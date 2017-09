Isenburg-Zentrum feiert groß Geburtstag

Neu-Isenburg - Auch wenn’s kein richtig rundes Jubiläum ist, fahren die Verantwortlichen zum 45. Geburtstag des Isenburg-Zentrums ordentlich was auf: Ab morgen wird knapp zwei Wochen lang mit vielen Aktionen gefeiert, vom Late-Night-Shopping bis zum Welttreffen der Maskottchen.

„Wie der Phönix aus der Asche hat sich der Zementriese aus der bisher größten Baulandschaft der Stadt in imponierender Gestalt erhoben: Im Isenburg-Zentrum beginnt morgen das Einkaufsvergnügen für jedermann.“ 45 Jahre ist es jetzt her, dass dieser Satz in unserer Zeitung zu lesen war. Von einer „Ladenstraße von unwahrscheinlichen Ausmaßen“ war da die Rede, die für 120 Millionen Mark entstanden sei. Und die damals zur Eröffnung 26 Fachgeschäfte bot, dazu 16 Bekleidungsläden, fünf Einrichtungshäuser, fünf „Lebensmittelbetriebe“, dazu fünf Restaurants und Cafés und Dienstleister wie Reinigung und Apotheke. Dazu kamen drei Waren- und Kaufhäuser: Hertie, Bilka und Peek&Cloppenburg.

Wie sehr der Konsum-Komplex in der Innenstadt, der heute 140 Geschäfte umfasst (von denen derzeit allerdings zwei leerstehen), und seine Kundschaft zusammengewachsen sind, zeigt sich nicht nur an Samstagen vor Weihnachten, wenn das Parkhaus aus allen Nähten platzt. Oder beispielsweise bei der Premiere des Late-Night-Shopping im vergangenen Jahr, das man sich als Ausgleich für den Verlust der verkaufsoffenen Sonntage hatte einfallen lassen.

Diese Möglichkeit, zu ungewohnten Zeiten einzukaufen, gibt es auch wieder am kommenden Samstag, 30. September, im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten. Bis 23 Uhr bleiben die Läden an diesem Tag geöffnet, dazu gibt es eine kostenlose Beauty-Lounge oder Flash-Mob-Modenschauen. „Und mit etwas Glück können unsere Kunden zusätzlichen Einkaufsspaß beim Shopping-Run erleben“, kündigt Centermanagerin Anna Reinhardt an. Um 19, 20, 21 und 22 Uhr werden an der Bühne jeweils zwei Kandidaten ausgewählt, die dann in 4,5 Minuten bis zu 450 Euro auf den Kopf hauen können. Der Witz an der Sache: Es müssen mindestens vier Shops aufgesucht werden, die 450 Euro und die Zeit von 4,5 Minuten dürfen nicht überschritten werden. Wer mehr Läden aufgesucht hat und am nächsten an den 450 Euro ist, darf den Einkauf behalten.

Aber bereits ab dem morgigen Donnerstag soll der 45. Geburtstag des IZ gefeiert werden. „Acht Tage lang herrscht im IZ der Ausnahmezustand“, sagt Reinhardt. „Bis zum 7. Oktober gibt es täglich viele tolle Auftritte, Aktionen und Gewinnspiele mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 45.000 Euro.“ Der Startschuss für die Geburtstagssause fällt morgen um 17 Uhr mit dem Tortenanschnitt. Der Erlös kommt dem Verein „Hilfe für krebskranke Kinder“ und dem Förderverein Dino-Kindereisenbahn zugute.

Am Freitag (29.) sollten Shopping-Fans dann mit offenen Augen durch Neu-Isenburg, aber auch durch Offenbach, Heusenstamm und Sachsenhausen gehen: „An diesem Morgen werden wir 2 000 Kleiderbügel in diesen Städten aufhängen, versehen mit kleinen Anhängern mit Gutscheinen und Gewinnspielkarten“, verrät Reinhardt. Außerdem auf dem Programm für Freitag: Um 10 Uhr beginnt ein „Welttreffen der Maskottchen“ – mit bekannten Figuren wie Biene Maja, Wickie oder Super Mario. Diese liefern sich zudem ab 16 Uhr ein Wettrennen durch die Ladenstraße. Für die Kleinen gibt’s außerdem vom 2. bis 6. Oktober täglich zwischen 15 und 19 Uhr sowie am 7. Oktober von 13 und 19 Uhr eine Schmink- und Bastelecke.

Die Hauptverlosung steigt dann zum Finale am Samstag, 7. Oktober, um 15 Uhr. Als Hauptpreise winken ein VW Move Up im Wert von knapp 14.000 Euro und ein Shoppingguthaben im Wert von 4500 Euro. In der Lostrommel landet jeder, der in der Zeit vom 28. September bis 7. Oktober nach dem Einkauf im Isenburg-Zentrum seinen Kassenbon gegen eine Gewinnspielkarte tauscht. (hov)

