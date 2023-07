Grüne Idylle erhalten

Ein ganzer Teich in Grün: Auf der Bank am kleinen, mit Wasserlinsen bedeckten Gewässer sitzen der Vorsitzende Bernd Vonderschmidt (rechts), Schriftführerin Annette Vonderschmidt und der stellvertretende Vorsitzende Alex Peters. © postl

In den Kleingärten von Eichenbühl blüht und grünt es überall, ob Sonnenhut, Margeriten oder die letzten Rosen. In einigen Gärten gedeiht Gemüse von Salat über Gurken und Tomaten bis Zucchinis. In anderen überwiegen die Rasenflächen, es gibt kleine Teiche – aber auch versiegelte Flächen für parkende Fahrzeuge. Noch hat die „Grüne Lunge“ von Neu-Isenburg ihren Namen verdient. Vorsitzender Bernd Vonderschmidt und sein Team wollen, dass das so bleibt und sogar noch besser wird.

Neu-Isenburg - „Dass in den 393 Gärten unserer beiden Anlagen nicht alles so hundertprozentig ist. wie es den Vorschriften entsprechend sein sollte, ist völlig normal. Aber wir wollen dafür sorgen, dass es keine Auswüchse gibt und vor allem der Nachbarschaftsfrieden gewahrt wird“, betont Vonderschmidt.

Mit Pächtern ins Gespräch kommen

Nach der kürzlichen Mitgliederversammlung, bei der der Vorstand komplettiert mit Carmen Schneider (Rechnerin) und Annette Vonderschmidt (Schriftführerin) wurde, stand eine Besuchsrunde durch die Kleingärten an. „Wir wollten keinen Kontrollgang machen, sondern uns persönlich vorstellen und mit den Leuten ins Gespräch kommen – das wurde schon mal positiv aufgenommen“, freut sich Vonderschmidt. „Wir haben Anregungen aufgenommen, aber auch auf Dinge hingewiesen, die so nicht sein sollten“, führt er weiter aus. Im Rahmen des Bestandsschutzes könne alles erst mal so bleiben wie es ist, bei einem Pächterwechsel müsse so mancher „Erweiterungsbau“ dann zurückgebaut werden.

Das Gelände hat die Stadt vom Land gepachtet, diese wiederum hat es an den KGV übertragen – mit einem entsprechenden Pachtvertrag. „Da entstehen Rechte und Pflichten für beide Seiten, bei bestimmten Punkten gibt es ein paar Unstimmigkeiten – hier sind wir aber im Gespräch mit der Stadt“, so Vonderschmidt. Allen voran betrifft dies den Unterhalt der Straßen und Wege durch das Gelände. „Die asphaltierten Straßen sind nicht nur für die Kleingartenpächter gedacht, sondern auch öffentliche Wege und vor allem Rettungswege – und fallen damit in die Zuständigkeit der Stadt“, erklärt der Vorsitzende. Die Nebenwege müssen vom Verein „in Schuss“ gehalten werden.

Strittiges Thema mit der Stadt

Ein noch strittiges Thema mit der Stadt sind die Spielplätze, insbesondere was deren Betreuung und die Sicherheit der Spielgeräte betrifft. Seit jetzt schon mehr als drei Jahren sind der kleine und große Spielplatz gesperrt. Da streiten sich Stadt und Verein vor allem darüber, wer für die Kosten der maroden Spielgeräte aufkommen muss. „Die Spielplätze sind öffentlich und wurden auch von Besuchern aus der umliegenden Wohnsiedlungen gerne genutzt“, berichtet Vonderschmidt. Als bei einer Routinekontrolle seitens des DLB die Sicherheit bemängelt wurde, mussten die Spielplätze gesperrt werden. Eine Änderung der Situation sei nicht in Sicht. „Es gab Gespräche mit der Stadt, dem Liegenschaftsamt, und wir haben unsere Bereitschaft erklärt, unseren Teil zur Wiedereröffnung beizutragen“, betont er. Engagierte Mitglieder des Vereins hätten die maroden Spielgeräte abgebaut und das Material ordentlich entsorgt – mit einem Kostenrahmen von rund 10 000 Euro.

Nun setzt der Verein darauf, dass die Stadt ihre Zusage einlöst und zumindest die Umrandung des Sandkastens auf dem kleinen Spielplatz sowie den Sand erneuert. „Was die Spielgeräte betrifft, da stehen wir echt vor einem Problem. Wir können uns keine leisten und die Stadt hat wohl kein Geld für so etwas übrig“, beschreibt Vonderschmidt das Dilemma. Dabei denkt er nicht einmal an die einst so beliebte „Schwebebahn“ – eine solche schlägt allein mit 30 000 Euro zu Buche. Zumindest für junge Familien mit ihren Kindern sollte es aber einen kleinen Spielplatz geben, hofft nicht nur der Vorstand des KGV Eichenbühl auf eine baldige Reaktion seitens der Stadt.

Probleme mit Teich

Ganz im Trüben fischen derzeit nicht nur die Enten auf dem kleinen Teich in der Anlage. Wegen der Trockenheit ist der Grundwasserspiegel gesunken und die Erwärmung des weniges Wassers hat die explosionsartige Vermehrung der Kleinen Wasserlinsen gefördert. „Wir können nur auf Regen hoffen“, so Vonderschmidt. Eine Wasserzufuhr durch den THW und die Feuerwehr sei nicht möglich. Da habe die Untere Naturschutzbehörde ihre Hand drauf.

Von Leo F. Postl

Der gesperrte kleine Spielplatz soll möglichst bald wieder eröffnet werden. © -Postl