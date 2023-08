Angewandter Klimaschutz: Neu-Isenburg spart Energie im Waldschwimmbad

Von: Holger Klemm

Die Neu-Isenburger Stadtwerke haben nach neun Monaten bemerkenswerte Einsparerfolge im Waldschwimmbad erzielt. Damit soll es jetzt weitergehen.

Neu-Isenburg – „Für die Stadtwerke Neu-Isenburg sind Umwelt- und Klimaschutz langfristige Ziele, deren Realisierung eine hohe Priorität besitzen“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Kirk Reineke. Gemeinsam mit der Stadt Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) und weiteren Akteuren geht es bereits seit einigen Jahren an der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, um Neu-Isenburg bis 2050 klimaneutral zu machen.

Stadtwerke von Neu-Isenburg werden beim Klimaschutz und Energie sparen unterstützt

Deshalb sind die Stadtwerke im Herbst 2022 einen weiteren wichtigen Schritt gegangen: Sie sind dem Programm Ökoprofit (ÖKOlogisches PROjekt Für Intergrierte Umwelt-Technik) des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain beigetreten. Im Rahmen dieses Projekts werden die Stadtwerke über ein Jahr hinweg beim betrieblichen Energie-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement professionell beraten und unterstützt. Ziel ist es, mithilfe unterschiedlicher Ansätze den eigenen Energieverbrauch zu senken, CO2-Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Durch die Teilnahme am Ökoprofit-Programm haben die Stadtwerke im Neu-Isenburger Waldschwimmbad den Energieverbrauch deutlich senken können. Zur weiteren Verbesserung ist im Eingangsbereich eine Solaranlage geplant. © -Stadtwerke (archiv)

Klimaschutz: Ökoprofit-Programm soll in Neu-Isenburg auch auf Unternehmen ausgeweitet werden

Die Stadtwerke haben ab November zunächst mit dem Waldschwimmbad teilgenommen. Geplant ist, das Projekt nach erfolgreichem Abschluss auch auf andere Unternehmensbereiche auszuweiten.

Im Zuge des Programms wurden im vergangenen Jahr in einem ersten Schritt Umweltleitlinien formuliert, an denen sich alle Mitarbeitenden sowie die Geschäftsführung der Stadtwerke bei ihren Tätigkeiten und in ihrem Verhalten orientieren sollen. Konkret haben sich die Stadtwerke verschiedene Ziele gesetzt. Geplant ist, den Umweltschutz als Selbstverständlichkeit im Denken und Handeln zu verankern, einen aktiven Beitrag zu leisten, wo immer es geht Umweltbelastungen zu vermeiden und nachhaltige Ideen zu fördern. Außerdem soll auf die Gesundheit der Mitarbeitenden geachtet und die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet sein. Ein weiterer Punkt ist, dass Maßnahmen zum nachhaltigen Handeln an die Öffentlichkeit und an die Kundinnen und Kunden kommuniziert werden.

Daran anknüpfend hat das von den Stadtwerken eigens für das Projekt Ökoprofit einberufene Umweltteam seit dem vergangenen Herbst in mehreren Workshops verschiedene Maßnahmen erarbeitet, um den Betrieb im Waldschwimmbad nachhaltiger, klimafreundlicher und effizienter zu gestalten.

Um beispielsweise den Wärmeverbrauch zu senken, wurden, wie berichtet, unter anderem die Beckentemperaturen abgesenkt, die Warmbadetage eingestellt und die Aufheizphasen des Frischwassers optimiert. Auf diese Weise konnten von Januar bis Juni etwa 262. 000 Kilowattstunden (kWh) Wärme im Vergleich zu 2022 eingespart werden. Das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 22 Einfamilienhäusern. Auch beim Stromverbrauch konnten im Zuge des Programms große Einsparerfolge im Waldschwimmbad erzielt werden. So wurde der Stromverbrauch allein durch Optimierung der Fahrweise der technischen Anlagen im Vergleich zu 2022 nochmals um mehr als 36 .000 kWh gesenkt.

Einsparungen im Waldschwimmbad von Neu-Isenberg sind enorm

Nicht zuletzt konnten in diesem Jahr bereits mehr als 7. 000 Kubikmeter Wasser eingespart werden, wie Betriebsleiter Denis Dörschug berichtet. Möglich wurde diese unter anderem durch die Installation neuer Wassersparköpfe in den Duschen, die Optimierung der Filterspülungen und einen bewussteren Umgang insbesondere bei der Bewässerung der 40. 000 Quadratmeter großen Liegeflächen.

„Nach rund neun Monaten Projektlaufzeit konnten wir mit Ökoprofit bereits bemerkenswerte Einsparerfolge erzielen und unseren Ressourcenverbrauch deutlich verringern“, freut sich Reineke. „Die Teilnahme am Programm ist damit jetzt schon ein großer Erfolg für uns und ein wirkungsvoller Beitrag für den Klimaschutz in Neu-Isenburg.“

Die Gesamtbilanz aller Maßnahmen im Waldschwimmbad wird Mitte September gezogen. Dann werden die Stadtwerke – nach bestandener Abschlussprüfung – mit dem Zertifikat „Ökoprofit-Betrieb FrankfurtRheinMain 2023“ ausgezeichnet. Weiteres ist in Planung. So soll auf dem Dach im Eingangsbereich eine Solaranlage installiert werden, um den Energieverbrauch weiter zu optimieren. (Holger Klemm)

Im Waldschwimmbad in Neu-Isenburg waren bislang 72.000 Gäste.