Isenburger feiern ausgelassen Altstadtfest

Freunde treffen und feiern: Das ist es, was Alteingesessene wie Neubürger an der dreitägigen Traditionsfete im Alten Ort schätzen. Volle Altstadt-Gassen gab es bereits am frühen Freitagabend – hier der Blick in die Kronengasse. © -

Beim Altstadtfest in Neu-Isenburg wird ausgelassen gefeiert. Und auch eine Neuerung für Jugendliche kommt sehr gut an.

Neu-Isenburg – Schon am Freitagabend wird es bald brechend voll: Immer mehr Besucher versammeln sich vor der Marktplatzbühne, um zur Musik der Darmstädter Rock-Coverband Pfund um den charismatischen Sänger Markus Philipp zu feiern. „Was eine geile Band! Die Jungs hatten Spaß und das hat sich auf alle übertragen“, kommentiert später ein Zuhörer im Netz. „Hoffentlich kommen die nächstes Jahr wie angekündigt wieder!“

Da sei er auch unbedingt dafür, sagt – um eine erste Zwischenbilanz gebeten – am Sonntagmittag ein sichtlich zufriedener Christopher George. Und Neu-Isenburgs Kulturmanager ist mit dieser Meinung nicht alleine.

Facettenreich

„Neu-Isenburg ist einfach toll.“ Diese Worte, ausgerufen von Bürgermeister Gene Hagelstein schon bei der Eröffnung, mag wohl manch einer unterschreiben, der die dreitägige, facettenreiche Sause miterlebt hat, die die Neu-Isenburger fröhlich und bei bestem Sommerwetter feiern. Und die vor allem am Freitag- und am Samstagabend die Massen in den Alten Ort lockt.

Das Stadtoberhaupt hebt hervor, dass sich diesmal 44 Vereine und Institutionen bereitgefunden haben, um das Altstadtfest zu beleben. Tatsächlich fällt beim Bummeln auf, dass in allen Gassen der Altstadt keine Lücken – wie es sie im Vorjahr gegeben hatte – zu sehen sind.

Hausmeister rettet Fest

Der Dank des Bürgermeisters gilt dem Organisationsteam vom Kulturbüro um Gordana Petkovic und Christopher George. Und dann hebt Hagelstein ein Stück eines blauen Schlauchs in die Höhe und sagt: „Mit diesen Schläuchen hat Rico Lehmann unser Altstadtfest gerettet.“ Im Schatten eines Baumes steht der Hausmeister der Hugenottenhalle und will eigentlich gar nicht ins Licht der Öffentlichkeit treten. Dennoch soll sein wichtiger Beitrag nicht verschwiegen werden, findet der Rathauschef. Bei großen Festen fallen größere Mengen an Abwässer an den Ständen durch Brauchwasser an. Dieses landet schon mal – einfach weggeschüttet – auf der Straße und fließt dann in die Kanalisation, genauer gesagt in den Regenwasserkanal, welches in Versickerungsbecken versickert. Dies darf nicht sein und wird nun genauer von den Behörden kontrolliert. Dieses „Grauwasser“ gehört in den Abwasserkanal, welches der Kläranlage in Frankfurt-Niederrad zugeführt wird. „Also habe ich, nach Rücksprache mit dem Kanal-Betreuung des DLB ein genau für das Altstadtfest zugeschnittenes Entwässerungssystem konstruiert“, erklärt Rico Lehmann. Er lässt das „Grauwasser“ in einem Schlauch- und Behälterverbund sammeln und führt es dann dem Abwassersystem zu. „Ich habe zehn Behälter mit einem Schlauchsystem verbunden, wenn das Wasser in den Behältern eine bestimmte Höhe erreicht hat, wird es automatisch über Abwasserschläuche in den Kanal gepumpt.“ Neben zwölf Tonnen-Behältnissen, hunderten von Metern Schläuchen und unzähligen „Kupplungen“ hat Lehmann auch viel Arbeit investiert. „Wenn das Fest vorüber ist, wird auch von meinem Entwässerungssystem nichts mehr zu sehen sein“, sagt er.

