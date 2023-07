Open Doors Festival lockt tausende Besucher an

Von: Nicole Jost

Let’s rock: Die Quietschboys aus Frankfurt heizten dem Publikum mit ihren bekannt „versauten Texten“ im Hof von Schmidt Ambiente ein. © kegler

Beim Festival Open Doors haben tausende Besucher eine Mega-Sause gefeiert. Für jeden Musikgeschmack war etwas in den ganz unterschiedlichen Konzertlocations dabei.

Neu-Isenburg – Der Regenguss am Freitagabend kommt plötzlich und heftig. Die Leute beim Musikspektakel Open Doors, die gerade noch zwischen dem Rosenauplatz und dem Areal vor der Hugenottenhalle flanieren, kennen nur einen Weg: rein in die gute Stube Isenburgs. Innerhalb von Minuten ist das Publikum dicht besetzt vor der großen Bühne.

Agnethas Affair freut’s: Die Abba-Coverband aus Gießen profitiert von dem Zustrom. Aber die Menschen bleiben auch, als es draußen längst wieder trocken ist. Nicole Greinke als Agnetha und Miriam Adameit als Anni-Frid ziehen sie schnell in ihren Bann. Der Pop der Kultband, auf hohem Niveau gespielt und gesungen, ist mitreißend. Wer kann „Dancing Queen“, „Waterloo“ und Co. schon widerstehen? „Hach, lang schon nicht mehr so schön abgetanzt“, sagt Christina Berner, die nur ein paar Straßen entfernt wohnt. Die Neu-Isenburgerin hat zuvor schon mit Boppin’ B auf dem Rosenauplatz gefeiert. „Wo bekommt man so was schon geboten? Umsonst so viele Bands und für jeden ist was dabei“, freut sich die Mittvierzigern, dass die Hugenottenstadt endlich mal wieder tanzt.

Ist das Abba-Konzert in der Huha sehr gut besucht, platzt der Treffer nahezu aus allen Nähten. Hier rocken Alex im Westerland die Bude. Die Frankfurter Band, die Songs der Ärzte und der Toten Hosen spielen, wollen offensichtlich alle sehen. Hier gibt’s jedenfalls kaum noch ein Durchkommen.

Nah am Original: Zu den Abba-Kulthits von Agnethas Affair wurde ausgelassen gesungen und getanzt. © Jost, Nicole

Ein bisschen früher am Abend ist vor der Hugenottenhalle das Forum für den musikalischen Nachwuchs. Hier unter den Bäumen wird auf der Sparkassen-Bühne der Newcomer-Contest ausgespielt. Erstmals kooperiert das Festival mit dem Goethegymnasium und dem Jugendcafé. Acht Bands wurden in den vergangenen Monaten gecoacht und hatten an der Schule die Gelegenheit zu proben. Nun ist endlich ihr großer Auftritt gekommen. Aber nicht nur die Siegerband Leem, die vom Publikum die mit Abstand meisten Stimmen bekommt, kann sich über tolle Instrumente von den Sponsoren freuen – alle Bands bekommen Preise. „Was für ein großartiges Event für die Jugendlichen. Es hat riesig viel Spaß gemacht, mit Festival-Organisator Michael Kercher zusammen zu arbeiten“, bedankt sich Jörg Neuberger, Koordinator seitens des Isenburger Gymnasiums, für den großartigen Wettbewerb.

Die „Kaffeefahrt“ am Bahnhof hat zur Party mit DJ geladen. „Wir sind schon zum zweiten Mal bei den Open Doors dabei, haben jetzt aber ein bisschen unter dem Regen zu leiden“, bedauert Semra Yilmaz, dass DJ Tony P. an diesem Abend nur vor halb gefüllten Loungemöbeln vor dem beliebten Frühstückscafé spielt. „Wir hoffen auf morgen“, sagt sie am Freitagabend und betont, dass es keine Frage für sie ist, als Gastgeber beim Festival dabei zu sein.

