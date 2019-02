Isenburg-Zentrum: Kunden als Kletterer

Neu-Isenburg – Ein stattlicher Kletterpark, Open-Air-Kino auf dem Parkdeck und mehr: Das Isenburg-Zentrum erweitert sein Repertoire von Lockrufen an die Kundschaft in diesem Jahr. Auch Fans der Eisbahn-Idee dürfen sich Hoffnung machen. Von Barbara Hoven

Ist zwar noch ein Weilchen hin, aber auf die ersten Septemberwochen freut sich Anna Reinhardt schon jetzt. Dann kann die Centermanagerin des Isenburg-Zentrums der Kundschaft „das Highlight in diesem Jahr“ präsentieren. Die Rede ist von einem zwölf Meter hohen und 40 Meter langen Kletterpark, der sich von Peek & Cloppenburg bis Rewe einmal durch eine ganze Achse des Einkaufstempels ziehen wird. „Unsere Besucher können dann bis an die Decke zu den Lichthöfen klettern“, erzählt Reinhardt. Vom 2. bis 14. September wird der Kletterpark, den das Management in Kooperation mit einer Agentur und ausgebildeten Kletterern anbietet, das Bild des Centers prägen.

Es gibt aber noch Weiteres zu entdecken im nun vorgestellten IZ-Jahresprogramm. Da sind bewährte Aktionen wie die Erlebnisausstellungen – zum Beispiel im Oktober eine mit großen Lego-Exponaten wie der Freiheitsstatue oder dem Brandenburger Tor. Aber die Centermanagerin und ihr Team tüfteln auch an neuen attraktiven Lockrufen an die Kundschaft. Derzeit laufen die Vorgespräche für die Idee eines Open-Air-Kinos auf dem Parkdeck für etwa 300 bis 400 Besucher; angedacht für drei Abende im August. Diese Sache sei zwar „noch nicht zu 100 Prozent in trockenen Tüchern“, doch Reinhardt ist guter Dinge. Seitens der Stadt stehe jedenfalls offenbar nichts mehr im Wege, das habe sich diese Woche beim Ortstermin mit dem Ordnungsamt auf dem Parkhausdach gezeigt.

Gemeinsam mit der Stadt möchte das IZ im nächsten Winter außerdem auf dem Rosenauplatz die schon vielfach in Isenburg diskutierte Eisbahn-Idee umsetzen. Geplant ist eine 360 Quadratmeter große Eisbahn, angedacht ist dafür der Zeitraum vom 12. Dezember 2019 bis 12. Januar 2020. Die Verhandlungen seien auf gutem Weg, erzählt die IZ-Leiterin, „wir sind mit der Stadt dran, damit es in diesem Jahr hoffentlich klappt mit der Eisbahn.“

Mit der Besucherfrequenz im IZ zeigt sich Reinhardt gestern ebenfalls zufrieden: 19.000 Menschen sind derzeit an einem Wochentag im Schnitt im Center unterwegs, an einem Samstag 25.000; bei Regen oft auch mehr. Und noch mehr bei den „Black Price Days“, einer Aktion im November nach dem Vorbild des in den USA so populären „Spar-Tags“ Black Friday: Da kämen inzwischen 30.000 bis 35.000 Leute. Das sei natürlich erfreulich, sagt Reinhardt; „allerdings war es für das Weihnachtsgeschäft 2018 nicht so toll“. Die Geschäfte hätten gespürt, dass viele Leute ihre Geschenke schon an den Schnäppchentagen kaufen.

Und wie sieht es mit der Auslastung aus? Drei Läden stehen derzeit leer in dem 1972 eröffneten Einkaufszentrum mit seinen etwa 140 Geschäften. „Wir sind immer in Gesprächen mit neuen Mietern, aber derzeit ist noch nichts spruchreif“, berichtet die Leiterin des IZ.

Das Jahresprogramm beginnt mit der Glückstulpen-Aktion: 1000 Tulpenzwiebeln zu je einem Euro werden am 22. und 23. März verkauft und von Gärtnern eingepflanzt. Der Erlös des Tulpen-Verkaufs kommt der Frankfurter Kinderhilfestiftung zu Gute: Und die Kunden können mit etwas Glück Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro gewinnen. Ab dem 8. April lädt das Center zu Osteraktionen vor allem für den Nachwuchs ein, im Sommer (22. Juli bis 3. August) gibt es ein Kinderferienprogramm. Late-Night-Shopping steht in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls mehrfach im Kalender.