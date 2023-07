Große Nachfrage nach Solarstrom in Neu-Isenburg

Auf immer mehr Dächern in Neu-Isenburg sind Fotovoltaikanlagen zu sehen. Und der Trend ist ungebrochen, wie aktuelle Zahlen der Stadtwerke zeigen. © Ritz

In Neu-Isenburg wächst die Nachfrage nach Solaranlagen jährlich im zweistelligen Bereich. Damit verbunden ist die Frage nach einer Neuregelung des Förderprogramms. Die SPD-Fraktion hat dazu einen Antrag gestellt.

Neu-Isenburg – Die Besitzer von Fotovoltaikanlagen sind auf der Sonnenseite. Der glühende Ball am Himmel machte im Jahr 2022 kräftig Überstunden. Das Jahressoll wurde nach Darstellung der Online-Plattform „Wetterkanal“ so früh wie noch nie seit Beginn der flächendeckenden Aufzeichnungen 1951 erreicht. Zwischen Juni und August 2022 strahlte die Sonne 820 Stunden. Damit war der Rekord von 793 Stunden im Jahr 2003 überboten.

Sonnige Aussichten

Mit Blick auf diese sonnigen Aussichten hat sich für viele die Investition in Module auf dem Dach sowie in Wechselrichter und in eine Batterie im Keller gelohnt. Das liegt aber weniger an dem Betrag, der für die Einleitung des überschüssigen Stroms ins öffentliche Netz gezahlt wird. Für Solaranlagen bis zehn Kilowattstunden (kWh) Leistung gibt es 8,2 Cent pro kWh (Modell Eigenversorgung) oder 13 Cent (Modell Volleinspeisung). Die Stromproduktion mittels der schwarzen rechteckigen Platten reduziert den Schadstoffausstoß, verbessert das Klima und bringt ein gutes Gefühl, denn die Sonne als Energiequelle zu nutzen, das ist Umweltschutz pur.

In Neu-Isenburg setzen immer mehr auf diese nachhaltige Variante der Stromerzeugung und leisten damit einen Beitrag zu sauberer Luft. Die Zahl der Fotovoltaikanlagen hat sich seit 2018 verdoppelt. 2010 produzierten auf den Dächern 50 Anlagen, vergangenes Jahr insgesamt 225 „sauberen Strom“. Die Stadtwerke registrierten 2022 mit 48 neuen Anlagen einen Rekord. In diesem Jahr setzt sich diese Entwicklung fort. Bis Ende Mai waren nach Angaben des lokalen Energieversorgers knapp 40 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 200 Kilowattstunden angeschlossen. Auch die sogenannten Balkonkraftwerke sind immer öfter zu sehen. Im ersten Halbjahr registrierten die Stadtwerke 47 Anmeldungen.

Fördersumme ausgereizt

Die Installation der Module und der übrigen Technik ist mit großen Investitionen verbunden, die nicht jeder Haushalt stemmen kann. Pro Kilowattstunde Leistung werden mit mindestens 1 500 Euro veranschlagt. Das Förderprogramm der Stadt sieht einen Zuschuss von 250 Euro pro Kilowattstunde Leistung der Anlage vor (in der Summe höchstens 1 250 Euro). Diese Richtlinien sind mehr als zehn Jahre alt. Es sei Zeit, diese Unterstützung neu zu bewerten, so die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. In einem Antrag wünscht sich die SPD, die Förderhöhe zu steigern und zusätzlich „Balkonkraftwerke“ und Batteriespeicher mit aufzunehmen. Auch eine finanzielle Unterstützung für Wärmepumpen sowie Elektromobilität und die private Ladeinfrastruktur wären sinnvoll.

Auf dem Prüfstand steht auch die Summe des Fördertopfes für die vier ökologischen Themen Fotovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen und Zisternen, denn das Geld wird in diesem Jahr nicht ausreichen. Im Haushalt sind 40 000 Euro pro Jahr veranschlagt, doch vergangenes Jahr habe es so viele Anträge gegeben, dass „erstmals die volle Summe von 40 000 Euro leicht überschritten wurde“, schreibt der Magistrat in der Antwort auf eine SPD-Anfrage. Aktuell seien die Haushaltsmittel für das Jahr 2023 stark frequentiert. Noch vor Jahren habe die Situation ganz anders ausgesehen. Im Jahr 2017 seien lediglich 10 000 Euro abgerufen worden.

Mehr Anreize setzen

„Um den Ausbau an Erneuerbaren Energien zu beschleunigen und unseren lokalen Beitrag zum Klimaschutz zu erhöhen, hat die Stadt bereits vor über 20 Jahren begonnen, Förderprogramme aufzulegen“, sagt Bürgermeister Gene Hagelstein (SPD). Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssten aber noch mehr Anreize gesetzt werden.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (Gewobau) ist aus Sicht des Magistrates ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der Klimaschutzziele. Die Gewobau plane für dieses Jahr und für 2024 die Installation von Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 340 kWp auf Bestandsgebäuden und zusätzlich im Stadtquartier Süd auf einem der ersten Neubauten von 290 kWp.

Nicht auf allen Dächern möglich

Module sind allerdings nicht auf allen Dächern möglich. Eine Analyse von 202 Gewobau-Objekten habe ergeben, dass 43 Prozent nicht für die Installation einer Solaranlage geeignet seien und bei 55 Objekten zunächst das Dach saniert werden müsse, so der Magistrat.

Dirk Wölfing (Grüne), Dezernent für Natur, Umwelt- und Klimaschutz und Energiewende, ist der Meinung, dass Neu-Isenburg bei der Förderung Schwerpunkte setzen müsse. Er hofft auf mehr Unterstützung vom Bund. Grundsätzlich hält der Stadtrat eine Erhöhung der Fördersumme für notwendig. „Eine Kommune ist aber nicht in der Lage, das wirklich zu steuern, wir können nur Anreize geben.“ Der Dezernent hält eine finanzielle Unterstützung beim Bau von Zisterne und der Entsiegelung der Grundstücke für wichtig, damit das Wasser besonders bei Starkregen nicht in den Kanal fließt, sondern dem Grundwasser zugeführt werde.

In der Antwort auf die SPD-Anfrage spricht der Magistrat davon, dass die Zahl der Fotovoltaikanlagen auch ohne eine Erhöhung der Förderung kräftig steigen werde. Dafür sorgten vor allem die gestiegenen Strompreise, neue Wärmepumpen und die Unsicherheit über die zukünftige Strompreisentwicklung. Die Planung der Solaranlagen sei beratungsintensiv und bräuchte eine längere Vorlaufzeit von bis zu zwei Jahren. Das sei mehr ein Halbmarathon als ein Sprint.

Von Achim Ritz