte Föhl, dass eine Schließung nicht geplant sei. „Hier steht eine Sanierung an und da ist das Haus bei der Gewobau besser aufgehoben. Dann müssen wir das gesamte Konzept der dezentralen Seniorenberatung überarbeiten. Vielleicht gibt es im Haus Dr. Bäck eine Wohnung mehr, um den Deckungsgrad zu erhöhen, vielleicht gibt es aber auch eine höhere Frequenz dort und an einer anderen Stelle weniger. Das ist noch nichts entschieden“, so Föhl.

Abschließend äußerte Stefan Schmitt noch einen Weihnachtswunsch: Der Erste Stadtrat träumt von einer winterlichen Schlittschuhbahn auf dem Rosenauplatz – ihm schwebt die Umsetzung mit Hilfe von Sponsoren vor. Die Nachfolge der kürzlich verstorbenen Stadträtin Erika Kimpel ist auch geklärt: Helga Hatzfeld wird das Amt im Magistrat übernehmen. „Sie ist eine sehr erfahrene Frau, leitet die Senioren-Union, sie kennt sich aus und hat das Ohr immer nah an der Bevölkerung“, begründet Schmitt die Entscheidung. Für Hatzfeld rückt Bettina Blüchardt ins Parlament nach. (col)