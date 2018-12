Waldschwimmbad erhöht die Ticketpreise

Frühschwimmer können ab 7 Uhr ins Becken

Neu-Isenburg - Schwimmen in Isenburg wird ab dem Jahresbeginn teurer. „Doch im Vergleich zu anderen Bädern in der Region sind wir damit immer noch am unteren Rand der Preisskala“, betont Kirk Reineke, Geschäftsführer der Stadtwerke.