Hessentag ja – aber nicht schon 2020

Neu-Isenburg - Neu-Isenburg ist nach wie vor daran interessiert, einen Hessentag auszurichten. Mittlerweile ist indes auch klar: 2020 wird das nicht sein; die Zeit für vernünftige Vorbereitung ist zu knapp.

Aber für eines der Folgejahre ab 2021 wird laut Bürgermeister Herbert Hunkel nach wie vor intensiv an einem tragfähigen Konzept für eine mögliche Bewerbung getüftelt. Seit der Bürgermeister vor Monaten berichtet hatte, dass es eine Anfrage des Landes gab, ob Neu-Isenburg vom Jahr 2020 an einmal Gastgeber für das Landesfest sein könnte, bewegt das Thema immer mal wieder die Gemüter; vor allem das liebe Geld war und ist im Zusammenhang mit dem Hessentag stets ein großes Thema.

Nachdem das Thema dieser Tage wieder einmal hochgekocht ist, berichtet Hunkel, der bekanntlich die Ausrichtung des Landesfests befürwortet und als große Chance für die Stadt sieht: Neu-Isenburg wird nicht in einen Konkurrenzkampf mit Bad Vilbel um den Hessentag 2020 einsteigen. „Die Vilbeler sind mit ihren Planungen schon viel weiter, für uns wäre 2020 zu früh“, ist der Rathauschef mittlerweile überzeugt. Bis einschließlich 2019 ist das Landesfest ohnehin vergeben; und Isenburg wird für 2020 also auch keine Bewerbung einreichen.

Für die Folgejahre 2021 oder 2022 könnte das aber durchaus anders aussehen – das Thema sei absolut nicht vom Tisch, sagt Hunkel. Wichtig sei aber, zuvor alles gründlich vorzubereiten und ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten: „Für uns geht Qualität vor Schnelligkeit.“

Mit der IG Vereine habe er bereits Gespräche geführt, ebenso mit Gastronomen und dem Betreiber des Autokinos, erzählt Hunkel. Auch Kontakt zur Frankfurter Commerzbank-Arena hat er aufgenommen, um über Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen etwa in Sachen Parkplätze.

Sinnvoll sei das Abwarten auf die Zeit nach 2020 auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen im Nahverkehr; womit Hunkel vor allem die bevorstehende Entscheidung über die endgültige Streckenführung der Regionaltangente West meint. Die Chancen, dass es sogar zu einer Verlängerung der Strecke bis zum Birkengewann komme, stünden gut, meint Hunkel – und eine RTW mache das Thema Hessentagsausrichtung natürlich ebenfalls einfacher.

Er wünsche Bad Vilbel viel Erfolg bei deren Bewerbung „und wir werden da nicht reingrätschen“, sagt Hunkel. Isenburg werde nun ein schlüssiges Konzept für eines der Folgejahre erarbeiten, den Gremien vorlegen und dann gegebenenfalls später eine Bewerbung einreichen.

Auch Isenburgs Linke melden sich gestern zum Thema zu Wort. Sie begrüßten die Absage an einen Konkurrenzkampf mit Bad Vilbel, schreiben die Stadtverordneten Renate Wissler und Edgar Schultheiß. Da der Bürgermeister aber auch davon spreche, dass das Thema längst nicht vom Tisch sei, „kann bei uns keine Freude über den Rückzug der Stadt aus dem Bewerbungsverfahren um den Hessentag 2020 aufkommen“. Mehrfach hatte die Linke bereits betont, grundsätzlich „gegen eine Ausrichtung dieses Riesenfests in Neu-Isenburg“ zu sein. „Statt Millionen für ein Jubelfest für den Landesvater auszugeben, sollte das Geld besser in soziale Leistungen und die Infrastruktur gesteckt werden“, findet die Linke. Es sei nicht nachvollziehbar, „wie man angesichts eines Haushaltslochs, das die Stadt zur Erhöhung von Gebühren zwingt, die Millionen teure Ausgabe für ein Jubelfest planen kann“.

Fraktionschef Schultheiß glaubt, dass Isenburg „mit genügend schönen Festen ausgestattet ist und es eines zusätzlichen Mega-Events nicht bedarf“. Das Konzept des Hessentags sei „eher darauf ausgelegt, um in ländlichen Regionen den Tourismus anzukurbeln“.