Renner für die Jugend

Als Renner entpuppt sich eine der Neuerungen: In Zusammenarbeit mit dem Jugendforum und der Evangelischen Jugend hat sich der Kirchgarten in eine Jugendzone zum Motto „Party um die Ecke“ verwandelt. Mehr als 500 Jugendliche, um die 14 bis 20 Jahre alt, hätten allein am Samstagabend dort gefeiert, bilanziert George. „Dieses Format wollen wir auf jeden Fall beibehalten“, freut sich der Kulturmanager über die gelungene Premiere, zu der auch Zwölftklässler der Goetheschule beitragen: Sie schenken Getränke aus, um Geld für ihre Abi-Feier-Kasse zu verdienen. Auch die Spielzone für Kinder im Hof von „Grate n’Plate“ sei gut angenommen worden.

Am Samstagnachmittag herrscht zunächst etwas Ruhe in den Gassen, die sich aber mit Beginn der historischen Modenschau wieder füllen. Andrej Perkuhn-Pfeiffer und sein Team vom „Geschichtsfenster präsentieren einen „modischen Vorbeiflug“ von ein paar Jahrhunderten, diesmal abgestimmt auf die „1848“-Sonderausstellung im Stadtmuseum.

Gut besucht sind die Stände der Vereine, wie zum Beispiel der der Schützengesellschaft in der Hirtengasse, wo „Sheriff“ Robert Funcke augenzwinkernd über Recht und Ordnung wacht und Getränke ausschenkt. Nur einer, der fest in die Vereinswelt gehörte und stets für Stimmung sorgte, wird schmerzlich vermisst: der kürzlich überraschend verstorbene Roland Klammes.

Standing Ovation

Seine jahrzehntelange Tradition fortführend, spielt das Kammerorchester der Philharmonischen Gesellschaft am Samstag ein Konzert in der Marktplatzkirche, im Mittelpunkt stehen barocke Klänge. Und das Schwitzen bei den Proben hat sich gelohnt: Obwohl das Isenburger Publikum sonst eher als etwas verhalten bekannt ist, belohnt es die Musiker diesmal mit Standing Ovations.

Zum Open-Air-Tauffest der evangelischen Gemeinden am Sonntagmorgen füllt sich der Marktplatz gemächlich. Auf der Festbühne gestalten Pfarrerin Silke Henning und Pfarrer Ansgar Leber rührig den Familiengottesdienst, der Posaunenchor unter der Leitung von Torsten Irion, der Spatzen- und der Kinderchor der Johannesgemeinde sind mit von der Partie. Getauft werden an diesem sonnigen Morgen in ungewöhnlicher, aber angenehmer Kulisse zwei Kinder, anderthalb Jahre und drei Monate alt.

Ein paar Schritte weiter läuft derweil der Sonntag schon gegen 11 Uhr fröhlich an beim Weißwurstfrühstück mit Schlager-Rolf, zu dem die Schwarze Elf in die Kronengasse eingeladen hat.

Die Zwischenbilanz der Polizei fällt gestern Mittag ebenso positiv aus wie die der Fest-Macher: Sehr gut besucht sei das Altstadtfest gewesen, aber es sei ein ruhiges Fest, störungsfrei und entspannt – so ist vom Polizeiführer vom Dienst zu erfahren. lfp

Knackevoll war es am Freitagabend beim Auftritt von Pfund. Wer die Band um den charismatischen Sänger Markus Philipp schon mal live erlebt hat, weiß: Die Jungs brauchen nicht lange, bis das Publikum aus dem Häuschen gerät. © postl

Die neue Jugendzone, initiiert in Zusammenarbeit mit dem Jugendforum und der Evangelischen Jugend, war ein Renner, allein Samstagabend feierten mehr als 500 Leute dort. © -Postl