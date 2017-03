Kokainhandel in Innenstadt: 35-Jähriger geständig

Neu-Isenburg/Darmstadt - Am vierten Sitzungstag im Prozess um bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln hat sich der 35-jährige Hauptangeklagte vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Darmstadt zu einer Aussage durchgerungen. Von Silke Gelhausen-Schüßler

„Ja, es stimmt“, lässt er über seinen Verteidiger Bernd Schuster verlauten, „ich habe von März bis Juni 2016 in Neu-Isenburg zwei verschiedenen Abnehmern Kokain aus meinem Vorrat verkauft. Ich beziehe einmal im Monat eine größere Menge.“ Fragen des Gerichts werden nicht beantwortet. Dem seit acht Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Langener werden 36 Fälle zur Last gelegt, seine mit angeklagte 33-jährige Lebensgefährtin soll an sieben davon beteiligt gewesen sein. Am 28. Juni 2016 beendet die Festnahme beider und anschließende Hausdurchsuchung in der Isenburger Innenstadt die Dealerei. In der von der Studentin angemieteten Wohnung finden die Beamten 24,86 Gramm Koks – Marktwerk rund 1500 Euro –, dazu abgerissene Knoten von Cellophanbeuteln, Plombenreste und eine Spielzeugwaffe. Im Pkw, mit dem das Pärchen wohl gerade zu einem Abnehmer fahren wollte, fand sich ein Teleskopschlagstock, in der Handtasche der Studentin ein Einhandmesser.

„In der Gewahrseinszelle erklärte er, er habe zehn Gramm Kokain in der Unterhose gehabt, das die Kollegen nicht gefunden hätten. Das habe er die Toilette herunter gespült“, erklärt eine Polizistin aus Dreieich im Zeugenstand. Die Belehrungen, dass er nichts sagen müsse, habe er ins Lächerliche gezogen. „Es fehlte ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Anzeichen von Berauschtheit oder Boshaftigkeit gab es aber nicht“, so die 33-Jährige. Mittäter wollte er nicht preisgeben.

Neben dem recht kurz gehaltenen Geständnis gab es gestern noch eine etwas längere Aussage zur Lebensgeschichte des Angeklagten. So schildert der Arbeitslose seine Vita: „Ich bin mit zehn Jahren mit der Familie nach Deutschland gekommen. Dort wurde ich in die dritte Grundschulklasse eingestuft.“ Durch die fehlenden Sprachkenntnisse habe er Probleme in der Schule gehabt, kam schließlich auf die Sonderschule. Ohne Schulabschluss und Berufsausbildung jobbte er im Supermarkt oder als Türsteher. Mit 18 fing er an zu rauchen, zunächst nur Zigaretten, dann Cannabis. Vier Jahre später folgten das Kokain und erste Beschaffungsstraftaten.

Festnahme und fünf Monate Untersuchungshaft folgten. Nach dem Urteil im März 2005 vor dem Schöffengericht Offenbach – zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen Handeltreibens mit Kokain – war er wieder auf freiem Fuß und begann eine ambulante Therapie. Das war eine der Bewährungsauflagen gewesen. Er blieb clean und fand Arbeit auf dem Bau. Als es dort für ihn nichts mehr zu tun gab, wurde er wieder rückfällig: Zweimal die Woche war ein Gramm Koks fällig.

2015 lernte er die Mitangeklagte kennen und zog zur ihr nach Neu-Isenburg. Zusammen betrieben sie ein Geschäft – doch das eingenommene Geld habe nicht zum Leben gereicht; schon gar nicht, um die rund 25.000 Euro Schulden bei der Bank und beim Finanzamt abzustottern. „Ich möchte gerne wieder in Therapie, um mein Leben in den Griff zu bekommen“, ist sein Resümee. Allerdings nicht im Maßregelvollzug. „Therapie ist Therapie, wenn man loskommen will von den Drogen“, ermahnt die Vorsitzende Richterin Ingrid Schroff den Angeklagten. Scheinbar wurden ihm in Haft zu viele Schauergeschichten über die forensische Psychiatrie in Hadamar erzählt. Wie arg es um die Drogensucht steht, darüber soll an einem der nächsten Verhandlungstage der psychiatrische Gutachter Dr. Peter Haag referieren. Insgesamt sind sieben Prozesstage geplant.

Rubriklistenbild: © dpa