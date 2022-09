Hundeschwimmen zum Isenburger Saisonende amüsiert die Vierbeiner

Es geht um tierischen Spaß für die Vierbeiner, nicht um in der Haltung astreine Sprünge: Labrador Milu von Ida Richter gibt Vollgas und springt mit Begeisterung ins Becken, um sein Lieblingsspielzeug wieder herauszuholen. © postl

Wer bei diesem Wetter noch ins Freibad geht, braucht wirklich ein dickes Fell. Der vierjährige Labrador Milu hat damit kein Problem. Immer wieder muss Frauchen Ida Richter das Spielbällchen ins Wasser werfen – und Milu springt mit einem großen Satz hinterher, um es herauszufischen. Der Hund ist ganz in seinem Element. Nach dem Bad einmal kräftig das Fell ausschütteln und schon kann das Spiel wieder von vorne losgehen.

Neu-Isenburg - Drei Wochen nach dem offiziellen Ende der Freibadsaison herrscht am Samstag nochmal reges Treiben im Nichtschwimmbecken und auf dem großen Außengelände des Waldschwimmbads, zumal das Wetter viel besser mitspielt als vorhergesagt. Nach den ersten sehr erfolgreichen Veranstaltungen 2020 und 2021 haben die Stadtwerke als Badbetreiber nun zum dritten Mal zum Ende der Freibadsaison die Pforten für Vierbeiner geöffnet. Diesmal sogar an zwei Tagen, Samstag und Sonntag, weil die Resonanz vergangenes Jahr so groß war.

Elegant schreitet der weiße Königspudel Cali neben Frauchen Nicole Kühn zum Becken – und viele Blicke verfolgen das Paar. Im Maul trägt Cali ein Lieblingsspielzeug, das sie gar nicht mehr hergeben will – doch Frauchen will es ins Becken werfen. Bevor es aber ins Wasser geht, bekommt Cali eine Schwimmweste angelegt. „Pudel sind eigentlich keine Rasse, die Wasser mögen, aber er geht gerne mal schwimmen – zumindest hin und wieder“, erklärt Frauchen. Dann gelingt es ihr per Leckerli-Trick, das Spielzeug zu erhaschen, und sie wirft es ins Wasser. Cali schaut etwas verdutzt, setzt dann aber doch zum Sprung an und paddelt erhobenen Hauptes zum Spielzeug. „Das sieht ja richtig elegant aus“, erhält Kühn bewundernde Blicke von anderen Hundebesitzern. Wasser ist Cali gewohnt, denn bei Nicole Kühn sitzt der Pudel oft beim Stand-Up-Paddling mit auf dem Brett.

Insbesondere die Labradore haben sichtlich Spaß. Wie Sunny: Noch während sein Bällchen durch die Luft fliegt, nimmt er Anlauf und setzt zu einem weiten Sprung an. „So kann ich das stundenlang machen, aber jetzt gibt es erst mal eine Pause“, sagt Herrchen Matthias Gebel. Am Grillstand ordert er zwei Bratwürste, „eine für mich und eine für meinen Hund“. Hunde- und Menschenbratwurst sind beim Grillen getrennt – weil Hunde nichts mit Gewürz fressen sollten.

Unter den vielen Hunden, die sich am Samstag auf dem Gelände tummeln, sind wahre Wasserratten, aber auch ziemlich wasserscheue Exemplare. „Komm, hol’ dein Bällchen“, fordert Giuliana Loberto ihren Vierbeiner auf, ins Becken zu springen. Doch der schnüffelt nur mal an der Wasseroberfläche – und es riecht wohl ziemlich kalt. Janine Chebdoub hat mit ihrem vierbeinigen Begleiter das gleiche Problem. „Wollen wir es wagen?“, fragen sich die beiden jungen Frauen und schon gehen sie voran ins Becken. „Wow, das ist echt kalt, aber jetzt bin ich schon mal drin, dann bleibe ich auch“, meint Loberto. Mit List und Tücke sind die Hunde schließlich dazu zu bewegen, zumindest mal eine Pfote ins Wasser zu stecken.

Die Isenburgerin Henriette Hunger hat es erst gar nicht großartig versucht, sondern nimmt ihre kleine Frieda auf den Arm und lässt die Cockerpudel-Dame nur mal mit den Füßen im Wasser strampeln. Dem Hund reicht das offenbar, drum wird Frieda ganz schnell in eine warme Decke gehüllt.

Das Hundeschwimmen ist nicht nur ein Schwimm-Ausflug, das Freibad ist fast so etwas wie eine kleine Hundemesse; es gibt Info- und Verkaufsstände rund um Hundethemen. Bei Alexander Majid am Stand des Frankfurter Shops „Schnauze & Co“ kann man seine nassen Vierbeiner zudem an der Fönstation trockenpusten lassen.

Begeistert vom Hundeschwimmen zeigt sich am Samstag Eva Lang, die stellvertretende Betriebsleiterin des Waldschwimmbads. „Es kommen immer wieder mal so Wellen, als ob sich Leute verabredet hätten“, stellt sie fest. Das Wasser im Nichtschwimmerbecken wurde sogar aufbereitet. „Wir haben mit Schläuchen die Tage zuvor eine Umwälzung des Wassers gemacht“, erklärt Lang. Das Schwimmerbecken darf zwar auch genutzt werden, dort ist jedoch der Wasserstand schon etwas niedrig, sodass ein Aussteigen der Hunde ohne Hilfe kaum möglich ist. „Besonders gefällt uns, was es diesmal noch so drumherum gibt, die Leute an den Ständen sind richtig motiviert – und die Besucher begeistert“, so das erste Zwischenfazit von Lang. lfp