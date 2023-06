Kinder Kochen im Kempinski Hotel gesundes Drei-Gänge-Menü

Tipps von den Profis

+ © Kegler Zu Gast in der Levante-Küche: Die Jungs des Kinderzentrums Gravenbruch hatten viel Spaß beim gemeinsamen Kochen mit den Profis. Stolz zeigen Leon, Filip, Nelson und Deniz den Salat. © Kegler

Kartoffeln schälen, Hackfleisch anbraten und Servietten falten: Zum Internationalen Kindertag hat das Kempinski Hotel rund 20 Jungen und Mädchen des Kinderzentrums Gravenbruch eingeladen, um im Restaurant Levante ein gesundes Drei-Gänge-Menü zu kochen.

Neu-Isenburg - Voll konzentriert stehen Nelson und Deniz, ausgestattet mit kleinen Schürzen und großen Messern, in der Küche und schneiden Tomaten. Zur Vorspeise steht ein Linsen-Pasta-Salat auf der Speisekarte, für den eine Menge vorbereitet werden muss. Nebenan hat Leon schon den Rucola gewaschen, während Filip die Mozzarella-Kugeln zerkleinert. „Ich habe zu Hause schon oft mitgekocht und weiß daher, wie das in der Küche läuft“, erzählt er.

An der Arbeitsplatte gegenüber ist ein weiteres Team schon mit dem Hauptgang beschäftigt. Den französischen Hackfleischauflauf Hachis Parmentier mit frischen Erbsen und bunten Kartoffeln soll es geben. Emilia schält gerade die gelben, orangenen und schwarzen Karotten und meint: „Das macht super viel Spaß, hier in der Küche richtig mithelfen zu können.“

+ Auch einen Einblick in eine gute Tisch- und Esskultur wollte das Team der Nobelherberge dem Nachwuchs verschaffen. Das linke Bild zeigt Emilia, die den Tisch deckt. © Kegler

Immer an der Seite der Kinder ist Jungkoch Philipp Zellmer, der im März bei den Hessischen Azubi-Meisterschaften den ersten Platz belegt hat. Immer wieder gibt er hilfreiche Tipps und meint: „Wir haben bewusst auf gesunde Alternativen gesetzt, um den Kindern die Vielfalt an Lebensmitteln zu verdeutlichen und wie diese eingesetzt werden können. Außerdem sollen sie sehen, dass selbst Kochen gar nicht mal so schwer ist.“

Auf einmal ist ein lautes „Brumm-Brumm“ zu hören. Henry und Ayoub haben sich den Pürierstab geschnappt, um die Erdbeeren, die sie vorher fein säuberlich zerteilt haben, mit etwas Zuckerwasser zu vermengen. „Die sind fürs Dessert“, weiß Henry. „Das sieht schon richtig lecker aus und ich liebe Erdbeeren“, fügt Ayoub hinzu. Draußen vor der Küche ist ein weiteres Team derweil damit beschäftigt, die Tische einzudecken, Gläser zu verteilen und Servietten zu falten. Hier auf Anhieb die richtige Technik anzuwenden, ist für einige gar nicht so einfach.

+ Henry und Ayoub schneiden Erdbeeren fürs Dessert. © Kegler

Zusammen mit den Kindern der ersten bis vierten Klasse ist auch ihr Betreuer Mark De Fazio ins Restaurant gekommen. Er berichtet, dass der Ausflug immer ein Highlight ist: „Vorher sind alle super aufgeregt und fragen sich, was sie denn alles machen dürfen. Einmal raus aus dem Alltag zu kommen und mal etwas anderes machen zu dürfen, ist immer großartig.“ Der Hoteldirektor Kai Behrens freut sich ebenfalls über die Abwechslung in der Küche: „Mit der Aktion wollen wir dazu beitragen, Kinder für Lebensmittel und deren Zubereitung zu sensibilisieren. Zugleich möchten wir ihnen einen Einblick in eine gute Tisch- und Esskultur verschaffen.“

Nach getaner Arbeit freuen sich alle kleinen und großen Köche auf das gemeinsame Essen der selbst zubereiteten Gerichte – natürlich an einem perfekt gedeckten Tisch. (Moritz Kegler)