Instrumentenmuseum Neu-Isenburg: Neue Heimat fürs schöne Alte gesucht

Von: Nicole Jost

Teilen

Das Instrumentenmuseum zeigt auch Saxofone aus vielen Epochen. Metallbauinstrumentenbauer Klaus Göckes hatte eine große Leidenschaft für alte Instrumente. © -Jost

Das Instrumentenmuseum von Klaus Göckes ist eine Schatzkammer für Musikkenner und eine überaus spannende Überraschungsbox für den Laien. Der im vergangenen November verstorbene Instrumentenbauer hat im Obergeschoss des Musikhaus Göckes über Jahrzehnte Instrumente aus der ganzen Welt gesammelt. Der gebürtige Isenburger hat sich gewünscht, dass die Sammlung in seiner Heimatstadt – und der Öffentlichkeit zugänglich – bleibt.

Neu-Isenburg - In Göckes Testament ist die Stadt mit der Schenkung der Sammlung von rund 500 Instrumenten im Wert von nahezu 300 000 Euro bedacht. Jetzt wendet sich die Familie des Verstorbenen, Schwester Ruth Becker und Neffe Holger Becker, an die Öffentlichkeit. „Wir haben von Bürgermeister Gene Hagelstein Bescheid bekommen, dass der Magistrat sich mit knapper Mehrheit gegen die Übernahme der Umzugskosten in der Höhe von rund 30 000 Euro entschieden hat, weil sie im städtischen Haushalt nicht eingeplant sind. Das hat uns schwer getroffen, und wir hoffen, dass das Parlament sich anders entscheidet“, so Ruth Becker. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als dass der letzte Wille ihres Bruders Erfüllung findet und das Museum in Neu-Isenburg bleiben kann.

Um die rund 500 Ausstellungsstücke wie geplant im Stadtmuseum Haus zum Löwen ausstellen zu können, muss der wertvolle und bis ins Jahr 1770 zurückreichende Nachlass fachgerecht umgezogen werden. Um zu verstehen, wie aufwendig dieser Ortswechsel im Einzelfall sein wird, braucht es einen kleinen Exkurs zurück zu den Schätzen im Musikhaus an der Schleussnerstraße. Göckes hat einige Kuriositäten gesammelt, wie beispielsweise eine Gitarre, die nur aus Streichhölzern zusammengebaut ist. Aber es sind vor allem Stücke aus der Musikgeschichte, die der Instrumentenbauer mit viel Leidenschaft zusammengetragen und oftmals auch mit seinem ganzen Fachwissen restauriert hat.

Insbesondere in seiner Profession – den Blechblasinstrumenten – gibt es besondere Einzelstücke. So sind in den Vitrinen Trompeten aufgereiht, die die Entwicklung der Ventile und Klappen beschreiben. Es gibt seltene Instrumente wie eine Ophikleide aus dem Jahr 1830 aus Paris. Aber auch ein großes Orchestrion, das in dem antiken Schrank nahezu ein ganzes Orchester mit Schlagwerk, Becken, Triangel, selbstspielendes Piano, das über eine Walze betrieben wird beinhaltet und wohl als Vorläufer der Jukebox zu bezeichnen ist. Auch antike Tischklaviere stehen wunderschön restauriert im Obergeschoss des Hauses.

Hier liegt das Problem: „Die Trompeten lassen sich vielleicht noch sorgfältig einpacken und raus tragen. Aber ein Tischklavier aus 1825, von dem wir nicht wissen, was passiert, wenn wir es anheben, und das auch nicht die Treppen hinunter passt, braucht ein erfahrenes Umzugsunternehmen und große Hydraulik, um die Teile durchs Fenster nach unten zu transportieren“, erklärt Ruth Becker.

Sie möchte gemeinsam mit der Stadt eine Lösung finden. Eine Spendensammlung oder die Unterstützung einer Stiftung könnte den städtischen Haushalt entlasten und den kulturellen Schatz für die Stadt bewahren. „Wir hätten die Sammlung auch zu Geld machen können. Das kam zu keinem Zeitpunkt in Frage, es entspricht nicht dem Wunsch meines Onkels“, betont Holger Becker. Für ihn spielt auch die Zeit eine Rolle, er ist mit seiner Familie in das Haus eingezogen und er möchte einen Teil des Museums in Zukunft als Kinderzimmer nutzen. Wenn die Stadt Neu-Isenburg sich endgültig gegen die Sammlung ausspricht, müssen die Beckers eine Lösung finden und würden sich an Museen in Darmstadt oder Frankfurt wenden.

Für Ersten Stadtrat Stefan Schmitt, der in der Urlaubszeit von Bürgermeister Gene Hagelstein die Stellung im Rathaus hält und somit den Kulturdezernenten nur vertritt sowie als Kämmerer der Stadt in seinem Arbeitsbereich gefragt ist, ist es keine ganz einfache Frage, was mit dem Instrumentenmuseum von Klaus Göckes passiert.

„Natürlich haben wir Interesse. Es ist eine beeindruckende Sammlung“, betont Schmitt. Für ihn sind dennoch zwei wichtige Fragen zu klären „Die Umzugskosten sind es nicht alleine; es bräuchte neue Vitrinen, sodass es insgesamt um einen mittleren fünfstelligen Betrag geht, mit dem die Stadtkasse belastet wird. Dieses Geld ist aber derzeit nicht im Haushalt geplant“, sagt Schmitt. Er führt weiter aus, dass vor einer Übernahme der Instrumente Haushaltsmittel in Höhe von 45 000 Euro bereit gestellt werden müssten. Das ist wiederum ein Posten, über den die Stadtverordneten in den im Herbst anstehenden Haushaltsberatungen erst entscheiden müssen.

Auch die Platzfrage im Haus zum Löwen ist für Schmitt ein Thema. Denn Klaus Göckes hatte den Wunsch, die komplette Sammlung dauerhaft öffentlich zugänglich zu zeigen. „Das müssen wir sinnvoll in unser Stadtmuseum einfügen, das ja bereits heute schon gut mit Exponaten zur Stadtgeschichte gefüllt ist. Es muss daher konzeptionell geplant werden, wie ein Teil der Instrumente sinnvoll ins Haus zum Löwen integriert werden kann. Dann können wir dafür Haushaltsmittel bereit stellen. Wir können leider kein eigenes Instrumentenmuseum bauen“, stellt Schmitt klar, „dass der Magistrat der Übernahme der Instrumente zum gegenwärtigen Zeitpunkt kritisch gegenübersteht“. Jetzt, glaubt Schmitt, sollte die Zeit genutzt werden, konstruktiv über die Gesamtkonzeption zu diskutieren. Der Erste Stadtrat hofft auf eine gute Lösung für alle Beteiligten.

Von Nicole Jost

Eine Kuriosität in der rund 500 Instrumente umfassenden Sammlung: Eine Gitarre ausschließlich aus Streichhölzern gebaut. Das Instrument ist überraschend schwer. © Strohfeldt

Sie hoffen auf einen Erhalt des Instrumentenmuseums für Neu-Isenburg: Ruth und Holger Becker mit dem Nussknacker in der Figur von Klaus Göckes und der von ihm gebauten Trompete in Form eines Violinschlüssels. © -Jost