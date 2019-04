Keine Chance auf freien Parkplatz

in ihren Arbeitstag an der Ludwig-Uhland-Schule starten (von links) Perdita Beck, Barbara Conrad-Keil, Petra Deho und Cornelia Köppen-Herr und sind froh, rechtzeitig und pünktlich einen Parkplatz ergattert zu haben. Foto: jost

Gravenbruch – Über einem Arm ein großer Korb, an der anderen Schulter eine Tasche – wenn Perdita Beck morgens um halb acht an die Ludwig-Uhland-Schule kommt, hat die Grundschullehrerin so einiges zu tragen. VON NICOLE JOST

Wie ihre Kolleginnen Petra Deho, Barbara Conrad-Keil und Cornelia Köppen-Herr ärgert sie sich mehr und mehr über die miserable Parkplatz-Situation an der Schule am Dreiherrnsteinplatz. „Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Wir haben zur ersten Stunde eigentlich gar keine Chance mehr, einen freien Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu bekommen“, sagt die Pädagogin. Oft kreisen die Lehrerinnen minutenlang durch das Wohngebiet, um einen Stellplatz zu finden. „Dann laufen wir, so bepackt wie wir sind, ewig weit zur Schule“, ist auch Petra Deho genervt von der Situation.

Das Problem habe sich über die Jahre immer weiter hochgeschaukelt. Die Grundschule ist dreizügig, die Betreuung wurde immer weiter ausgebaut. Dazu kommen Arbeitskräfte, die es früher an den Grundschulen auch nicht gegeben habe: Schulsozialarbeiter, Fachleute rund um das Thema Inklusion: Förderschullehrer, Gebärdensprachlehrer, Teilhabeassistenzkräfte – die meisten von ihnen kommen mit dem Auto. Dazu suchen auch die Erzieher aus den beiden benachbarten kirchlichen Kindergärten einen Parkplatz. „Wir haben mal alle Leute zusammengezählt und kommen auf mehr als 70 Autofahrer, die an der Schule, im KIZ und den Kindergärten arbeiten“, erläutert Petra Deho. Durch die vielen Baustellen ist der Parkdruck noch größer geworden, inzwischen stehen viele Bürger von Gravenbruch über Nacht auf den öffentlichen Parkplätzen vor der Schule, die dann eben, wenn die Pädagogen morgens um halb acht kommen, noch nicht zur Arbeit unterwegs sind. Die Mitarbeiter der Schule nutzen schon die Freifläche zwischen dem Jugendzentrum und der Polizei – wobei es sich dabei nicht um legalen Parkraum handelt.

Die vier Lehrerinnen fürchten, dass wenn die Baustelle an der evangelischen Kirche eingerichtet ist – wo weitere Wohnungen für den Isenburger Stadtteil entstehen sollen – das Problem noch größer wird. Dort werden weitere Parkplätze während der Bauzeit wegfallen. Wenn die Wohnungen bezugsfertig sind, kommt sicher das ein oder andere Auto noch dazu, dass im öffentlichen Raum abgestellt wird. Das nächste Problem sind die anfahrenden Eltern, die für ein zusätzliches Chaos rund um den Dreiherrnsteinplatz sorgen. „Wir verstehen nicht so ganz, warum die Stadt Neu-Isenburg den Platz nicht zu einem kleinen Teil als Parkfläche gestaltet“, fragt sich Petra Deho. Alle vier Damen sind sich einig, dass die Wiesenfläche nicht so intensiv genutzt ist. Und selbst wenn ein Teil als Parkplätze ausgebaut werde, könnte der Platz ja trotzdem noch für Flohmärkte und Feste genutzt werden. „Es wäre eine Lösung direkt vor unserer Tür“, sind sich die Vier einig.

Bürgermeister Herbert Hunkel weiß um das Problem: „Wir bemühen uns auch um eine gute Lösung.“ Erst in der vergangenen Woche habe er sich mit dem Besitzer des Autokinos getroffen, um eine Ausweisung von Parkplätzen auf dem Gelände zu erreichen. Von dort müssten die Mitarbeiter der Schule dann rund zehn Minuten laufen. Der Umgestaltung des Dreiherrnsteinplatz zum Parkplatz erteilt Herbert Hunkel hingegen eine Absage: „Wir haben das schon prüfen lassen, das wäre auch theoretisch möglich, aber der Ortsbeirat wollte diese Lösung keinesfalls“, erinnert Hunkel an diese politische Entscheidung. Die aus der Bevölkerung angeregte Idee, die geplante Tiefgarage in dem Neubau auf dem Kirchengelände um eine zweite Etage nach unten zu erweitern, scheitere an den Kosten: mit rund 2,6 Millionen Euro sei „dieser Spaß“ nicht zu finanzieren. „Das ist natürlich völlig illusorisch“, so Hunkel. Er gibt dennoch nicht auf. Er kündigt an, dass es am 8. Mai noch einmal eine Sitzung der AG Schulwegekonzept gebe, und dass dort die Parkplatzsituation ein Thema sein werde. Auch der Halt für Eltern mit ausreichend Abstand zur Schule, um dem Chaos und der Gefahr für die Kinder vorzubeugen, werde dort besprochen. „Mittelfristig brauchen wir für Gravenbruch aber ein stichhaltiges Parkraumbewirtschaftungskonzept“, weiß der Bürgermeister. Es müsse eine konkrete Untersuchung zur Zahl der Autos, der Parkplätze und Garagen in dem Stadtteil geben. Und dann seien Lösungen gefragt, die mit den Bürgern und dem Ortsbeirat gemeinsam erarbeitet werden sollen. „Ich hoffe, wir können diese Untersuchung des Sachstands im Mai in Auftrag geben“, ist Hunkel optimistisch. Eines sei aber auch klar: Eigentlich sei die Parkplatzfrage für die Lehrer der Uhland-Schule Sache des Kreises. Andere Schulen haben auf dem Schulgelände einen ausgewiesenen Lehrerparkplatz – den gibt es in Gravenbruch eben nicht.