Die späteste Anlaufstelle ist das Fünf-Sterne-Haus Kempinski in Gravenbruch. Die Shuttlebusse, die direkt vor die Torschänke fahren, sind mit sehr jungem Publikum gefüllt. Alle freuen sich darauf, im gemütlichen Hof zu sitzen und bis zwei Uhr morgens zu tanzen. Das weckt Erinnerungen: Vor Corona war das Hotel einmal im Monat Anlaufpunkt für Partylöwen. Die Öffnung zum Festival soll auch eine Hommage an die Disco-Schänke sein. Mitten drin: Hotel-Chef Kai Behrens. Im rot-schwarzen Holzfällerhemd steht er in der Biergondel und erfreut sich an der guten Stimmung. „Wir haben keine Sekunde gezögert, als die Anfrage kam, ob wir beim Open Doors dabei sind.“ Seine Assistentin Ina Herre ergänzt: „Es ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass wir nicht nur ein Fünf-Sterne-Hotel sind. Wir heißen auch alle Menschen aus der Region bei uns willkommen.“ Sie träumt von einer Wiedereröffnung der Torschänke. „Vielleicht klappt es im Herbst“, hofft Herre.

Musik verbindet Generationen: Robin Schwarzfeld und Tochter Klara hatten ihren Spaß bei Gastone. © Moritz Kegler

Richtig voll wird es dann am Samstag vor den Bühnen im ganzen Stadtgebiet. Am frühen Abend ist an der Main Stage vor der Hugenottenhalle kein Durchkommen mehr, als Gastone um Bandleader Giuseppe Porello einen Hauch von Italien auf das Festival bringt. In der tanzenden Menge steht auch Robin Schwarzfeld, auf seinen Schultern reckt Tochter Klara die Hände in die Höhe. „Wir sind zum ersten Mal hier beim Open-Doors-Festival und extra für diese Band gekommen“, erzählt der Frankfurter, der danach noch zu weiteren Bühnen pilgert. „Die Stimmung hier ist unglaublich gut, das macht richtig Spaß.“

Je später der Abend wird, desto mehr füllen sich nicht nur die Plätze vor den Bühnen in der Stadtmitte, sondern auch an den vielen kleineren Hot Spots. Wer etwa im Treffpunkt noch einen Tisch ergattern möchte, muss schon lange Schlange stehen. An der überfüllten Bühne im Innern rocken RyffHuntR und heizen der dicht gedrängten Menge mit Klassikern von Bon Jovi, Europe oder Guns’n’Roses ordentlich ein. „Wir waren noch nie hier drinnen auf der Bühne und daher auch noch nie so nah an unserem Publikum“, stellt Frontmann Jack Samson fest.

Mit Klassikern von Bon Jovi, Europe, Guns’n’Roses und anderen Rockgrößen sorgten RyffHuntR um Sänger Jack Samson im „Treffer“ für Ekstase. © Moritz Kegler

Zur gleichen Zeit sitzen auf dem Firmenhof von Schmidt Ambiente die Fans der Quietschboys und warten auf reichlich hessisch‘ Gebabbel der Sossenheimer Band. „Viele kennen uns schon, denn uns gibt’s ja schon ewig“, meint Sänger und Gitarrist Klaus „Käffi“ Kaffine augenzwinkernd und Bernd Seibel fügt hinzu: „Das Wetter heute ist perfekt. Das wird ein richtig schöner Hard-Rock-Abend.“ Und dann geben die Jungs mit ihren hessischen Songs richtig Gas, sodass kein Zuhörer mehr auf den Liegen oder Sitzsäcken still bleiben kann.

Ein Highlight wartet dann noch zu später Stunde. Auf dem Weg von Marseille in die Niederlande legt der internationale Star Shantel zusammen mit The Bucovina Club Soundsystem einen Stopp auf der Bühne vor der Hugenottenhalle ein. Mit Balkan Beat und Oriental Pop schaffen die vier Musiker eine ganz besondere Tanzstimmung und feiern mit ihrem Publikum bis spät in die Nacht.