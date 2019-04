Große Herausforderungen: Viele Einsätze und eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Neu-Isenburg – Bei verschiedenen Jahreshauptversammlungen haben die Freiwilligen Feuerwehren auf 2018 geblickt und nach vorne geschaut. Um die großen Herausforderungen zu bewältigen, stehen 149 Freiwillige in der Kernstadt und in Zeppelinheim bereit.

Das liegt nach Angaben von Stadtbrandinspektor Stefan Werner an der engagierten und erfolgreichen Nachwuchsarbeit: „2018 konnten sechs Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden, zudem gab es sechs neue Mitglieder“, betont Marius Seeger, Jugendfeuerwehrwart für die Kernstadt. In Neu-Isenburg und in Zeppelinheim sind 26 junge Menschen zwischen zehn und 17 Jahren aktiv. Hinzu kommt die Kinderfeuerwehr „Löschdrachen“ mit 18 Sechs- bis Zehnjährigen (Stand Ende 2018). Zwei Kinder wechselten in Zeppelinheim in die Jugendwehr.

Die Zahl der Einsätze lag 2018 mit 628 über dem Zehn-Jahres-Mittel von 536. „Im Vergleich liegt der Jahresdurchschnitt bei den Feuerwehren aller hessischen Städte bei rund 100 Einsätzen“, resümierte Werner eine recht hohe Arbeitsbelastung. Im vergangenen Jahr konnten 165 Menschen gerettet, zwölf mussten tot geborgen werden. Fünf Feuerwehrangehörige wurden im Einsatz verletzt.

Der Stadtbrandinspektor Werner ging erneut auf die großen Herausforderungen durch die Entwicklung der Stadt ein. Das zeige sich bereits durch geänderte Verkehrswege und eine größere Verkehrsdichte. „Jede Minute Verzögerung bedeuten für uns grob gerechnet zwei Minuten Verzögerung. Eine für die Anfahrt der ehrenamtlichen Kräfte zum Feuerwehrhaus und eine für das Fahren zur Einsatzstelle“, so Werner. Durch eine weitere Verdichtung sei mit längeren Ausrück- und Fahrzeiten zu rechnen, sodass die Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfrist von zehn Minuten zunehmend schwieriger werde.

Da tagsüber in Neu-Isenburg berufsbedingt immer weniger Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, hat die Stadt fünf zusätzliche hauptamtliche Stellen eingerichtet. Aber laut Werner müsse an weiteren Vorschlägen gefeilt werden, da die Einsatzbelastung in der Nacht und am Wochenende ebenfalls zunehme: „Wir müssen Zukunftskonzepte und Lösungen erarbeiten - vielleicht auch teilweise ganz neue Wege gehen.“

Jochen Müller, Wehrführer in der Kernstadt, ging auch auf den Ausbildungsaufwand ein. So hat es 21 Abende zur „Regelausbildung“ gegeben. Hinzu kamen 18 Dienste der Grundausbildungsgruppe. Müller lobte das erfreulich hohe Niveau bei der Teilnahme, was den Ausbildern auch bei größeren Übungen eine gewisse Planungssicherheit gebe. Auch darüber hinaus habe es einige von großer Eigeninitiative der Ehrenamtlichen geprägte Aus- und Fortbildungen gegeben – beispielsweise zu den Themen Absturzsicherung, Information und Kommunikation, Gefahrstoffmessungen und Training mit dem Atemschutz. Müller dankte für den Einsatz und die Bereitschaft, viel Zeit in das „Hobby“ Feuerwehr zu stecken. Insgesamt wurden an die 6 750 Stunden aufgewendet, ergänzt Werner. Hinzu kommen 75 Besuche von Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene mit rund 2 100 Stunden.

Bürgermeister Herbert Hunkel hob den besonderen Wert des Engagements hervor. Er sei froh darüber, dass die Stadt der Wehr die entsprechende Ausstattung als Grundlage für ihre wichtigen Aufgaben zur Verfügung stellen könne.

Außerdem wurden 15 Feuerwehrleute mit Anerkennungsprämien des Landes ausgezeichnet: Bastian Anthes, Dominik Büttner, Vanessa Müller und Arsim Wershoven-Citaku für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, Dieter Blattmann, Christiane Gaub, Sabine Gottfried, Tim Wagner und Michael Weber für 20, Olaf Columbus und Frank Burger für 30 sowie Wolfgang Peter, Thomas Peters, Rainer Knöpfel und Stefan Werner für 40 Jahre Dienst am Nächsten.

(hok)