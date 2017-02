Hessens bester Arbeitgeber sitzt in Neu-Isenburg

Neu-Isenburg - Was muss ein Arbeitgeber bieten, damit seine Beschäftigten jeden Morgen gerne arbeiten gehen und sich wertgeschätzt fühlen? Aufstiegschancen, Betriebsklima, Gehalt und mehr: Das Magazin Focus hat Deutschlands beste Arbeitgeber gekürt.

Grund zur Freude hat dabei ein in Neu-Isenburg ansässiges Unternehmen: Lorenz Snack-World in der Rathenaustraße hat in der Kategorie „Beste Arbeitgeber in Hessen“ den ersten Platz erreicht. Der Knabberzeughersteller verweist IKEA (Hofheim-Wallau) und Dell (Frankfurt) auf die Hessen-Plätze zwei und drei. Aus dem Kreis Offenbach findet sich neben Lorenz Snack-World auch noch die DFS Deutsche Flugsicherung aus Langen auf der Liste – und zwar auf Platz zehn.

In der nach Verlagsangaben größten Befragung dieser Art ermittelte der Focus die 1 000 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands. Dafür werteten Marktforscher mehr als 100.000 Mitarbeiter-Urteile aus. Befragt wurden anonym Angestellte und Arbeiter aus allen Hierarchie- und Altersstufen. Entscheidend war etwa, ob sie ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen.

