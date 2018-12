Neu-Isenburg - Der Fahrplanwechsel des RMV bietet auch für Neu-Isenburg einige Vorteile. Der Watt- und Verkehrsclub Deutschland wünschen sich aber eine bessere Information der Nutzer.

„Die Neu-Isenburger vermissen das gewohnte Fahrplanheft, obwohl sie von manchen Änderungen durchaus profitieren können, wenn auch nicht unmittelbar im Busnetz der Stadt“, schreibt Werner Geiß in einer Stellungnahme der beiden Clubs. Erfreulich sei der neue Nachbarschaftstarif nach Frankfurt-Sachsenhausen – mit dem, wenn auch meist nur stündlich verkehrenden Bus 653 vom Isenburg-Zentrum oder mit der S-Bahn. Das Einzelticket kostet nur noch 3,20 Euro und ist damit um rund 35 Prozent billiger als bisher.

Wie bis vor einigen Jahren üblich, fährt die Straßenbahnlinie 17 ab Neu-Isenburg werktags nun wieder bis 21 Uhr im Zehn-Minuten-Takt, sodass auch späte Pendler schneller heimkommen. „Für Eilige verbessert sich auch der Anschluss vom und zum Südbahnhof, wenn man an der Station Louisa-Bahnhof zwischen S-Bahn und Straßenbahn wechselt“, freut sich Geiß. Dies gelte vor allem am Wochenende und nach 21 Uhr, denn bislang hielten dort Tram und S-Bahn gleichzeitig, also ohne Chance zum Umsteigen selbst für die Schnellsten. Ansonsten ersetzt nun ab der Station Louisa-Bahnhof die verlängerte Linie 18 die bisherige 14 in Richtung Südbahnhof. Wegen des größeren Angebots werden im Berufsverkehr auf den Linien 17 und 18 allerdings auch einige alte Hochflurzüge eingesetzt, Gehbehinderte müssen dadurch gegebenenfalls auf die nächste Bahn warten.

Bilder: In wenigen Schritten zum RMV-Handy-Ticket Zur Fotostrecke

Nachdem auch wegen der Hinweise der Clubs anfängliche Fahrplanunstimmigkeiten (vorzeitige Abfahrt der „17“) behoben wurden, biete der neue Fahrplan durchaus Vorteile für die Neu-Isenburger. Der günstigere Nachbarschaftstarif, der verdichtete Fahrplan der Linie 17 bis 21 Uhr und ein besser abgestimmter Umstieg zwischen Bus 653 und Tram 17 seien kleine Schritte zur Verkehrswende. „Sie können vielleicht manchen Pendler veranlassen, auf Bus oder S-Bahn umzusteigen“, hoffen die beiden Clubs. Dafür sei aber umso dringender ein attraktiveres Angebot im Isenburger Stadtgebiet notwendig. Statt der nur stündlich verkehrenden Buslinie 653 von Sachsenhausen durch die Hugenottenstadt bis nach Götzenhain sollte jetzt die seit Jahrzehnten geplante Verlängerung der Straßenbahn über Neu-Isenburg nach Dreieich realisiert werden – das auch im Hinblick auf den Klimaschutzplan der Stadt, der den Verkehr als wesentliche Ursache der Klimabelastung ausgemacht habe. (hok)

Rubriklistenbild: © dpa