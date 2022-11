Große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen in Neu-Isenburg

Von: Barbara Hoven

Teilen

Wo führt der Weg hin? Ist eine Betreuung in den eigenen vier Wänden möglich oder der Umzug in eine Senioreneinrichtung besser? © air

Weit mehr als jeder sechste Neu-Isenburger ist über 60 Jahre alt, knapp die Hälfte davon ist sogar älter als 75. Entsprechend muss die Stadt die Infrastruktur im Bereich „Wohnen im Alter und bei Pflege“ genau im Blick haben – nicht nur, aber natürlich auch im Kontext des nun neu entstehenden Stadtquartiers Süd.

Neu-Isenburg - Ergänzend zu einem Gutachten des Instituts für Gerontologie der TU Dortmund zu genau diesem Thema (datiert vom Mai 2021) hatte die Stadt deshalb in diesem Jahr ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, welches sich gezielt mit dem zukünftigen stationären Pflegebedarf Neu-Isenburgs beschäftigt und dessen Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft thematisiert.

Vor allem einen Bereich gebe es, „wo ich sage: da müssen wir schneller handeln“, berichtet Bürgermeister Gene Hagelstein bei der Präsentation der Ergebnisse: Gemeint ist das Thema Tagespflege, das sich als größte aktuelle Baustelle erweist. „Das Gutachten schätzt die Nachfrage nach Tagespflege bereits jetzt schon als besonders groß ein und empfiehlt, möglichst kurzfristig eine erste Einrichtung mit bis zu 15 Plätzen in der Tagespflege anzubieten, mit der Option, die Platzzahl bei entsprechender Nachfrage zeitnah erhöhen zu können“, berichtet der Magistrat. „Diesen Bedarf melden uns auch alle städtischen Seniorenberaterinnen zurück“, sagt Cornelia Mateos, Fachbereichsleitung Soziales im Rathaus. Die Tagespflege sei immer wieder ein großes Thema in den Gesprächen in den Stadtteilberatungsstellen.

„Einer unserer Grundsätze in Neu-Isenburg ist, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Dazu gehört unbedingt auch das Angebot einer zeitweisen Betreuung. Die Pflegebedürftigen werden morgens abgeholt und nachmittags nach Hause zurückgebracht. Dies entlastet die pflegenden Angehörigen, beispielsweise, wenn diese noch berufstätig sind oder einfach selbst mehr Freiräume für sich benötigen. Die Tagespflege ist auch ein wichtiges Angebot für Seniorinnen und Senioren, die wegen eines Handicaps in ihrem Alltag eingeschränkt sind, aber für ein Pflegeheim noch nicht pflegebedürftig genug sind“, erklärt der Bürgermeister, dem dieses Thema „eine Herzensangelegenheit“ ist, wie Hagelstein betont. „Um das Thema Tagespflege voranzubringen, ist der Bau eines Pflegeheims in Neu-Isenburg wichtig. Perspektivisch sollten wir das Angebot vorhalten.“

Und da richtet sich der Blick natürlich ins Quartier Süd. Derzeit, sagt Hagelstein, prüfe die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau die Finanzierung einer solchen Einrichtung – und führe Gespräche mit verschiedenen Einrichtungsträgern. „Da wird gerechnet und geschaut, was machbar ist“, erläutert der Rathauschef mit Blick auf einen möglichen Pflegeheimneubau durch die Gewobau. Denn natürlich habe es keinen Sinn, eine Einrichtung hochzuziehen, die sich dann nicht rechne oder am Bedarf vorbeigehe.

Dr. Waldemar Schmidt von der TU Dortmund hat für das zweite Gutachten zum vollstationären und teilstationären Pflegebedarf in Neu-Isenburg (datiert vom Juli 2022) mit einer breiten Datenbasis gearbeitet – mit Daten des statistischen Bundesamtes und den prognostizierten alters- und geschlechtsspezifischen Pflegequoten aus dem Jahr 2019 sowie den Meldedaten und pflegestatistischen Angaben des Bundes, der Hessen Agentur, der Stadt Neu-Isenburg und des Kreises Offenbach. Der Wissenschaftler hat dabei folgenden Bedarf in Neu-Isenburg bis 2030 ermittelt:

Dauerpflege

In der vollstationären Dauerpflege können über den derzeitigen Bestand an Pflegeplätzen hinaus weitere 50 bis 150 Plätze benötigt werden. Aktuell gibt es in Neu-Isenburg 344 Plätze, davon 215 Plätze in den drei Einrichtungen von Mission Leben und 129 Plätze im Domicil.

Kurzzeitpflege

In der Kurzzeitpflege sei neben den bereits existierenden 31 „eingestreuten Plätzen“ eine zusätzliche Nachfrage von zehn bis 35 weiteren Pflegeplätzen als realistisch einzuschätzen. Davon sollten zehn bis 20 Plätze als Solitärangebot vorgehalten werden. Kurzzeitpflegeplätze werden in der Regel in stationären Pflegeeinrichtungen angeboten, denn die meisten Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege haben in ihren Versorgungsverträgen die Option der flexiblen Einstreuung von Kurzzeitpflegeplätzen enthalten. Eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 15 Plätzen erscheine eine sinnvolle Option für Neu-Isenburg zu sein. Bei einer solitären Kurzzeitpflege handelt es sich in der Regel um auf Kurzzeitpflege spezialisierte Einrichtungen beziehungsweise um einen eigenen Wohnbereich innerhalb der stationären Pflegeeinrichtung, in dem ausschließlich pflegebedürftige Menschen für die Zeit von maximal 28 Tagen untergebracht sind.

Tagespflege

In der Tagespflege erscheint aus Sicht des Fachmanns „eine Kapazität mit 35 bis 75 Pflegeplätzen als notwendig und sinnvoll“. hov

Zum 30. Juni 2022 lebten in Neu-Isenburg nach Angaben der Stadt 6159 Menschen, die älter als 60 Jahre sind. 2711 sind älter als 75 Jahre. Zum Vergleich: Zum 31. Dezember 2012 waren 5758 Menschen älter als 60 Jahre, 2240 waren älter als 75. grafik: stadt © -