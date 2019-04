Hugenottenmarkt und mehr: Neuer Verein „Pour l’Yseboursch“ stellt sich und seine Ideen vor

Die Vereinslandschaft der Hugenottenstadt hat Zuwachs bekommen: Neun engagierte Neu-Isenburger haben in der Bansamühle „Pour l‘Yseboursch“ aus der Taufe gehoben.

Neu-Isenburg – Der „Verein für belebte Geschichte im Alten Ort“ hat sich gegründet mit dem Ziel, „die zum großen Teil verschüttete frühe Geschichte Neu-Isenburgs neu erlebbar und erfahrbar zu machen“, wie der Vorsitzende Werner Alfons Stahl erklärt. Der Bildhauer und langjährige Lehrer, der am Marktplatz im Alten Ort geboren wurde und sein bisheriges Leben dort verbracht hat, stellt nun den neuesten Sprössling der Isenburger Vereinsfamilie und dessen Ideen für neue Veranstaltungen vor.

Wenn der Verein von „früher“ Geschichte rede, erläutert Stahl, „so beschäftigen wir uns nicht mit der verflossenen Zeit unserer Jugend, sondern nennen immer eine Zahl dabei, so zum Beispiel das Jahr 1710, 1771 oder 1835. Wir betrachten es als unseren pädagogischen Auftrag, das Leben der frühen Bewohner unserer besonderen Stadt in ihrem alltäglichen Leben und Erleben sichtbar und erfahrbar zu machen“. Es gehe um Fragen wie: Wie war das denn damals hier? Wie sah es aus? Welche Themen und welche Sprache hatte man? Kann man sich denn heute vorstellen, dass zwischen den Jahren 1700 und 1800 im Bereich des Alten Ortes etwa 13000 Menschen namentlich erfasst waren?

Ideen, wie die damalige Zeit den heute in Isenburg lebenden Menschen erlebbar gemacht werden könnte, hat „Pour l’Yseboursch“ schon einige. Einen Vorgeschmack gab es bereits Ende März: Wie berichtet, gestaltete Stahl zur „Earth Hour“ im alten Schulhaus in der Pfarrgasse eine Unterrichtsstunde so, wie es anno 1835 war, als es noch kein elektrisches Licht in der Schule gab.

„Natürlich wollen wir die verflossene Zeit mit Kostümen und Aktionen historisch nachempfinden und nach außen transportieren“, sagt Stahl. Aber gerade jetzt, wo der bevorstehende Stadtumbau ein großes Thema ist, wolle der neue Verein auch „die Bemühungen der Kommune, den alten Stadtkern historisch aufzuwerten und zu revitalisieren, unterstützen“.

Der Vorstand bringt zum Beispiel die Idee zur Ausrichtung eines „Hugenottenmarktes“ auf dem künftig neu gestalteten Marktplatz ins Gespräch: „Ja, Dreieichenhain hat sein Burgfest, wir hätten dann zu Erntedank unseren Hugenottenmarkt – mehrsprachig und in Kostümen einfacher Bauern, Händler und Handwerker aus dem 18. Jahrhundert. Dazwischen vielleicht ein Gardist der Offenbacher Stadtwache, der mit strengem Blick darauf achtet, dass nicht zu viel Wein getrunken wird, niemand zu den Klängen des Dudelsacks tanzt und niemand betrogen wird. Ritter und Zauberer hingegen brauchen wir nicht. Das wäre Klamauk.“

Zum Vorstand von „Pour l’Yseboursch“ gehören neben dem Vorsitzenden Werner Stahl auch Florian Obst als dessen Stellvertreter, Herbert Kajnath (Schatzmeister), Iris Heß (Schriftführerin) und Gabriele Trapold (Beisitzerin). „Wir sind natürlich offen für weitere Talente in unserem multi-professionellen Team“, betonen die Initiatoren. „Wir sind ein freier und unabhängiger Verein und arbeiten mit Spezialisten, Vereinen, Behörden und der Stadt zusammen.“ In der Zusammenarbeit erhoffe man sich Synergie-Effekte. „Wir sind gespannt, wohin uns die Reise führen wird“, so Stahl. hov

Offener Stammtisch

Wer mehr über „Pour l’Yseboursch“ erfahren möchte, kann die Initiatoren an jedem ersten Dienstag im Monat ab 19 Uhr beim offenen Stammtisch bei „Constanzas“ am Marktplatz treffen.