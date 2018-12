Geldwäschegefahr durch Gutscheine im IZ

Neu-Isenburg - Gutscheine zählen immer noch zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Wer im Isenburg-Zentrum Wertkarten im großen Maße erstehen will, darf allerdings pro Tag nur eine bestimmte Summe erreichen. Der Hintergrund: die Angst vor Geldwäsche. Von Julia Radgen

Da staunt unser Leser Jochem Liebermann nicht schlecht: Als er im Isenburg-Zentrum Gutscheine als Geschenke besorgen will – „wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit“– ist diesmal bei 200 Euro Schluss. Doch eigentlich will der Dreieichenhainer Gutscheinkarten im Wert von 300 Euro erwerben. „Der Hintergrund ist das Geldwäschegesetz“, erklärt ihm die Verkäuferin. Deshalb habe das IZ ein neues Limit pro Tag und Person festgelegt. Aber er könne morgen wiederkommen und die restlichen Gutscheine erwerben. Gerade im Vorweihnachtsgeschäft, wenn der Gutscheinverkauf seinen Höhepunkt erreicht, führe die Regelung dazu, dass Weihnachts-Shopper unter Umständen mehrmals den Weg ins IZ antreten müssen – für Liebermann unverständlich. „Ich habe keine Erfahrung im Geldwäschegeschäft. Trotzdem frage ich mich, welcher Geldwäscher kauft Gutscheine im IZ?“, flachst der enttäuschte Kunde.

Center-Managerin Anna Reinhardt erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Eine Begrenzung ist aus geldwäscherechtlichen Gründen notwendig, da es sich bei den neuen Gutscheinen um ,elektronisches Geld‘ handelt, das – anders als diejenigen einzelner Geschäfte – in vielen verschiedenen Shops und Centern eingesetzt werden kann.“ Dabei gebe es kein gesetzlich vorgeschriebenes Limit. „Aber um gar nicht erst in die Nähe einer Größenordnung zu kommen, in der Geldwäsche eventuell relevant werden könnte, haben wir mit 200 Euro pro Tag pro Person eine eher niedrige Grenze gewählt“, betont Reinhardt. Dabei sei es egal, ob der Betrag bar oder mit Karte gezahlt wird. Bei dieser Regelungen habe sich die Center-Leitung sowohl an „den geldwäscherechtlichen Regelungen des Gesetzgebers“ als auch den eigenen langjährigen Erfahrungen im Gutscheinverkauf orientiert. Mit der 200-Euro-Grenze will das IZ Geldwäscheversuche so weit wie möglich ausschließen.

Zudem verweist Reinhardt auf das neue Gutscheinsystem, das das Einkaufszentrum an der Hermesstraße im Oktober eingeführt hat: „Die Gutscheine sind jetzt mit einem frei wählbaren Betrag zwischen 10 und 100 Euro pro Stück aufladbar ist und können für mehrere Einkäufe in verschiedenen Geschäften verwendet werden.“ Nicht nur im Isenburg-Zentrum, sondern in allen 10.000 teilnehmenden Shops in den 90 teilnehmenden Centern der ECE bundesweit, verdeutlicht Reinhardt die Dimensionen.

Der Center-Leiterin sei zwar bewusst, dass das Gutscheingeschäft in der Vorweihnachtszeit boomt und einige Einkaufende dabei gerne mehr als 200 Euro ausgeben. „Das ist aber nur in der Vorweihnachtszeit so. Die am häufigsten verkauften Gutscheinwerte liegen sogar unter 100 Euro“, weiß Reinhardt. Daher stelle das Limit zum Geldwäscheschutz kein Problem dar. „In diesen Fällen erläutern unsere Mitarbeiter an der Kundeninformation die Gründe für die neue Regelung. Damit haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht und die meisten haben Verständnis“, sagt sie.